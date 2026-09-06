ETV Bharat / state

మంగంపేట ముగ్గురాయి ఎగుమతులపై కేంద్రం ఆంక్షలు - సీఎం చంద్రబాబు లేఖ

మంగంపేట ముగ్గురాయి ఎగుమతులపై నిషేధం విధించే యోచనలో కేంద్రం - ప్రస్తుతం ఏ, బీ గ్రేడ్లపై కేంద్రం ఆంక్షలు - ఏపీఎండీసీపై తీవ్ర ప్రభావమంటూ ప్రధానికి లేఖ రాసిన సీఎం చంద్రబాబు

Mangampet barytes Exports Issue
Mangampet barytes Exports Issue (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mangampet barytes Exports Issue : ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ ఏపీఎండీసీకి చెందిన మంగంపేట ముగ్గురాయి ఎగుమతులపై నిషేధం విధించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. విదేశాలకు ఏ, బీ గ్రేడ్ల ఎగుమతిపై ఇప్పటికే ఆంక్షలు విధించగా, ఇకపై పూర్తిగా నిలువరించేలా చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీ, డీ గ్రేడ్లకు ప్రస్తుతం ఆంక్షలు లేవు. ఇప్పుడు వీటిపైనా ఆంక్షలు విధించి, పర్యవేక్షించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వీటివల్ల ఏపీఎండీసీ రాబడిపై తీవ్రప్రభావం చూపనుంది. ఈ పరిణామాలపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తాజాగా లేఖ రాశారు.

మంగంపేటలో ఏ, బీ, సీ, డీ, గ్రేడ్ల ముగ్గురాయి లభిస్తుంది. దీనిని ఆయిల్, గ్యాస్‌ డ్రిల్లింగ్‌ సమయంలో వినియోగిస్తారు. గల్ఫ్‌ దేశాలు ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటాయి. ఈ ముగ్గురాయిని మన దేశ అవసరాలకు ఉంచాలని, ఈ ఏడాది ఆరంభంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొందరు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో వీటి ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించేందుకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ సిద్ధమైంది. అప్పట్లో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించి కేంద్రానికి లేఖ రాశారు.

మంగంపేట ముగ్గురాయి ఎగుమతులపై కేంద్రం ఆంక్షలు - కేంద్రానికి సీఎం చంద్రబాబు లేఖ (ETV Bharat)

చివరకు ఏ, బీ గ్రేడ్లపై మాత్రమే ఆంక్షలు విధించారు. సీ, డీ గ్రేడ్లపై ఆంక్షలు లేకుండా ఎగుమతికి అవకాశమిచ్చారు. అయినా సరే కొందరు ఫిర్యాదులు చేస్తుండటంతో కేంద్రం వీటిపై మళ్లీ సమీక్షించేందుకు సిద్ధమైంది. ఏ, బీ గ్రేడ్లను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయనివ్వకుండా పూర్తిగా నిషేధం విధించాలని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వశాఖ భావిస్తోంది. అలాగే సీ, డీ గ్రేడ్లను ఇకపై ఎగుమతి చేయాలంటే కేంద్రంలోని వివిధ శాఖల నుంచి అనుమతులు తప్పనిసరి చేస్తూ ఆంక్షలు విధించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అందుకే ముగ్గురాయిపై పునఃసమీక్ష చేయనున్నామని, త్వరలో సమావేశం నిర్వహిస్తామని ఏపీ ప్రభుత్వానికి, ఏపీఎండీసీకి కేంద్రం ఇటీవల సమాచారం ఇచ్చింది.

ఏపీఎండీసీపై తీవ్ర ప్రభావం: ముగ్గురాయి విషయంలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమలశాఖకు సీఎం చంద్రబాబు గతంలో లేఖ రాసినా, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ను కలిసి మాట్లాడినా సరే ఆ శాఖ మాత్రం మళ్లీ సమీక్షకు సిద్ధమైంది. దీంతో సీఎం చంద్రబాబు, ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి గత వారం లేఖ రాశారు. దేశ అవసరాలకు పరిమితంగానే ఈ ముగ్గురాయిని వినియోగిస్తారని, అవి ఎంత మేరకు కావాలో సూచిస్తే అంత నిల్వ ఉంచొచ్చన్నారు. నిషేధం, ఆంక్షలతో ఏపీఎండీసీపై తీవ్రప్రభావం చూపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై పరిశీలన చేయాలని సూచించారు.

ఏపీఎండీసీకి ఏటా వెయ్యి కోట్ల రాబడి: ఏపీఎండీసీ ఏడాది కాలానికి ముగ్గురాయి విక్రయాలకు టెండర్లు పిలిచి, ఫిబ్రవరిలో వాటిని ఖరారుచేసింది. కేంద్రం తీరుతో ఏ, బీ గ్రేడ్ల టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారులు ఇప్పటివరకు ఏపీఎండీసీతో ఒప్పందం చేసుకోలేదు. ఇకపై సీ, డీ గ్రేడ్లపైనా కేంద్రం ఇలాగే ఆంక్షలు విధిస్తే, వాటిని తీసుకునేందుకు గుత్తేదార్లు వెనకడుగు వేయనున్నారు. మంగంపేట గనుల ద్వారా ఏపీఎండీసీకి ఏటా వెయ్యి కోట్ల రాబడి వస్తుంది. కేంద్రం తీరుతో ఇప్పటికే ఈ ఆదాయం సగానికి తగ్గిపోయింది. ఇకపై మరింత కోల్పోనుంది. మరోవైపు ఏపీఎండీసీ గతేడాది బాండ్లు జారీ చేసి రూ.9 వేల కోట్లు సమకూర్చుకుంది. వీటికి అసలు, వడ్డీ కలిపి ఏడాదికి రూ.1200-1300 కోట్ల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఇందుకు ముగ్గురాయి అమ్మకాలే కీలకం. ఇప్పుడు కేంద్రం తీరుతో దీనిపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఏపీలో నిండుకుంటున్న ముగ్గురాయి - విదేశాల్లో మైనింగ్​పై APMDC దృష్టి

మళ్లీ మొదటికి మంగంపేట ముగ్గురాయి సమస్య - పదేపదే సమీక్షలు ఎందుకు?

TAGGED:

MANGAMPET BARYTES IN AP
MANGAMPET BARYTES EXPORTS ISSUE
MANGAMPET BARYTES MINERAL EXPORTS
BARITE MINERAL EXPORT ISSUE
MANGAMPET BARYTES EXPORTS ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.