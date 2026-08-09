ఆదివాసీల సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు
ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజనులకు సీఎం శుభాకాంక్షలు - గిరిజన సంస్కృతి, జీవన విధానం ఎంతో గర్వకారణమన్న సీఎం - పరస్పర సహకారం, మంచితనం, మానవత్వ రూపాలు ఆదివాసీలని కొనియాడిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 12:15 PM IST
CM Chandrababu on World Tribal Day : ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సోదరసోదరీమణులందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అడవితో, ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్న గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వారి విశిష్టమైన జీవన విధానం మన సమాజానికి ఎంతో గర్వకారణమన్నారు. అందుకే ఆదివాసీల విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి రంగాలు మెరుగుపరిచి వారి సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని చెప్పారు. గిరిజనుల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంపొందిస్తూ, వారి స్వయం సమృద్ధి, ప్రగతే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం నిరంతరం శ్రమిస్తుందన్నారు.
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సోదరసోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అడవితో, ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్న గిరిజన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, వారి విశిష్టమైన జీవన విధానం మన సమాజానికి ఎంతో గర్వకారణం. అందుకే ఆదివాసీల విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి రంగాలు మెరుగుపరిచి వారి సమగ్ర…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 9, 2026
గిరిజన సంరక్షణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: అంతర్జాతీయ గిరిజన దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర గిరిజనులకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తరతరాలుగా అడవులను ఆవాసంగా చేసుకుని, వాటిని కాపాడుతున్న గిరిజనుల సంస్కృతిని అందరూ గౌరవించాలని కోరారు. ముఖ్యంగా సమాజ సంక్షేమంలో, సంప్రదాయ వైద్యంలో గిరిజన మహిళల సేవలు ప్రశంసనీయమన్నారు.
The forests have protected our Tribal communities for generations, and in return, they have protected the forests as guardians of nature, culture and ancient wisdom. On the International Day of the World’s Indigenous Peoples, I extend my heartfelt greetings to all my Tribal… pic.twitter.com/1LRav8IJij— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) August 9, 2026
ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ గిరిజన దినోత్సవ ఇతివృత్తం ప్రాచీన వైద్య విధానాలు, సంప్రదాయ జ్ఞానం కలిగిన గిరిజన మహిళల ప్రాముఖ్యతను గుర్తుచేస్తోందన్నారు. మాతా శిశు ఆరోగ్యం, సమాజ సంక్షేమంలో గిరిజన మహిళల సేవలు ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. గిరిజన సమాజంతో తనకు ఉన్న బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనదని, వారి ప్రేమ, నమ్మకమే తనను వారి సంక్షేమం వైపు మరింత బాధ్యతగా నడిపిస్తున్నాయని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
గిరిజనుల వికాసానికి "అడవి తల్లి బాట" వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలకు రోడ్డు వసతి పెంచడం, స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంపై దృష్టి సారించామన్నారు. గిరిజనుల ప్రత్యేక జీవన విధానం, సంస్కృతి దెబ్బతినకుండానే అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి గిరిజన కుటుంబానికి అందేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
ఆదివాసీల హక్కుల రక్షణ మన బాధ్యత: ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజనులకు లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆదివాసీ సంస్కృతి అంటే ప్రకృతితో కలిసి జీవించే ఒక జీవనతత్వమని లోకేశ్ అన్నారు. పరస్పర సహకారం, మంచితనం, మానవత్వరూపాలు ఆదివాసీలని లోకేష్ కొనియాడారు. ఆదివాసీల సమగ్ర అభ్యున్నతితో పాటు వారి సంస్కృతి, హక్కులను పరిరక్షించడం మనందరి బాధ్యత అన్నారు.
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సోదర సోదరీమణులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆదివాసీ సంస్కృతి అంటే ప్రకృతితో కలిసి జీవించే ఒక జీవన తత్వం. పరస్పర సహకారం, మంచితనం, మానవత్వ రూపాలు ఆదివాసీలు. ప్రజాప్రభుత్వం ఆదివాసీల సమగ్ర అభ్యున్నతితో పాటు వారి సంస్కృతి, హక్కులను…— Lokesh Nara (@naralokesh) August 9, 2026
కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: భూమిపై ఆది నుంచి జీవిస్తున్నది ఆదివాసీలేనని, వారి హక్కులు, విశిష్ట సంస్కృతిని గుర్తుచేసుకునే రోజు ఆగస్టు 9 అని రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆమె గిరిజనులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆదివాసీల జీవిత సూత్రం ‘జల్, జంగల్, జమీన్’ అని ఆమె అభివర్ణించారు.
గిరిజనులకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకే నాడు చంద్రబాబు జీవో 3 తీసుకువచ్చారని మంత్రి గుర్తుచేశారు. అయితే, వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ జీవో రద్దయితే, గిరిజనుల ప్రయోజనాల కోసం కనీసం రివ్యూ పిటిషన్ కూడా వేయలేదని మండిపడ్డారు. కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే గిరిజన యువకులను గొడ్డలి పార్టీ రెచ్చగొడుతోందని సంధ్యారాణి ధ్వజమెత్తారు. నీరు, అడవి, భూమి ఆదివాసీలకు దేవాలయంతో సమానమని, అడవిని కాపాడే ఆదివాసీల అభివృద్ధే దేశ అభివృద్ధని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు. గిరిజనుల విద్య, ఉద్యోగ వికాసానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు.
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