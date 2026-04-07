ఉత్తరాంధ్రలో మరో చారిత్రక ఘట్టం - ఈనెల 28న గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన
సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా భూమిపూజ - హాజరుకానున్న గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో, ఇతర ప్రముఖులు - రూ.1.35 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్న సంస్థ - ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ క్లస్టర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 10:32 AM IST
Google Data Center Foundation on April 28 at Visakhapatnam : ఉత్తరాంధ్రలో మరో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఇటీవలే ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు పరిశ్రమకు భూమి పూజ చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం మరో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు పునాదిరాయి వేయనుంది. టెక్నాలజీ దిగ్గజం గూగుల్ డేటా సెంటర్కు ఈనెల 28న సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ ప్రాజెక్టు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ మ్యాప్పై ఏపీని మరింత బలంగా నిలబెట్టనుంది.
టెక్ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో డేటా సెంటర్కు ఈ నెల 28న సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్తో పాటు సంస్థకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరు అవుతారని ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందింది.
అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడి ఇదే: విశాఖ జిల్లాలోని అడవివరం, తర్లువాడ, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి ప్రాంతాల్లో గిగావాట్ సామర్థ్యం ఉన్న మూడు డేటా సెంటర్లను గూగుల్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది. వీటిని 2028 జులై నాటికి పూర్తిచేసి, కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలని భావిస్తోంది. దీనిద్వారా గూగుల్ రూ.1.35 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దేశానికి వచ్చిన అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడి ఇదే.
ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డేటా సెంటర్ క్లస్టర్: డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గూగుల్ సంస్థ గతేడాది అక్టోబరు 14న ఎంవోయూపై సంతకాలు చేశాయి. ఇందుకు అవసరమైన భూమిని ప్రభుత్వం గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు అప్పగించింది. మూడు డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుతో విశాఖ ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డేటా సెంటర్ క్లస్టర్గా గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది.
ప్రాథమిక నోటిఫైడ్ భాగస్వామిగా అదానీ ఇన్ఫ్రా: దీనికోసం 601.40 ఎకరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములను ఏపీఐఐసీ ద్వారా సేకరించాలని రైడెన్ సంస్థ కోరింది. ప్రాథమిక నోటిఫైడ్ భాగస్వామిగా గుర్తించిన అదానీ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు వాటిని అప్పగించాలంది. ప్రాథమిక పనుల తర్వాత భూములను ప్రాజెక్టు అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ సంస్థల మధ్య అంతర్గత బదిలీ చేయాలని రైడెన్ భావిస్తోంది.
ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి: డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డీపీఆర్ను 2025 ఆగస్టు 25న ప్రభుత్వానికి అందించింది. డేటా సెంటర్లో సబ్మెరైన్ కేబుల్స్, హై-కెపాసిటీ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లు, మెట్రో ఫైబర్ లైన్లు, టెలికాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి వాటిని గూగుల్ ఏర్పాటు చేయనుంది. డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ నిర్మాణాలను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయనుంది. సెర్చ్, యూట్యూబ్, వర్క్స్పేస్ వంటి గూగుల్ సేవలకు అనుగుణంగా అదే స్థాయి ప్రమాణాలతో డేటా సెంటర్ నిర్వహించనున్నట్లు సంస్థ డీపీఆర్లో పేర్కొంది.
డేటా సెంటర్ నిర్మాణ ప్రాంతం కోసం వైజాగ్ హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ పార్క్కు అడవివరం, ముడసర్లోవలో 160 ఎకరాలు కేటాయించారు. వైజాగ్ మెగా డేటా సెంటర్ పార్క్కు తర్లువాడలో 266 ఎకరాలు వైజాగ్ రాంబిల్లి డేటా సెంటర్ పార్క్కు అనకాపల్లిలో 174.80 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది.
ఈ ప్రాజెక్టు అమలు కోసం మూడు ప్రత్యేక ఎస్.పీ.వీలను అదానీ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్ ఏర్పాటు చేసింది. అదానీ ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీ కనెక్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అదానీ పవర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భారతీ ఎయిర్టెల్ లిమిటెడ్, ఎన్ఎక్స్ట్రా డేటా లిమిటెడ్, ఎన్ఎక్స్ట్రా వైజాగ్ లిమిటెడ్లను నోటిఫైడ్ భాగస్వామ్య సంస్థలుగా రైడెన్ సంస్థ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది.
