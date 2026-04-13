ETV Bharat / state

అమరావతిలో మరో కీలక ఘట్టం - రేపు క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్ ప్రారంభం

రేపు కీలక ఘట్టానికి వేదిక కానున్న రాష్ట్రం - రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్​ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు- మేధా టవర్స్‌తో పాటు ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌ లో ఏర్పాటు

CM Chandrababu Will Inaugurate Two Separate Quantum Computer Testbeds in AP
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 1:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Will Inaugurate Two Separate Quantum Computer Testbeds in AP : ప్రపంచ క్వాంటం డే పురస్కరించుకుని దేశ చరిత్రలో ఓ కీలక ఘట్టానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వేదిక కానుంది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో భాగంగా రేపు(ఏప్రిల్ 14)వ తేదీన ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ, మేధా టవర్స్​లో రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్​ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. అమరావతి కేంద్రంగా ఆవిష్కృతం అవుతున్న క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీతో టెక్ శకంలో నూతన అధ్యాయానికి నాంది పడనుంది. విజన్‌ నుంచి క్యూబిట్స్‌ వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్‌ క్వాంటమ్‌ భవిష్యత్తును నిర్మిస్తోందని విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రపంచ క్వాంటమ్‌ దినోత్సవం సందర్భంగా రేపు (ఏప్రిల్‌ 14)న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు SRM యూనివర్సిటీలో దేశంలోనే తొలి స్వదేశీ, ఓపెన్‌ యాక్సెస్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు – #Amaravati 1S & 1Q –ను ప్రారంభించనున్నారని ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. దీంతో అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా అవతరించబోతోందని తెలిపారు. భవిష్యత్తు ఇక్కడే ఉందన్నారు. అమరావతిలో భారత్‌లో నిర్మితమై, భారతదేశానికి అందుబాటులో, ప్రపంచానికి సేవ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించారు. క్వాంటమ్‌ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన వీడియోను లోకేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

క్వాంటం హార్డ్ వేర్ తయారీలో కీలకం : మంగళవారం గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్​తో పాటు రాజధానిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ క్యాంపస్​లో ఏర్పాటు అవుతున్న 1ఎస్, 1 క్యూ పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీలను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించనున్నారు. దీంతో దేశంలోనే క్వాంటం టెస్ట్ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీ కలిగిన తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ అవతరించనుంది. దేశీయంగా తయారైన ఈ క్వాంటం రిఫరెన్స్‌ టెస్ట్ ఫెసిలిటీతో క్వాంటం కంప్యూటర్ హార్డ్ వేర్​ను పరీక్షించి సర్టిఫై చేసే సామర్ధ్యం అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీకి రానుంది.

మేధాటవర్స్​లో క్యూబిటెక్ సంస్థ, ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ క్వాంటం రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీ టెస్ట్ బెడ్​లు క్వాంటం హార్డ్ వేర్ తయారీలో కీలకం కానున్నాయి. ఈ రెండు చోట్లా మైనస్ 273 సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో పనిచేసే ఈ మినీ క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్​లు క్వాంటం ఉపకరణాలను పరీక్షించేలా తోడ్పాటు అందించనున్నాయి. క్వాంటం కంప్యూటర్ ఉపకరణాలు తయారు చేసే కంపెనీలతో పాటు పరిశోధకులు, విద్యార్ధులు, నిపుణులకు ఉపయోగపడేలా ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో ఓపెన్ యాక్సెస్ రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేశారు.

దేశంలోనే తొలిసారిగా : అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ రెండు క్వాంటం రిఫరెన్సు ఫెసిలిటీల్లోనూ పూర్తిగా స్వదేశంలో తయారైన ఉపకరణాలనే ఉపయోగించారు. మేధాటవర్స్​లో క్వూబిటెక్ సంస్థ 1 క్యూ పేరిట క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్​ను ఏర్పాటు చేసింది. ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో 1 ఎస్ పేరిట సూపర్ కండక్టింగ్ టెక్నాలజీతో క్వాంటం టెస్ట్ బెడ్ ను నిర్మించారు. ఈ క్వాంటం రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీల ఏర్పాటులో టాటా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ సహా ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, డీఆర్డీఓ లాంటి సంస్థలు సహకారం అందించాయి. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటైన ఈ టెస్ట్ బెడ్​ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నేషనల్ క్వాంటం మిషన్ సహా, ఐఐటీ ప్రొఫెసర్లు, క్వాంటం రంగంలోని పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ స్టార్టప్ ల ప్రతినిధులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, నిపుణులు హాజరు కానున్నారు. ఏపీలోని వివిధ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల నుంచి వర్చువల్ గా దాదాపు 1.5 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

తయారీ రంగంలో ముందడుగు : అమరావతిలో అత్యాధునిక క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల ఏర్పాటుతో పాటు, రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిస్థాయి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను, విడిభాగాల్ని అక్కడే తయారుచేసి ఎగుమతి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పం. గత ఏడాది సెప్టెంబరు 9న హార్డ్‌వేర్‌ విడిభాగాల తయారీదారులతో ముఖ్యమంత్రి జరిపిన సమావేశంలో క్వాంటమ్‌ విడిభాగాల టెస్టింగ్, వ్యాలిడేషన్, బెంచ్‌మార్కింగ్, సర్టిఫికేషన్‌ కోసం రిఫరెన్స్‌ సదుపాయాలు కావాలని వారు కోరారు. అమరావతిలో రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ను కల్పించాలన్న నిర్ణయం అప్పుడే జరిగింది. ఈ సదుపాయాలు రావడంతో అమరావతిలోనే క్వాంటమ్‌ పరికరాలు తయారుచేసేందుకు దేశంలోని పలు సంస్థలు ముందుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. మన దేశంలో ప్రస్తుతం కొన్ని సంస్థలు క్వాంటమ్‌ విడిభాగాలు తయారుచేస్తున్నా, ప్రాసెసర్ల వంటివాటిని టెస్టింగ్‌ కోసం విదేశాలకు పంపాల్సి వస్తోంది. అమరావతి రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌తో క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ తయారీ రంగంలో భారత్‌ పెద్ద ముందడుగు వేయనుంది.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల తయారీకే కాకుండా : అమరావతి క్వాంటమ్‌ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీస్‌ కోసం తయారు చేసిన క్రయోజెనిక్స్, ప్రిసిషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సిస్టమ్స్, క్వాంటమ్‌ గ్రేడ్‌ ఫ్యాబ్రికేషన్‌ పరికరాలు, సదుపాయాలు కేవలం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల తయారీకే కాకుండా, రక్షణ, ఆరోగ్య, సెమీకండక్టర్‌ తయారీ వంటి రంగాలకూ ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రయోజెనిక్‌ సిస్టమ్స్‌ను ఎంఆర్‌ఐ మెషీన్లు, స్పేస్‌ అప్లికేషన్లలో వినియోగిస్తారు. ప్రెసిషన్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ డిఫెన్స్‌ సెన్సింగ్, రాడార్‌ సిస్టమ్స్, అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌కు ఉపయోగపడుతుంది. క్వాంటమ్‌గ్రేడ్‌ ఫ్యాబ్రికేషన్‌ సదుపాయాలను సెమీకండక్టర్ల తయారీ, డీప్‌టెక్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ అప్లికేషన్లలో వినియోగిస్తారు.

TAGGED:

WORLD QUANTUM DAY IN AMARAVATHI
CM QUANTUM LAUNCH TOMORROW
QUANTUM COMPUTER IN AP
అమరావతిలో కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్స్​
QUANTUM COMPUTER TESTBEDS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.