నాడు ఎర్రటి ఎండ - నేడు ఏసీ గదుల్లో శిక్షణ - ఎన్టీఆర్ భవన్​లో చంద్రబాబు 'కాఫీ కబుర్లు'

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు - అందరి నుంచి వినతులు స్వీకరించిన సీఎం - పార్టీ నేతలతో కాఫీ కబుర్లు

CM Chandrababu Visits TDP Central Office in Mangalagiri
CM Chandrababu Visits TDP Central Office in Mangalagiri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
CM Chandrababu Visits TDP Central Office in Mangalagiri : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​కు వచ్చారు. అనంతరం మండల పార్టీ అధ్యక్షుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రాకతో వినతులు ఇచ్చేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలి వచ్చారు. వారి నుంచి చంద్రబాబు వినతులు స్వీకరించారు. అలాగే అందరి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వినతులు తీసుకునేలా పార్టీ కార్యాలయం ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసింది.

అదేవిధంగా మంత్రులు జిల్లాల త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులతో సీఎం కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లా అధ్యక్షులు నియామకంలో త్రిసభ్య కమిటీ కాలయాపనపై సీఎం ఇటీవల అసహనం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, కమిటీ ల నియామకంపై ఇవాళ సీఎం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు తోనూ చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు.

ఎన్టీఆర్ భవన్​లో కాఫీ కబుర్లు : అనంతరం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో కాఫీ కబుర్లు పేరుతో నిర్వహించిన సమావేశంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులతో చంద్రబాబు కాఫీ కబుర్లు చెప్పారు. శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఎలా జరిగాయని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ హయాంలో జరిగిన శిక్షణ కార్యక్రమాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. నాడు చెట్ల కింద ఎర్రటి ఎండలో శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపట్టేవాళ్లమని చెప్పిన సీఎం, ఇప్పుడు చల్లటి ఏసీ గదుల్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నాయకులు కూడా తమ నాయకత్వాలను మెరుగు పరుచుకోవాలని సీఎం సూచించారు. పార్టీ సిద్దాంతాలు, భావజాలం ప్రతి కార్యకర్తకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం వెల్లడించారు.

కార్యకర్తలను కలిసేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాలు : మహిళల ఓటు బ్యాంక్ మెజార్టీ మనకే వచ్చేలా చూడడంలో కార్యకర్తలదే బాధ్యత అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. నేతలు, కార్యకర్తలను కలిసేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాలు చేడతున్నామన్నారు. గతంలో టెక్నాలజీ ఉండేది కాదని ఇప్పుడు చాలా పీక్కూ వెళ్లిందని తెలిపారు. అన్నదాత సుఖీభవ, దీపం-2.0, స్త్రీశక్తి పథకం, తల్లికి వందనం పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. సమన్వయంతో పని చేయాలని, క్రమశిక్షణతో మెలగాలని సూచించారు. ప్రతి పోలింగ్ బూత్​లో బలాబలాలు చూసుకోవాలన్న సీఎం, ప్రతి బూత్ బలోపేతం కావాలని తేల్చిచెప్పారు.

ఏడాదికి రూ.33 వేల కోట్లు పింఛన్లు : ఎక్కడ సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉంటే అక్కడ ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయని తెలిపారు. బలహీన నియోజకవర్గానికి మంచి నేత ఉంటే ఆ నియోజకవర్గం బలపడుతుందని, అదే నేతకు మంచి నియోజకవర్గం ఇచ్చినా పార్టీని బలహీనపరుస్తారన్నారు. 2019 నుంచి 2024 వరకు విధ్వంసం జరిగి వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం అయ్యాయని వాటిని సరిచేసి గాడిన పెట్టామని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతిపక్షంలో ఎంత పట్టుదలతో పని చేశారో ఇప్పుడూ అంతకు మించిన స్థాయిలో పని చేయాలని సూచించారు. ఏడాదికి రూ.33 వేల కోట్లు పింఛన్లకు ఇస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. డబ్బుతోనే ఎన్నికలను గెలవగలమని కొందరు భావిస్తారు, కానీ మనం చేసే మంచి పనుల్ని ప్రజలకు నిత్యం వివరిస్తే గెలవగలమని స్పష్టం చేశారు. పని చేయడం ఒక ఎత్తు, చేసిన పని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం మరొక ఎత్తు అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

