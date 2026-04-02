అమరావతి శంకుస్థాపన ప్రాంతానికి వెళ్లనున్న చంద్రబాబు - రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సంబరాలు
అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు రాజ్యసభలో ఆమోదం తర్వాత వెళ్లనున్న సీఎం - ఉద్దండరాయునిపాలెంలో 2015లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన - నీరు -మట్టి ఉంచిన పవిత్ర ప్రాంతానికి వెళ్లనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:34 AM IST
CM Chandrababu Visits Foundation Stone Laying Site of Capital Amaravati : రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత దిశగా వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అందులో భాగంగా రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై నేడు రాజ్యసభలో కీలక చర్చ జరగనుంది. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించనున్నారు.
ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రాజధాని అమరావతికి 2015లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి చంద్రబాబు వెళ్తారు. నీరు-మట్టి ఉంచిన పవిత్ర ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ కొద్దిసేపు గడపనున్నారు. మంత్రులు, కూటమి పార్టీల నేతలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సంబరాల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలకు కూటమి పార్టీలు పిలుపు నిచ్చాయి.
ఎన్డీఏ నేతలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ : అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందుతున్న సందర్భంగా ఎన్డీఏ నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. "ఇవాళ రాజ్యసభలో అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందబోతోంది. కేంద్ర సహకారంతో పార్లమెంట్లో బిల్లు ఆమోదం పొందుతోంది. ఐదేళ్ల పాటు రాజధాని లేకుండా చేశారు. ఇప్పుడు మావిగన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అమరావతి పట్ల వారికున్న ద్వేషానికి ఇది పరాకాష్ట. అమరావతి పేరు పలకడానికే జగన్ ఇష్టపడరు. అందుకే మావిగన్ అని వింత పేరును తీసుకొచ్చారు. గతంలోనూ ఎస్ఆర్ఎం అమరావతి అని ఉంటే ఎస్ఆర్ఎంగా మార్పించారు. అమరావతి పేరు వింటేనే జగన్కు కంపరంగా ఉండి నిత్యం విషం కక్కుతున్నారు.
అమరావతి పట్ల జగన్ వైఖరి భవిష్యత్లోనూ మారదని నిన్నటితో మరోసారి స్పష్టమైంది. మా రాజధాని అమరావతి అని ప్రతిఒక్కరిలో భావన రావాలి. బిల్లు ఆమోదించి చేయూత ఇచ్చిన కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు. ఇవాళ సాయంత్రం అన్ని గ్రామాల్లో పండుగలా కార్యక్రమాలు జరపాలి. ప్రతిఒక్కరూ వారికి నచ్చిన రీతిలో రాజధాని సంబరాలు జరుపుకొనే సమయమిది. బిల్లు ఆమోదంపై ప్రతిఒక్కరూ కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. రాజధానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్దండరాయునిపాలేనికి మధ్యాహ్నం వెళ్తున్నా. ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రి అమిత్షా, మద్దతు తెలిపిన వారికి కృతజ్ఞతలు" అని సీఎం చంద్రరబాబు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లనున్న సీఎం హైదరాబాద్లో అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి కుమార్తె, పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డి కుమారుడి వివాహవేడుకకు హాజరైన వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తారు. అనంతరం అమరావతి రానున్నారు. రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన అనంతరం ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రైతులతో, ప్రజలతో కలిసి సంబరాల్లో సీఎం పాల్గొని కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతారు.
బిల్లుపై నేడు రాజ్యసభలో కీలక చర్చ : రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై నేడు రాజ్యసభలో కీలక చర్చ జరగనుంది. చర్చించిన అనంతరం బిల్లుకు పెద్దల సభ ఆమోదం తెలపనుంది. బుధవారం బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఆ వెంటనే ఈ బిల్లు రాజ్యసభకు చేరినట్లు సెక్రటరీ జనరల్ ప్రకటించారు. ఇవాళ (గురువారం) కేంద్రమంత్రి నిత్యానంద రాయ్ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి దాదాపు గంటసేపు బిల్లుపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. రాజ్యసభ ఆమోదం తర్వాత బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ముందుకు వెళ్లనుంది. కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేయనుంది. తర్వాత బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది.
చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు : శ్రీ హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీ రాముడికి పరమ భక్తుడు, అపార బలం, జ్ఞానం, ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన హనుమంతుడు జన్మించిన రోజు పరమ పవిత్రమైనదన్నారు. హనుమంతుడిని కొలవడం ద్వారా భయాలు తొలగడంతో పాటు కష్టాలు తగ్గుతాయని భక్తుల నమ్మకమని పేర్కొన్నారు. ఆ స్వామి ప్రజలందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.
