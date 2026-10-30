నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆదుకుంటాం - ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించాం: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu at Cyclone Affected Areas : తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు మండలం మెట్రేవుల్లో పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులను పరామర్శించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:39 PM IST
అర్నబ్ తుపాను మృతులకు 5 లక్షల రూపాయల తక్షణ సాయం అందించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విపత్తును ముందే గుర్తించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించామని చెప్పారు. పునరుద్ధరణ పనులు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయన్న ముఖ్యమంత్రి, నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు మండలం మెట్రేవుల్లో పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులను పరామర్శించారు. పునరావాస కేంద్రంలో భోజన వసతులు, సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. అధికారులు తమకు సౌకర్యాలన్నీ కల్పిస్తున్నారని గ్రామస్థులు తెలపగా, దైర్యంగా ఉండాలని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని సీఎం వారికి భరోసా ఇచ్చారు. తుపాను నష్టాలు ఒక్కొక్కటీ పరిష్కరిస్తున్నామన్నారు. బాధితులకు నిత్యావసర సరకులు అందిస్తామని, బోట్లు కోల్పోయిన మత్స్యకారులను ఆదుకుంటామని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు.
పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం నివారణ : తుపాను తీవ్రతను ముందే గుర్తించి అప్రమత్తం చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఎక్కడికక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పాయన్నారు. కూలిన చెట్ల తొలగింపు వేగంగా జరుగుతుందని విద్యుత్ స్తంభాలను చురుగ్గా పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన సిబ్బంది పునరుద్ధరణ పనుల్లో పాలుపంచుకుంటున్నట్లు వివరించారు. రేపు సాయంత్రం లేదా ఎల్లుండినాటికి జిల్లాలో ప్రతి ఇంటికీ విద్యుత్ పునరుద్ధరిస్తామన్నారు. గ్రామాల్లో చివరి వ్యక్తికీ సాయం అందే వరకు పర్యవేక్షిస్తానని చెప్పారు.
రూ.4,600 కోట్ల నష్ట పరిహారం : తుపాను నష్టాన్ని ఇప్పటికే కేంద్రానికి నివేదించామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. కేంద్రమంత్రి అమిత్షా సానుకూలంగా స్పందించారని అన్నారు. నిన్న రూ.4,600 కోట్ల నష్ట పరిహారంతో మెమోరాండం పంపించామని తెలిపారు. సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకునేలా ప్రయత్నాలు చేశామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. తుపాను వర్షాల వల్ల అన్ని రిజర్వాయర్లు నీళ్లతో నిండాయని చెప్పారు. రైతులు పంటలు వేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని అన్నారు. విపత్తులో పనిచేసిన ఉద్యోగులందరినీ సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు. కష్టకాలంలో వారందించిన సేవలను ప్రజలంతా గుర్తు పెట్టుకుంటారని అన్నారు.
"తుపాను వర్షాల వల్ల అన్ని రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు నింపాం. మళ్లీ పంటలు వేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. తుపాను నష్టంపై కేంద్రమంత్రి అమిత్షా సానుకూలంగా స్పందించారు. నిన్న రూ.4,600 కోట్ల నష్ట పరిహారంతో మెమోరాండం పంపించాం. తుపాను మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల తక్షణ సాయం. ఇళ్లలో నీళ్లు చేరి పాక్షికంగా దెబ్బతింటే రూ.10 వేలు ఆర్థిక సాయం చేస్తాం. ఎక్కడికక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల చెరువులు తెగలేదు. తుపాను వల్ల ప.గో. జిల్లాలో కూలిన 12,500 చెట్లను తొలగించాం. ప.గో. జిల్లాలో కూలిన 4,500 విద్యుత్ స్తంభాల పునరుద్ధరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. రెండు జిల్లాల్లో కొబ్బరి చెట్లు, వరి, ఉద్యాన పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. రైతులకు సహాయం చేసి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
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