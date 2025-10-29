ETV Bharat / state

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు పర్యటన - బాధితులకు నిత్యావసరాలు అందజేత

కోనసీమ జిల్లాలోని ఓడలరేవులో తుపాను బాధితులను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు - బాధితులకు నిత్యావసరాలు, రూ.3 వేల పరిహారం అందజేత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 3:31 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 4:04 PM IST

CM Chandrababu Visit Cyclone Victims at Konaseema: ముందస్తు చర్యల వల్ల మొంథా తుపాను సమయంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించగలిగామని ముుఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలపై సీఎం ఏరియల్‌ వ్యూ నిర్వహించారు. హెలికాప్టర్‌లో విహంగ వీక్షణం చేశారు. అనంతరం రోడ్డుమార్గంలో వెళ్లి అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండంలంలోని ఓడలరేవులో పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశీలించి తుపాను బాధితులను స్వయంగా పరామర్శించారు. 3 వేల రూపాయల చొప్పున పరిహారం, నిత్యావసరాలు అందించారు. అలానే మత్స్యకార కుటుంబాలకు 50 కిలోల బియ్యం చొప్పు పంపిణీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ మొంథా తుపాను పెనువిపత్తు అని రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన నష్టం జరిగిందని అన్నారు. గతంలో తుపానుల సమయంలో పనిచేసిన అనుభవం నాకుందని తెలిపారు. ఈ మొంథా తుపానుపై ముందుగానే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నామని అందువల్ల ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎటువంటి ప్రాణనష్టం లేకుండా చూశామని అన్నారు. ఆస్తి నష్టం కూడా చాలావరకు తగ్గేలా చర్యలు తీసుకున్నామని కాని పలు జిల్లాల్లో వరి, ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని వివరించారు. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షం నమోదైందని అన్నారు. ఆస్తి నష్టంపై నివేదిక వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటామని అలానే కౌలురైతులకు పరిహారం అందిస్తామని వెల్లడించారు. తుపాను సమయంలో అధికారులు బాగా పనిచేశారని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు.

''ఇది పెనువిపత్తు రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టం జరిగింది. గతంలో తుపానుల సమయంలో పనిచేసిన అనుభవం నాకుంది. మొంథా తుపానుపై ముందుగానే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాం. ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకుని ప్రాణనష్టం లేకుండా చూశాం. ఆస్తి నష్టం కూడా చాలావరకు తగ్గేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. పలు జిల్లాల్లో వరి, ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షం నమోదైంది. ఆస్తి నష్టంపై నివేదిక వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటాం.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

బాధితులకు ఆర్థిక సాయం: మొంథా తుఫాను బాధితులకు ఆర్థికసాయం అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. పునరావాస కేంద్రాలకు వచ్చిన బాధితులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. బాధితుడికి 1000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేయాలని ప్రభత్వం ఆదేశించింది. కుటుంబంలో ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉన్నా గరిష్టంగా రూ.3 వేలు సాయం అందివ్వాలని ఆదేశాల్లో తెలిపింది. బాధితులు పునరావాస కేంద్రం నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే ముందే ఈ ఆర్థిక సాయం చేయాలని సూచించింది. ఈ మేరకు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ స్పెషల్ సీఎస్ సాయి ప్రసాద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

