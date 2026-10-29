'అర్నబ్'తో రూ.4600 కోట్లకు పైగా నష్టం - రేపు కేంద్ర బృందం పరిశీలన: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu Visit to Cyclone Affected Areas : అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నష్టపోయిన పంటలను సీఎం ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 6:23 PM IST
CM CHANDRABABU TOUR IN CHEYYERU : అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయికి పర్యటనకు వెళ్లిన సీఎం, మార్గం మధ్యలో ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా నష్టపోయిన పంటలను పరిశీలించారు. వరి చేలు, అరటి, కొబ్బరి తోటలు, ఆక్వా చెరువులను పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ ప్రాంతాలను చూసిన సీఎం ఆ ప్రాంతాల్లో తుపాన్ ప్రభావం ఎంత మేర ఉందన్నది స్వయంగా వీక్షించారు. నిమ్మకూరు, పామర్రు, బంటుమిల్లిలో నీట మునిగిన పొలాలను చూశారు. నరసాపురం, పాలకొల్లు, అమలాపురంలో నీట మునిగిన పొలాలను విహంగ వీక్షణం చేశారు. కాట్రేనికోనలో నీట మునిగిన పొలాలను, కూలిన కొబ్బరి చెట్లు పరిశీలించారు. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంత నష్టం జరిగిందనే అంశాలను సీఎంకు అధికారులు వివరించారు.
అప్రమత్తతతో ప్రాణ నష్టం తగ్గింది : అనంతరం కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోన మండలం చెయ్యేరులో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన తర్వాత సీఎం మీడియాతో మాట్లాడారు. "గత తుపానులను దృష్టిలో పెట్టుకుని పనిచేశాం, అర్నబ్ తుపానును సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం. అధికారులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశాం. అధికారుల అప్రమత్తతతో ప్రాణ నష్టం తగ్గింది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నాం. మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లాలన్నా ఎక్కడా అడ్డంకులు లేకుండా, రహదారులపై కూలిన చెట్లన్నీ తొలగించాం. టెలి కమ్యూనికేషన్లో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. సెల్ టవర్ల వద్ద టెలికాం సంస్థలు జనరేటర్లు ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో సమస్యలొచ్చాయి. కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లోనే ఎక్కువగా విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయి" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
రూ.4,600 కోట్లకు పైగా నష్టం : "ఇవాళ సాయంత్రానికి దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరిస్తాం. వెయ్యి మంది విద్యుత్ సిబ్బందిని పంపించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. అవసరమైతే తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రభుత్వాల సాయం కోరతాం. ఎల్లుండిలోగా ప్రతి ఇంటికీ విద్యుత్ సరఫరా చేసే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం రూ.4,600 కోట్లకు పైగా నష్టం జరిగింది. నష్ట పరిశీలనకు రేపు కేంద్ర బృందం వస్తుంది. అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని అమిత్షా భరోసా ఇచ్చారు’’ అని సీఎం తెలిపారు.
అంతకుముందు వేట్లపాలెంలో అర్నబ్ తుపాను బాధిత రైతులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. దెబ్బతిన్న కొబ్బరి చెట్టుకు రూ.1500 చొప్పున సాయం అందిస్తామని తెలిపారు. పునరావాస శిబిరాల్లో ఉన్న బాధిత కుటుంబాలకు 25 కిలోల చొప్పున బియ్యం ఇచ్చి ఇళ్లకు పంపిస్తామని చెప్పారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సీఎం పర్యటనలో పాల్గొన్నారు.
"ఎక్కడా ఒక్క చెరువు కూడా దెబ్బతినకుండా చేశాం. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం రూ.4,600 కోట్లకు పైగా నష్టం జరిగింది. నష్ట పరిశీలనకు రేపు కేంద్ర బృందం వస్తుంది. అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని అమిత్షా భరోసా ఇచ్చారు. పంటలకు బీమా చేయించి, రైతులకు నష్టం లేకుండా చేశాం. ప్రాణనష్టం చాలా వరకు తగ్గింది. తుపాను తీరం దాటుతున్న సమయంలో 35 వేల మంది గ్రామస్థాయి అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నా. తుపాను సమయంలో ప్రతిక్షణం అధికారులకు గైడ్ చేస్తూనే ఉన్నా. బాధితులకు నిత్యావసరాలు ఇస్తున్నాం." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం - 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం
క్షేత్రస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేంత వరకు ఎవరూ విశ్రమించొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు