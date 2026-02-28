ETV Bharat / state

కాకినాడ పేలుడు - క్షతగాత్రులను పరామర్శించి సీఎం చంద్రబాబు

ఘటన గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - ఘటనాస్థలంలో చేపట్టిన సహాయ చర్యల గురించి వివరించిన అధికారులు - ఘటన గురించి సీఎంకు వివరించిన ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక నేతలు

CM Chandrababu Visit Fireworks Explosion Place in Vetlapalem
CM Chandrababu Visit Fireworks Explosion Place in Vetlapalem (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 7:15 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 7:39 PM IST

1 Min Read
CM Chandrababu Visit Fireworks Explosion Place in Vetlapalem : కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో బాణసంచా పేలుడు ఘటన చోటు చేసుకున్న ప్రాంతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించారు. పేలుడు జరిగిన స్థలాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరును అధికారులతో మా‌ట్లాడి తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ షణ్మోహన్‌ ఘటన వివరాలను సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. చంద్రబాబు వెంట బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, స్థానిక కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. మృతుల వివరాలు, క్షతగాత్రుల సమాచారాన్ని చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

వేట్లపాలెం ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు - బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమ గురించి ఆరా (ETV)

ఘటనాస్థలంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. క్షతగాత్రుల పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో ఎప్పటి నుంచి బాణసంచా తయారు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అడగ్గా, చాలా కాలం నుంచి అనుమతులు లేకుండా పరిశ్రమ నడుపుతున్నారని అధికారులు చెప్పారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, సహాయకచర్యలను ముమ్మరం చేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచనలు చేశారు.

అనంతరం సామర్లకోట ఆస్పత్రికి వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. ఇక ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ అమరావతి నుంచి సామర్లకోట బయల్దేరారు. రాత్రికి చేరుకుని ఆస్పత్రిలోని క్షతగాత్రులను పరామర్శించనున్నారు.

కాకినాడ జిల్లాలో భారీ పేలుడు - 21కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు - ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు

Last Updated : February 28, 2026 at 7:39 PM IST

