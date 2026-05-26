పారిశ్రామిక వెలుగులు - రాష్ట్రంలో 38 ఎంఎస్‌ఎంఈలకు వర్చువల్‌గా సీఎం శంకుస్థాపన

పరిశ్రమలకు వేగంగా అనుమతులిస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు - శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు - ఎంఎస్‌ఎంఈలతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:25 AM IST

MSME Parks Virtually Opened By CM Chandrababu: ప్రతినియోజకవర్గంలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఒకేసారి 38 పార్కులకు శ్రీకారం చుట్టింది. యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు వెల్లడించారు. త్వరితగతిని వీటి నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు.

రాష్ట్రంలో 38 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులకు సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్‌గా శంకుస్థాపన చేశారు. తిరుపతి జిల్లా సింగనపల్లిలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు, చంద్రగిరి నియోజకవర్గం మంగళం టౌన్ పరిధిలో అత్యాధునిక ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో వెనుకబడిన మండలాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణ తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి, కురువ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ దేవేంద్రప్ప, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కృష్ణమ్మ పాల్గొన్నారు. నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు మండలం పడుగుపాడులో 14.5 ఎకరాలు విస్తీర్ణంలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కుకు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతిరెడ్డితో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా శంకుస్థాపన చేశారు. కోవూరు నియోజకవర్గంలో రూ.13 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు వచ్చాయని ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతిరెడ్డి వెల్లడించారు.

ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త : పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడులో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పాల్గొన్నారు. పారిశ్రామిక ప్రగతితోనే రాష్ట్రంలో వేగవంతమైన, సుస్థిరాభివృద్ధి సాధ్యమని నేతలు పేర్కొన్నారు. ఏలూరు జిల్లా మండవల్లి మండలం చావలిపాడులో 14.80 కోట్ల వ్యయంతో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కుకు కైకలూరు ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్‌, జిల్లా కలెక్టర్‌ వెట్రి సెల్వి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు అన్నారు.డాక్టర్ బీఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం మండలం దేవరపల్లిలో ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే భూమిపూజ చేసి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు

"కొవ్వూరులో ఇప్పటికే ఉన్న పరిశ్రమలకు, ప్రస్తుతం కొత్తగా వస్తున్న పరిశ్రమలను జోడిస్తే ఈ ప్రాంతానికి సుమారు రూ.13,000 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు సమకూరాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చేపట్టిన కార్యక్రమాల తరహాలోనే మేము గతంలో బుచ్చిలో కూడా ఒక ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కును ఏర్పాటు చేశాము. ప్రభుత్వం బొడ్డువారి పాలెంలో 2,600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక పారిశ్రామిక పార్కును కూడా నెలకొల్పింది. ఏ కోణం నుంచి చూసినా కొవ్వూరు నియోజకవర్గం ఒక పారిశ్రామిక కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుందని స్పష్టమవుతోంది"-వేమిరెడ్డి ప్రశాంతిరెడ్డి, కోవూరు ఎమ్మెల్యే

స్వర్ణాంధ్ర-2047లో భాగంగా అభివృద్ధి పనులు : స్వర్ణాంధ్ర-2047లో భాగంగా ఇంటికొక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలనే సంకల్పంతో సీఎం చంద్రబాబు ముందుకు సాగుతున్నారని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు తెలిపారు. విజయనగరం జిల్లా కొండకరకం ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుకు ఎమ్మెల్యే పూసపాటి అదితి, విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డితో కలిసి ఎంపీ అప్పలనాయుడు శంకుస్థాపన చేశారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నర్సిపురంలో 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కుకు ఎమ్మెల్యే విజయచంద్రతో కలసి జిల్లా కలెక్టర్‌ ప్రభాకర్‌రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు.

