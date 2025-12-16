ETV Bharat / state

సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు- వైద్యారోగ్య నిపుణులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్​

వైద్యారోగ్య రంగంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచనలు అమలు - ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 16, 2025

CM Chandrababu Video Conference with Health Experts : సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా పౌరులకు డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులను రూపొందిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తద్వారా పౌరులకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. వైద్యారోగ్య నిపుణుల బృందంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వైద్యారోగ్య రంగంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచనలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు.

క్వాంటం, ఏఐతో రియల్ టైమ్ డేటా విశ్లేషణ : ఆరోగ్య సమస్యల కోసం యోగాతో పాటు నేచురోపతిని ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. వైద్యారోగ్య రంగంలో మౌలిక సదుపాయాలు పెద్దఎత్తున పెరగాలన్నారు. రాష్ట్రంలో మెడ్ టెక్ పార్కు ద్వారా అధునాతన వైద్య పరికరాలు రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. అనారోగ్యం పాలయ్యాక ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగే కంటే ముందస్తుగానే వాటిని నియంత్రించేలా ప్రివెంటివ్ టెక్నాలజీస్​పై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతీ రంగంలోనూ టెక్నాలజీ ద్వారా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు తీసుకురావాలని సూచించారు. సామర్థ్యాల పెంపుతోపాటు ప్రజలకు అత్యున్నత సేవలు అందాలని ఆదేశించారు. క్వాంటం, ఏఐతో రియల్ టైమ్ డేటా విశ్లేషణ లాంటి వాటి ద్వారా ప్రజలకు సేవలందాలన్నారు. ప్రస్తుతం ఏఐ ద్వారా నాలెడ్జి వ్యవస్థీకృతమైందని తెలిపారు.

గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో కుప్పం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్ ద్వారా ఈ వివరాలను సేకరించి ఇంటిగ్రేట్ చేశామని చెప్పారు. రియల్ టైమ్‌లోనే వారి వివరాలు తెలుసుకునేలా సంజీవని ద్వారా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వివిధ అంశాల్లో పౌరులకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు.

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ప్రాజెక్టులు : ప్రివెంటివ్ వెల్ నెస్, డిజిటల్ ఏఐ ఎనేబుల్డ్ హెల్త్, హెల్త్ ఫైనాన్సింగ్ రిఫార్మ్స్ లాంటి కీలకమైన అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత తీసుకునే జాగ్రత్తల కంటే ఆ జబ్బు రాకుండా ముందస్తుగానే నియంత్రించేలా ప్రివెంటివ్ టెక్నాలజీస్‌పై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. తద్వారా వైద్యారోగ్యంపై వ్యయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. వైద్యారోగ్య రంగంలో మరింత వినూత్నంగా ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు అత్యున్నత స్థాయి ఎక్స్​పర్ట్ గ్రూప్​లు సలహాలు ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రతీ రంగంలోనూ టెక్నాలజీ ద్వారా అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు తీసుకురావాలన్నది తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. సామర్ధ్యాల పెంపుతో పాటు ప్రజలకు అత్యున్నత సేవలు అందాలని తేల్చిచెప్పారు.

అత్యున్నత స్థాయి నిపుణుల సలహా బృందం : ప్రజారోగ్యం విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న వివిధ నూతన విధానాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఏపీలో మెరుగైన ప్రజారోగ్య నిర్వహణకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వైద్యారోగ్య రంగంలోని నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులకు సూచించారు. అత్యున్నత స్థాయి నిపుణుల సలహా బృందం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షకు హాజరయ్యింది. సలహా బృందంలో యూఎస్​ ఏఐడీఎస్​ ప్రతినిధి పీటర్ పాయింట్, డబ్ల్యూహెచ్​ఓ సైంటిస్ట్ సౌమ్య స్వామినాథన్, ఏఐజీ చైర్మన్ డి.నాగేశ్వర్ రెడ్డి, సింగపూర్ ప్రతినిధి ప్రొఫెసర్ ఇక్​ ఇంగ్ టియో, ఆర్తి అహుజా, రిజ్వాన్ కొయిటా, శ్రీకాంత్ నాదముని, గగన్ దీప్ కాంగ్, మార్గరెట్ ఎలిజిబెత్, నిఖిల్ టాండన్, ఇతర వైద్య నిపుణులు ఉన్నారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, వైద్యారోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు, గేట్స్ ఫౌండేషన్ కంట్రీ డైరెక్టర్ అర్చనా వ్యాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనవరి నుంచి చిత్తూరు జిల్లాలో 'సంజీవని' - ఆపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా!

ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు 'సంజీవని' పేరిట కొత్త పథకం: సీఎం చంద్రబాబు

