Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

గ్లోబల్​ ఎకనామిక్​ హబ్​గా విశాఖ - విజన్ నివేదికను ఆవిష్కరించిన సీఎం చంద్రబాబు

ప్రగతికి దిక్సూచిగావిశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ - గ్లోబల్ డెస్టినేషన్‌గా విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్​గా ఉండనుందన్న సీఎం చంద్రబాబు

Visakha As a Global Economic Hub
Visakha As a Global Economic Hub (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Visakha As a Global Economic Hub: గ్లోబల్ డెస్టినేషన్‌గా విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి చెందుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు భారీ పెట్టుబడులను తేవడంపై దృష్టి సారించామని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 17 నెలల్లోనే రాష్ట్రానికి 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తీసుకు వస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో 2.65 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎంఓయూలు సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కన్నా ముందే చేశామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

విజన్ నివేదికను ఆవిష్కరించిన సీఎం: శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం , విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, రాజమహేంద్రవరం, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాలతో కలిపి విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసిన విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ భవిష్యత్తులో దేశ ఆర్థిక ప్రగతికి ఒక దిక్సూచిగా మారబోతుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గురువారం సాగర తీర నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు హజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో నీతి ఆయోగ్‌ సీఈవో సుబ్రహ్మణ్యంతో కలిసి వీఈఆర్‌ ముసాయిదా విడుదల చేశారు. గ్లోబల్ ఎకనమిక్ హబ్ గా విశాఖ రీజియన్‌ను అభివృద్ధి చేసే ప్రణాళికపై చర్చించారు.

గ్లోబల్​ ఎకనామిక్​ హబ్​గా విశాఖ (ETV)

17 నెలల్లోనే ఏపీకి రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు: విశాఖను మోస్ట్ లివబుల్ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని సీఎం తెలిపారు. దేశంలోని 4 నగరాలకు విజన్ తయారు చేయాలని కేంద్రం నిర్దేశిస్తే ముంబై, వారణాసి, సూరత్ తో పాటు విశాఖ కూడా ఈ జాబితాలో చేరిందన్నారు. అక్షర క్రమంలో, అభివృద్ధి పోటీలో ఏపీనే ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గత పాలకులు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిని సర్వనాశనం చేశారని దుయ్యబట్టారు. అందుకే కూటమిగా ప్రజల మద్దతుతో పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నామన్నారు. 17 నెలల్లోనే రాష్ట్రానికి 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చే స్థాయికి చేరామన్నారు.

ముంబయి రీజియన్‌ కన్నా విశాఖ రీజియన్‌ ముందుండేలా పరిగెత్తించాలని ఆ పర్యవేక్షణ బాధ్యత పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్‌కు అప్పగిస్తున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్‌ను ఛైర్మన్ హోదాలో తానే స్వయంగా అభివృద్ధిని పర్యవేక్షిస్తానని స్పష్టం చేశారు.

పర్యావరణ హితంగా సాగర నగరం: తూర్పు తీరంలో విశాఖ ఓ మణిహారమవుతుందని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. 2029 నాటికి135 బిలియన్‌ ఎకనామిక్‌ హబ్‌గా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పర్యావరణ హితంగా సాగర నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నీతి ఆయోగ్‌ సీఈవో సుబ్రహ్మణ్యం, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, చంద్రబాబు విజన్‌తో విశాఖ భవిష్యత్‌లో మరింతగా దూసుకుపోతుందన్న నమ్మకం తమకు ఉందన్నారు. తామూ పూర్తి సహకారం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
విశాఖలో ఎకనమిక్ రీజయన్ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

విశాఖలో పెట్టుబడుల జాతర - ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు నేడు భూమిపూజ

TAGGED:

గ్లోబల్​ ఎకనామిక్​ హబ్​గా విశాఖ
VISAKHA AS A GLOBAL ECONOMIC HUB
GLOBAL ECONOMIC HUB
CM CHANDRABABU UNVEILS
VISAKHA AS A GLOBAL ECONOMIC HUB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.