అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాములు 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహం - ఆవిష్కరించిన సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం
అమరావతిలో తొలి భారీ విగ్రహంగా అమరజీవి కాంస్య విగ్రహం - శాఖమూరులో 6.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమరజీవి స్మృతివనం ఏర్పాటు - 6 నెలల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులు పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 1:10 PM IST
Chandrababu Unveiled Statue of Potti Sreeramulu in Amaravati : అమరావతిలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు భారీ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్లు ఆవిష్కరించారు. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి సందర్భంగా 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు. అమరావతిలో తొలి భారీ విగ్రహంగా అమరజీవి కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటైంది.
శాఖమూరులో 6.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అమరజీవి స్మృతివనం నిర్మించనున్నారు. 6 నెలల్లోనే రికార్డ్ స్థాయిలోనే ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ పనులు పూర్తి చేశారు. పొట్టి శ్రీరాములు భారీ విగ్రహం కోసం 26 టన్నుల కాంస్యం, 42 టన్నుల ఐరన్ స్ట్రక్చర్ను వినియోగించారు. రెండో దశలో మ్యూజియం, ఆడిటోరియం, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు నారాయణ, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్, టీజీ భరత్, సవిత, చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్లు పాల్గొన్నారు.
వైద్య సేవలు: పొట్టి శ్రీరాములు ట్రస్ట్ ద్వారా ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా వైద్య సేవలు అందిస్తామని ఆర్య వైశ్య కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ డూండీ రాకేష్ వెల్లడించారు. ఇందుకు పది ఎకరాల స్థలం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కోరారు. చంద్రబాబు తీసుకునే నిర్ణయాలకు వారధిలా లోకేష్ వ్యవహరిస్తున్నారని డూండి రాకేష్ వ్యాఖ్యానించారు.
త్యాగానికి నిదర్శనం: తెలుగువారి కోసం పొట్టిశ్రీరాములు చేసిన త్యాగానికి నిదర్శనంగా రాజధానిలో 58 అడుగుల విగ్రహం ఏర్పాటు చేశామని బీసీ సంక్షేమశాఖమంత్రి సవిత తెలిపారు. పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగం, ఎన్టీఆర్ ఆశయాలను చంద్రబాబు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారన్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయాల కొనసాగించేలా ప్రతిఒక్కరమూ కలిసి నడుద్దామని సవిత పిలుపునిచ్చారు.
గొప్ప విశేషం: ఆనాడు పొట్టిశ్రీరాములు పోరాడి ప్రత్యేక తెలుగు రాష్ట్రం సాధించకుంటే తమిళ వాళ్లంగానే మిగిలిపోయే వాళ్లమని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు ఆశయ సాధనను ముందుకు తీసుకెళ్లేలా చంద్రబాబు తెలుగురాష్ట్రాలకు విజన్ రూపొందించారన్నారు. ఆర్య వైశులే కాకుండా తెలుగు మాట్లాడేవారంతా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావటం గొప్ప విశేషమని టీజీ భరత్ ప్రశంసించారు.
త్యాగం నుంచి తెలుగు చరిత్ర: భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రం కోసం 58 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేయటం మామూలు విషయం కాదని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. పొట్టి శ్రీరాముల త్యాగం నుంచి తెలుగు చరిత్ర పుట్టిందని గుర్తు చేశారు. కుటుంబ సభ్యుల్ని పోగట్టుకుని దేశం కోసం పాటుపడిన మహనీయుడని కొనియాడారు. నిర్లక్ష్యానికి గురైన వర్గాల హక్కుల కోసం కూడా పొట్టిశ్రీరాములు పోరాడారని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు.
కల సాకారం చేసే దిశగా: త్యాగాల గడ్డ అమరావతిలో త్యాగధనుడు పొట్టిశ్రీరాములు విగ్రహం పెట్టడం అభినందనీయమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పీవీఎన్ మాధవ్ తెలిపారు. గాంధీజీ ఆయుధం సత్యాగ్రహాన్నే పొట్టిశ్రీరాములు ఆచరించి అశువులు బాశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆంధ్రరాష్ట్ర వైభవం విచ్ఛినం కాకూడదనే పొట్టిశ్రీరాముల కల సాకారం చేసే దిశగా అమరావతి నిర్మాణ సాగుతోందన్నారు.
