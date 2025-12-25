ETV Bharat / state

దేశం మెచ్చే నాయకుడు వాజ్​పేయీ - భారతీయుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు: చంద్రబాబు

మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ జయంతిని పురస్కరించుకొని అమరావతిలో ఆయన విగ్రహావిష్కరణ - ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌

CM Chandrababu Unveiled Statue Of Former Prime Minister Vajpayee
CM Chandrababu Unveiled Statue Of Former Prime Minister Vajpayee (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 4:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Unveiled Statue Of Former Prime Minister Vajpayee : ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత దేశ ప్రగతికి మాజీ ప్రధాని వాజ్‌పేయీ తీవ్రంగా కృషి చేశారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆయన చూపిన మార్గం సుపరిపాలన అని కొనియాడారు. దేశం మెచ్చే నాయకుడిగా చిరస్థాయిగా ప్రజల గుండెల్లో వాజ్‌పేయీ నిలిచిపోయారన్నారు. చరిత్ర తిరగరాసే నాయకత్వం వాజ్‌పేయీది, నాకు ఎప్పుడూ స్ఫూర్తినిచ్చే నేత ఎన్టీఆర్‌ అన్నారు. ఎన్టీఆర్‌, వాజ్‌పేయీ ఇద్దరూ చాలా చనువుగా ఉండేవారని గుర్తు చేశారు. నేషనల్‌ ఫ్రంట్‌ ద్వారా యాంటీ కాంగ్రెస్‌కు ఎన్టీఆర్‌ బీజం వేశారని తెలిపారు.

ఆర్థిక సంస్కరణలను ప్రారంభించిన పీవీ నరసింహారావు మన తెలుగుబిడ్డ అన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత దేశ ప్రగతికి వాజ్‌పేయీ తీవ్రంగా కృషి చేశారని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. నేడు అటల్ బీహారీ వాజ్ పేయ్ 101వ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘన నివాళులర్పించారు. అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో మాజీ ప్రధాని వాజ్‌పేయీ 13 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్‌తో కలిసి చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు.

దేశం మెచ్చే నాయకుడు వాజ్‌పేయీ - భారతీయుల్లో గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు : చంద్రబాబు (ETV)

విగ్రహం వద్ద చంద్రబాబు, శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌ మొక్కలు నాటారు. వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన చేనేత స్టాళ్లను పరిశీలించారు. మంగళగిరి వస్త్రాల ప్రత్యేకతలను చేనేతలు అక్కడి నేతలకు వివరించారు. అనంతరం నేతలు వాజ్‌పేయీ ప్రస్థానంపై ఏర్పాటుచేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్‌ను తిలకించారు. కేంద్రమంత్రులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, మంత్రులు నారాయణ, కందుల దుర్గేష్‌, సత్యకుమార్‌ వాజ్‌పేయీ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం నిర్వహించిన సుపరిపాలన సభలో సీఎం మాట్లాడారు.

పాలనకు కొత్త దిశ చూపిన మహానేత : రాజకీయాల్లో అజేయమైన అధ్యాయం అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ అని చంద్రబాబు అన్నారు. తన పేరుకు తగినట్టే దేశ సేవలో అచంచల సంకల్పంతో నిలిచిన నాయకుడని కొనియాడారు. రాజనీతిజ్ఞుడిగా అరుదైన గౌరవం, కవిగా హృదయానికి చేరువయ్యే భావప్రకటనలు, సమ్మతి నిర్మాణంలో అపూర్వ నైపుణ్యం అటల్ జీ ప్రత్యేకతలుగా పేర్కొన్నారు. దేశ భద్రతను బలోపేతం చేసి, పాలనకు కొత్త దిశ చూపిన మహానేత అని అన్నారు. అయనతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం తనకు దక్కడం అదృష్టమని సీఎం అన్నారు. ఆయన జ్ఞానం, వినయం, నిష్కల్మషమైన విలువలు తరతరాలకు మార్గదర్శకమన్నారు. అటల్ జీ మాటలు, కార్యాచరణలతో అనేక తరాలను ప్రేరేపించారని తెలిపారు. దేశ అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన మార్గదర్శక, పరివర్తనాత్మక సేవలు చిరస్మరణీయమని చంద్రబాబు కొనియాడారు.

26 జిల్లా కేంద్రాల్లో వాజ్‌పేయీ విగ్రహాలు : "ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో వాజ్‌పేయీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించాం. అమరావతి ప్రాంత రైతులను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. రైతులు ముందుకొచ్చి 33 వేల ఎకరాలు రాజధానికి ఇచ్చారు. రైతులు భూములు ఇచ్చినందునే ఇవాళ అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. భారతదేశం గర్వించే నాయకుడు, అరుదైన నేత వాజ్‌పేయీ. ఈనెల 11 నుంచి అటల్‌-మోదీ సుపరిపాలన యాత్ర ప్రారంభించారు. 26 జిల్లా కేంద్రాల్లో వాజ్‌పేయీ విగ్రహాలు పెట్టాలని కోరారు. అందరూ కలిసి పనిచేసి ఒక చరిత్ర సృష్టించారు. అమరావతిలో వాజ్‌పేయీ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాం. వాజ్‌పేయీ చేసిన పనులు శాశ్వతంగా ప్రజలకు గుర్తుండేలా స్మృతివనం ఏర్పాటు చేస్తాం. మోదీ ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్‌ 25న గుడ్‌ గవర్నెన్స్‌ డేగా నిర్వహించుకుంటున్నాం" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

ఫోన్‌ విషయం మాట్లాడితే ఎగతాళి చేసేవారు : "ప్రపంచంలోనే భారతీయులు ప్రథమ స్థానంలో ఉంటారు. భారతీయుల్లోనే తెలుగు జాతి ముందుండేలా కృషిచేస్తా. ఎప్పుడూ ప్రజల మనిషిగా నిరంతరం పనిచేసే వ్యక్తి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌. అరుదైన నాయకులతో పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకప్పుడు నేను ఫోన్‌ విషయం మాట్లాడితే చాలా మంది ఎగతాళి చేసేవారు. నాలెడ్జ్‌ ఎకానమీకి టెలికాం సెక్టార్‌ వెన్నెముకలాంటిది. ఆ రంగం అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ ముందుకెళ్తోందంటే దానికి కారణం వాజ్‌పేయీ. ఆయన ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు అణుపరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

అప్పుడు సైబరాబాద్‌, ఇప్పుడు అమరావతి. ఆరోజు హైటెక్‌ సిటీతో ప్రారంభమైంది. క్వాంటం వ్యాలీతో అమరావతి ప్రారంభమవుతోంది. అప్పుడు హైటెక్‌ స్పీడ్‌, ఇప్పుడు క్వాంటం స్పీడ్‌. అమరావతి, పోలవరం, విశాఖ స్టీల్‌ వంటి అనేక అంశాల్లో మోదీ సహకరిస్తున్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేంద్రం అన్నివిధాలా సహాయం చేస్తోంది. సంపద సృష్టించి ఉద్యోగాలు కల్పించాలంటే పీపీపీ విధానం మేలని చూశాం. ఒక ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మించామంటే ప్రైవేటు వ్యక్తులది కాదు, వాళ్లు నిర్వహిస్తారు. 20 లేదా 30 ఏళ్లు నిర్వహించి మళ్లీ ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తారు" అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

కాలేజీలు పెట్టినవాళ్లను జైళ్లో పెడతానంటారా? : ఒకప్పుడు నాయకులు ఎంతో గౌరవంగా ఉండేవాళ్లని చంద్రబాబు అన్నారు. అధికారంలోకి వస్తే కాలేజీలు పెట్టినవాళ్లను జైళ్లో పెడతానంటారా? అని ప్రశ్నించారు. అభివృద్ధి చేసేవాళ్లను జైలులో పెడతారా? సరైన పద్ధతేనా? అని మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కొందరు చేస్తోన్న చిల్లర రాజకీయాలు చూస్తే బాధేస్తుంటుందన్నారు. ఎవరెన్ని ఆటంకాలు సృష్టించినా పీపీపీ విధానం, అభివృద్ధి ఆగదన్నారు. ఎన్టీఆర్‌కు భారతరత్న ఇప్పించేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం, ఎన్టీఆర్‌కు తప్పకుండా భారతరత్న తెచ్చేలా కృషిచేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

"అబ్దుల్‌ కలాం, వాజ్‌పేయీ లాంటి నాయకులు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. కొంతమంది నాయకులు దేశం కోసమే ఆలోచిస్తారు. కొంతమంది నాయకులు స్వార్థం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దేశం మెచ్చే నాయకుడు వాజ్‌పేయీ, భారతీయుల్లో గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. వాజ్‌పేయీ చూపించిన మార్గం సుపరిపాలన. ఆనాడు వాజ్‌పేయీ, ఎన్టీఆర్‌ దేశం కోసం ఆలోచించారు. ఇప్పుడు నరేంద్రమోదీ దేశం కోసం ఆలోచించారు. నేను నా తెలుగుజాతి కోసం ఆలోచిస్తున్నా. దేశాన్ని ప్రథమస్థానంలో నిలబెట్టేందుకు మోదీ కృషిచేస్తున్నారు. నేను తెలుగు రాష్ట్రాన్ని అగ్రభాగాన నిలబెట్టే బాధ్యత తీసుకుంటాను." - సీఎం చంద్రబాబు

సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉన్న నాయకుడు : పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు కాదు దేశమే ప్రథమమన్న సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉన్న నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయీ అని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌ అన్నారు. 1971లో భారత్‌-పాక్ యుద్ధం సమయంలో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వానికి బలమైన మద్దతుగా నిలబడ్డారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పటి ప్రతిపక్షం ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌ సమయంలో దేశం వెన్నంటి ఉండాల్సింది పోయి మోదీ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేస్తూ దేశాన్ని బలహీనపరిచే చర్యలకు పాల్పడిందని ఆక్షేపించారు. 1998లో NDA ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక వాజ్‌పేయీ-చంద్రబాబు భాగస్వామ్యం దేశంలో అద్భుతాలు సృష్టించిందని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌ గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు అలాంటి మోదీ-చంద్రబాబు మధ్య అలాంటి భాగస్వామ్యమే. దేశాన్ని ముందుకు నడుపుతోందన్నారు.

పీపీపీ విధానంపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు

క్వాంటమ్‌ వ్యాలీగా అమరావతి - లక్ష మంది నిపుణుల తయారీ లక్ష్యం: చంద్రబాబు

TAGGED:

CM CHANDRABABU ON VAJPAYEE
STATUE OF ATAL BIHARI VAJPAYEE
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN AP TOUR
UNVEILING STATUE OF VAJPAYEE IN AP
VAJPAYEE STATUE IN AMARAVATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.