డీలిమిటేషన్తో ఏపీలో ఎంపీ సీట్లు 25 నుంచి 38కి పెరుగుతాయి: సీఎం చంద్రబాబు
CM on Women Reservation and Delimitation Bills : మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో నిర్ణయాత్మక అడుగు పడబోతోందని ట్వీట్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:24 PM IST
మహిళా సాధికారతతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరగాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో నిర్ణయాత్మక అడుగు పడబోతోందని ట్వీట్ చేశారు. లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంపీ సీట్లు 25 నుంచి 38కి పెరుగుతాయని వివరించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల వాటాకు రక్షణ లభిస్తుందని తెలిపారు.
ఎంపీ నియోజకవర్గాల పరిధి పెరిగిపోవడంతో ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజలతో దూరం పెరిగిందని, సీట్ల పెంపుతో ఈ సమస్య తగ్గుతుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించి ఏపీ దేశానికి మార్గదర్శకంగా నిలిచిందని గుర్తు చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు మద్దతుగా అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసిందని తెలిపారు. గత తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రెండు బిల్లులను ఏకాభిప్రాయంతో ఆమోదించాలని చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Women's reservation along with delimitation, under Hon'ble PM @narendramodi ji's leadership, is a decisive step towards empowering India's women. Andhra Pradesh led the way, with reservation for women in local bodies as early as 1986. In our latest local body polls, around 60% of seats went to women. A 50% increase in seats protects every State's share. AP goes from 25 to 38 Lok Sabha seats, and the South's share stays intact. In 1971, one MP represented 10 lakh people. Today it is about 27 lakh, and with more seats it will be about 18 lakh, bringing representatives closer to the people. Our Assembly has already sent the Centre a resolution supporting women's reservation. I appeal to all parties not to repeat past mistakes and to pass this Bill by consensus. Opposing it means denying women their rightful place.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 28, 2026
రాజకీయాలు కాదు.. దేశ శ్రేయస్సే ముఖ్యం : ఇప్పటికే మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ బిల్లుల అంశంపై నిన్న(శుక్రవారం) కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, రామ్మోహన్ నాయుడితో కలిసి దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. లోక్సభ సీట్ల 50 శాతం పెంపు వల్ల ఎవరికీ నష్టం జరగదని తెలిపారు. లోక్సభ సీట్లను 50శాతం పెంచడం గొప్ప విషయమని, అన్ని రాష్ట్రాల్లో సీట్లు పెరుగుతాయన్నారు.
" దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతం 129 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి. డీలిమిటేషన్ తర్వాత 195 లోక్సభ స్థానాలు ఉంటాయి. దక్షిణ భారతానికి ఉన్న 23.76 శాతంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. 50 శాతం పెంపు వల్ల ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. ఏపీలో ప్రస్తుతం 25 సీట్లు పెంపు తర్వాత 38 సీట్లు ఉంటాయి. ఏపీకి ప్రస్తుతం ఉన్న 4.6 శాతం సీట్లే పెంపు తర్వాత కూడా ఉంటాయి. కర్ణాటకలో ప్రస్తుతం 28 సీట్లు పెంపు తర్వాత 42 సీట్లు ఉంటాయి. కర్ణాటకకు ప్రస్తుతం ఉన్న 5.16శాతం సీట్లే పెంపు తర్వాత కూడా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిష్కార మార్గాల్లో 50శాతం సీట్ల పెంపే సరైన నిర్ణయం.
ప్రస్తుతం అనేక రాష్ట్రాల్లో జనాభా తగ్గిపోతోంది. మోదీ సారథ్యంలో కేంద్రం అనేక చారిత్రక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. మహిళా రిజర్వేషన్ గురించి 30 ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్నాం. మహిళా రిజర్వేషన్ విషయంలో కేంద్రంతో కలిసి అడుగులు వేస్తున్నాం. మహిళల హక్కుల కోసం అన్ని పార్టీలు మద్దతివ్వాలి. రాజకీయాలు కాదు దేశ శ్రేయస్సే ముఖ్యం. జనాభాలో సగం ఉన్న మహిళలకు తగిన ప్రాధాన్యం దక్కాలి. మహిళా బిల్లును ఓడించిన వారిని ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరు. బిల్లును మళ్లీ ఓడించినా ఎన్డీయే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. డీలిమిటేషన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న విపక్షాలు సమస్యకు పరిష్కారం మాత్రం చెప్పట్లేదు. నారీ శక్తిని అన్ని పార్టీలు గౌరవించాల్సిందే’’ అని సీఎం అన్నారు.
లోక్సభ సీట్ల 50% పెంపుతో ఎవరికీ నష్టం లేదు : సీఎం చంద్రబాబు