క్విజ్ మాస్టర్గా సీఎం చంద్రబాబు - స్టూడెంట్గా మంత్రి లోకేశ్
రంపచోడవరంలో మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్లో పాల్గొన్న చంద్రబాబు - గిరిజనమహిళలతో ముచ్చటించిన చంద్రబాబు, లోకేశ్ - అనంతరం క్విజ్ మాస్టర్గా మారిన చంద్రబాబు - సరైన సమాధానాలు చెప్పిన విద్యార్థులకు చప్పట్లతో అభినందనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 3:41 PM IST
Chandrababu Conducts Digital Quiz : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా క్లాస్రూమ్లోకి వెళ్లి క్విజ్ మాస్టర్గా మారి విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు సంధిస్తే, మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యార్థులతో కలిసి బెంచ్పై కూర్చొని పాఠాలు విన్నారు. సరైన సమాధానాలు చెప్పిన విద్యార్థులకు సీఎం చప్పట్లతో అభినందనలు తెలపడంతో పాటు పిల్లలు కుటుంబానికీ దేశానికే అసలైన పెట్టుబడి అంటూ భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశం ఇచ్చారు. సర్కార్ బడులనే ప్రజల ఆశల పాఠశాలగా మార్చాలనే సంకల్పాన్ని ఇరువురూ తమ చర్యల ద్వారా చాటారు. ఇందుకు పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరం ప్రభుత్వ పాఠశాల వేదికగా నిలిచింది.
అంతకుముందు చంద్రబాబు, లోకేశ్ గిరిజన మహిళలతో కాఫీ తాగుతూ వారి కుటుంబ పరిస్థితులు, 'తల్లికి వందనం' వంటి సంక్షేమ పథకాల అమలుపై స్వయంగా ఆరా తీశారు. విద్యే జీవితాన్ని మార్చే అసలైన సంపద అంటూ తల్లిదండ్రులకు హితబోధ చేశారు. నో బ్యాగ్ డే, గ్రామ పరిశుభ్రత, గ్రీన్ అండ్ క్లీన్, నెట్-జీరో వంటి అంశాలపై విద్యార్థుల్లో సామాజిక బాధ్యత పెంచాలని సూచిస్తూ పాఠశాలను పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా, జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే ప్రయోగశాలగా మార్చాలన్న ప్రభుత్వ విజన్ను వారికి వివరించారు.
Chandrababu Rampachodavaram Tour : ఆ తర్వాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో చంద్రబాబు పాల్గొని మాట్లాడారు. ఎంతమంది పిల్లలున్నా తల్లికి వందనం డబ్బులు జమ చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. 67 లక్షల మంది పిల్లలకు రూ.10,120 కోట్లు జమ చేసినట్లు చెప్పారు. పిల్లల పెంపకం సహా ఇంటి పనుల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ సమాన పాత్ర పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు. మీటింగ్కు తండ్రులు ఎక్కువ మంది రాకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తదుపరి పీటీఎంకు సభకు తండ్రులు రాకపోతే జరిమానా విధిస్తామని సరదాగా అనడంతో సభలో నవ్వులు విరిశాయి. రెండేళ్లలో విద్యావ్యవస్థలో లోకేశ్ సాధించిన పురోగతిపై సీఎం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
భవిష్యత్లో పిల్లలే ఆస్తి అన్న చంద్రబాబు వారిని బాగా చదివించాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. జీవో నంబర్ 3 విషయంలో ప్రభుత్వం గిరిజనుల పక్షానే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. కుప్పం నియోజకవర్గం తర్వాత పోలవరం జిల్లాపైనే తాను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తానని తెలిపారు. భవిష్యత్లో పోలవరాన్ని మోడల్ జిల్లాగా అభివద్ధి చేస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత విద్యార్థులతో కలిసి చంద్రబాబు, లోకేశ్ మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. విద్యార్థులకు ఇచ్చే చిక్కీ, రాగిమాల్ట్ విషయంలో పలు సూచనలు చేశారు. వయసు వారీగా రెండు రకాలుగా వాటిని అందించాలని సూచించారు. అలాగే ఇంటికెళ్లే సమయంలో అందించే ఆలోచన చేయాలని పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్తులో పిల్లలే ఆస్తి - వారు ప్రయోజకులైతే ఊహించని ఫలితాలు: సీఎం చంద్రబాబు