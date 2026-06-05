విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు: సీఎం చంద్రబాబు
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖలో నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 1:05 PM IST
CM Chandrababu Visakhapatnam Tour : ప్రతిరోజూ సైకిల్ తొక్కితే ఆరోగ్యంతో పాటు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖలో నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ హోటల్ వరకూ సైకిల్ తొక్కారు. కాలుష్య రహిత వాతావరణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పాటు పడాలని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్బంగా విశాఖ ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో సీఎం మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్బంగా సీఎం మాట్లాడుతూ "వర్సిటీకి కావాల్సిన కరెంటును 100 శాతం ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి. చెట్లు లేని ఖాళీ స్థలాలు, భవనాలపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పటికే రూ.5,18,000 విలువైన విద్యుత్ ఆదా అయింది. తిరుమల తరహాలో క్యాంపస్ మొత్తాన్ని పచ్చదనంతో నింపాలి. ప్రపంచంలోని వివిధ రకాల మొక్కలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటాలి" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
హైదరాబాద్ తరహాలోనే పచ్చదనం: "పెరుగుతున్న ఎండలు, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా చేయాలి. హైదరాబాద్ తరహాలో ఇక్కడ కూడా పచ్చదనం అభివృద్ధి చేయాలి. హాస్టళ్లు, కాలేజీల నుంచి వచ్చే తడి చెత్త, ఆకులను కంపోస్టుగా మార్చాలి. వ్యర్థాల నుంచి బయోగ్యాస్ తయారు చేసి వంట గదులకు ఉపయోగించాలి. రీసైక్లింగ్కు పనికొచ్చే వ్యర్థాలను వేరు చేసి పంపాలి. దేనికీ పనికిరాని చెత్త కోసం ‘వేస్ట్ టు ఎనర్జీ’ ప్లాంట్ ఉపయోగించాలి. మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలి. క్యాంపస్ నుంచి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా బయటకు పోకూడదు. శుద్ధి చేసిన నీటిని చెట్లకు ఉపయోగించాలి" అని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
సైకిల్పై ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ వరకు: పైప్ల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్తో వంటలు చేయాలి. వంటల కోసం ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్లు లేదా పీఎన్జీ గ్యాస్ మాత్రమే వాడాలి. ప్రొఫెసర్లు, నిపుణులతో కూడిన కమిటీ వేసి ఇన్-హౌస్ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రతి విద్యార్థి ఐడియాలను తీసుకుని యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగస్వామ్యం చేయాలి. ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 లేదా టాప్ 20 నాలెడ్జ్ యూనివర్సిటీల సరసన ఏయూను నిలపాలి. క్యాంపస్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ సైకిళ్లను అందుబాటులోకి తేవాలి. సైక్లింగ్ ద్వారా కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా ఫిట్నెస్ పెరుగుతుంది’’ అని సీఎం సూచించారు. అనంతరం నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ వరకు సీఎం చంద్రబాబు సైకిల్పై ప్రయాణించారు.
50 శాతం పచ్చదనం సాధించడమే లక్ష్యం: రాష్ట్రంలో 50 శాతం పచ్చదనం సాధించడమే లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేస్తే రాష్ట్రంలో వాతావరణ సమతుల్యత సాధించవచ్చన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖ ఆంధ్ర వర్సిటీ మైదానంలో ముఖ్యమంత్రి మొక్క నాటారు. తిరుమలకు వెళ్తే మనసుకు ఎంత ప్రశాంతత లభిస్తుందో, ఆంధ్ర వర్సిటీ క్యాంపస్కు వచ్చినా అలాంటి అనుభూతి కలిగేలా తయారు చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ పరిస్థితి రావాలంటే పచ్చదనం పెంపే ఏకైక మార్గమన్నారు. అదే సమయంలో సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి, చెత్త నుంచి సంపద సృష్టితో పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆదాయార్జన సాధ్యమవుతాయని సీఎం అన్నారు.
ఉత్సాహంగా సైకిల్ తొక్కిన సీఎం: విశాఖలోని ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ హోటల్ వరకు ఐదున్నర కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 21.18 నిమిషాల్లో చంద్రబాబు చేరుకున్నారు. త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్, పోలమాంబ గుడి, వాల్తేరు, బీచ్ రోడ్ మీదుగా నోవాటెల్కు చేరుకున్నారు. ఎండత తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నా లెక్కచేయకుండా ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ సైకిల్పై ముందుకు సాగారు. సైకిల్ ర్యాలీలో సీఎం చంద్రబాబు వెంట కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రులు డీబీవీ స్వామి, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఉన్నారు.
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