టీచర్లను గౌరవించడంతో పాటు పిల్లలను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతాం: సీఎం చంద్రబాబు
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని భామిని ఆదర్శ పాఠశాలను సందర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ - రాష్ట్ర సమగ్ర శిక్షా రూపొందించిన ప్రాథమిక నమూనా తరగతి గది పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 1:59 PM IST
CM Chandrababu Tour in Parvathipuram Manyam Districtl: దేశానికి ప్రజలే పెద్ద ఆస్తి అని సీఎం చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు. పిల్లల నాలెడ్జి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందన్న సీఎం వీళ్లకు సానపెడితే ప్రపంచాన్నే శాసిస్తారని అన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని గ్రామంలో పర్యటించిన సీఎం మెగా టీచర్ పేరెంట్ మీటింగ్ పాల్గొన్నారు. మంత్రి లోకేశ్తో కలిసి ఏపీ మోడల్ స్కూల్లో భోదనకు సంబంధించిన వినూత్న పద్ధతుల ప్రదర్శనను తిలకించారు. రాష్ట్ర సమగ్ర శిక్షా రూపొందించిన ప్రాథమిక నమూనా తరగతి గదిని పరిశీలించారు. విద్యార్థుల మధ్య సీఎం, మంత్రి కూర్చొని వారితో ముచ్చటించారు. తరగతి గదిలో బోధన, తదితర అంశాలపై విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ స్థాయిలో సభ నిర్వహించలేరని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విధానం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 53 పాఠశాలల్లో అమలవుతోందని త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. దేశానికి ప్రజలు, పిల్లలే ఆస్తి అని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకప్పుడు పిల్లలు భారం అనుకున్నారు కాని ప్రస్తుతం పిల్లలే ఆస్తి, తల్లిదండ్రుల భవిష్యత్ అని గమనించాలని అన్నారు. ఆధునిక ప్రపంచంలో నైతిక విలువలు కొరవడ్డాయని ఇప్పడు నైతిక విలువలతో కూడిన సమాజం సృష్టిగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. చదువులో వెనుకబడిన పిల్లల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టామని ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు షైనింగ్ స్టార్స్ కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టామని సీఎం తెలిపారు.
''వినూత్న కార్యక్రమాలకు పిల్లలు ఎప్పుడూ ముందుండాలి. పిల్లల ప్రతిభను ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేయగలగాలి. లోపం ఎక్కడ ఉందో గమనించి వెంటనే సరిచేయాలి. పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఆటలు, పాటలు కూడా ఉండాలి. వారు ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలి. తక్కువ సమయమైనా పిల్లలు ఇష్టపడి చదివితే బాగుంటుంది. ప్రజలను ఆస్తిగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో జనాభా తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి. భవిష్యత్తులో పిల్లలు ఎక్కువ ఉండే దేశం భారత్ అవుతుంది.''- చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి
ప్రపంచస్థాయి విద్యపై శిక్షణ: అత్యాధునిక విద్యను తీసుకొచ్చేందుకు ముందుకెళ్తున్నామని ఆ దిశగా టీచర్లలో నైపుణ్యాలు పెంపొందించేందుకు విదేశాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. దశలవారీగా టీచర్లందరికీ ప్రపంచస్థాయి విద్యపై శిక్షణ ఇస్తామని తెలిపారు. గతంలో ఉపాధ్యాయులను అనేక వేధింపులకు గురిచేశారని కాని కూటమి ప్రభుత్వం టీచర్లను గౌరవించడం ప్రథమ కర్తవ్యంగా పెట్టుకుందని వివరించారు. టీచర్లను గౌరవించడంతో పాటు పిల్లలను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పారు. గతంలో విద్యా వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేశారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్దామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకెళ్తోందని తెలిపారు.
కేంద్రంలో వికసిత్ భారత్ తీసుకొస్తే రాష్ట్రంలో స్వర్ణాంధ్ర నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఉద్యోగాలు చేసే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలిచ్చే స్థాయికి చేరతారని ఆశిస్తున్నానని తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమం చేపట్టడం అభినందనీయమని అలానే ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామని వెల్లడించారు. పిల్లలు వినూత్న ఆలోచనలతో కొత్త ఆవిష్కరణలు రూపొందిస్తున్నారని సీఎం కొనియాడారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో స్టూడెంట్ ఇన్నోవేషన్ సమిట్ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఇప్పటికే విద్యాశాఖలో 29 సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంస్కరణలు తెస్తామని సీఎం అన్నారు.
