ప్రపంచం చూపు విశాఖ వైపు - నేడు 'గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్'కు శంకుస్థాపన
డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీలో నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి దోహదం - వివిధ సంస్థలకు ఏఐ ఆధారిత కంప్యూటింగ్ సేవలు - డేటా స్టోరేజీ, వేగవంతమైన కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:28 AM IST
CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center : విశాఖ విశ్వనగరంగా అవతరించబోతోంది. ఆ చారిత్రక ఘట్టం మరికొద్ది గంటల్లో ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో గూగుల్ ఏర్పాటు చేయబోయే ఏఐ డేటా సెంటర్కు నేడు పునాది పడబోతోంది. గ్లోబల్ టెక్ మ్యాప్పై తనదైన ముద్ర వేయబోతోంది. పోర్ట్ సిటీ, ఉక్కు నగరంగా ఉన్న గుర్తింపును దాటి డేటా సిటీగా మారబోతోంది.
15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి: విశాఖతో పాటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు నేడు శంకుస్థాపన జరగనుంది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ నేడు భూమిపూజ చేయనున్నారు. దాదాపు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్ సంస్థ 1 గిగావాట్కు పైగా సామర్థ్యంతో మూడు చోట్ల డేటాసెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. గూగుల్ డేటా సెంటర్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడలో 266.6 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద 174.80 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఈ మూడు డేటా సెంటర్లను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని గూగుల్ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంది.
క్లౌడ్ సేవల్లో ఆసియాకే గేట్వేగా విశాఖ: దేశంలో ఐటీ రంగాన్ని ఏలుతున్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి మహా నగరాల సరసన విశాఖను గూగుల్ డేటా సెంటర్ నిలపబోతోంది. విశాఖ సముద్ర తీరంలో వేసే ఇంటర్నేషనల్ సబ్ సీ కేబుళ్లతో వివిధ దేశాలతో అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. విశాఖపట్నం మొత్తం ఆసియా ప్రాంతానికి గూగుల్ క్లౌడ్ ఏఐకి గేట్వేగా మారనుంది.
లక్షా 88వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు : గూగుల్ డేటా సెంటర్ వల్ల సుమారు లక్షా 88వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టు స్థానిక స్టార్టప్లు, పరిశోధనలు, డిజిటల్ సేవలకు భారీ ఊతాన్ని ఇవ్వనుంది. ఐటీ, AI, క్లౌడ్ సేవల రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ వంటి రంగాల్లో నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగ మార్కెట్ను విస్తరింపచేస్తుంది.
వివిధ సంస్థలకు ఏఐ ఆధారిత కంప్యూటింగ్ : AI, మెషీన్ లెర్నింగ్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీలపై పనిచేస్తూ సేవలు అందించే సంస్థలు గూగుల్ ఏఐ హబ్ సమీపంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తే మరింత వేగంగా, అంతరాయాల్లేని సేవలు పొందుతాయి. కనుక ఆ సంస్థలన్నీ రాబోయే రోజుల్లో విశాఖకు తరలి వచ్చే అవకాశముంది. ఇక్కడ డేటా సెంటర్తో పాటు, వివిధ సంస్థలకు ఏఐ ఆధారిత కంప్యూటింగ్ సేవలందించే మౌలిక వసతులు, భారీ ఎత్తున డేటా స్టోరేజీ, అత్యంత వేగవంతమైన కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు వంటివి ఏర్పాటవుతాయి.
విశాఖపై అంతర్జాతీయ టెక్ సంస్థల దృష్టి : గూగుల్ రాకతో విశాఖపై అంతర్జాతీయ టెక్ సంస్థల దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతోంది. అదానీ కనెక్స్, ఎయిర్టెల్ నెక్స్ట్రా వంటి భాగస్వామ్య సంస్థలతో డిజిటల్ మౌలిక వసతులు మరింత బలపడనున్నాయి. డేటా సెంటర్ చుట్టూ అనుబంధ పరిశ్రమలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. పవర్, కూలింగ్, నెట్వర్కింగ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. విశాఖలో సమగ్ర ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడనుంది. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఆధారంగా డేటా సెంటర్లను నిర్వహించే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. పర్యావరణానికి అనుకూలంగా సస్టైనబుల్ టెక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను అభివృద్ధి చేయనుంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వంటి మౌలిక వసతులు నగర అభివృద్ధికి బలంగా నిలుస్తాయి. రవాణా, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లోనూ విస్తృత మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
స్టార్టప్ రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు: విశాఖ విశ్వనగరంగా ఎదగాలన్న లక్ష్యానికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలకం కాబోతోంది. గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టే దిశగా ఇది మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది. ఏఐ, సెమీకండక్టర్, స్టార్టప్ రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలకు తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విశాఖ ప్రధాన కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. వికసిత్ భారత్ 2047 విజన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇది గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది.
