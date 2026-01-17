2027 నాటికి రాష్ట్రంలో భూ సమస్య అనేదే లేకుండా చేయడమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 8:52 AM IST
CM Chandrababu To Resolve All Land Issues By 2027: డబ్బు ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలని, ఐదు ఎకరాల్లో ఒక రైతు అరకొర పంటనే పండించగలిగితే నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తి అద్భుతాలు సృష్టిస్తాని, అలాంటి విజ్ఞానాన్ని ప్రతి ఇంటికీ తీసుకెళ్తమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వచ్చే ఏడాది కాలంలో నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ను చూస్తారని, కేవలం మౌలిక వసతులే కాకుండా ప్రతి కుటుంబంలో ఆదాయం పెంచడం, స్థానికంగానే యువతను ‘ఆంత్రప్రెన్యూర్స్’గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా, ప్రజల సంతృప్తే పరమావధిగా తమా పాలన సాగుతుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో భూ రికార్డుల వ్యవస్థను పూర్తిగా అతలాకుతలం చేశారని, యథేచ్ఛగా 22ఏ జాబితాలో చేర్చి గందరగోళం సృష్టించాని ఆ వ్యవస్థ ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టామని సీఎం అన్నారు. ఒక్క రూపాయి అవినీతి లేకుండా ఏడాదిలోగా సమగ్ర సర్వే పూర్తి చేసి, రికార్డులకు క్యూఆర్ కోడింగ్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీతో ‘రాజముద్ర’ వేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇకపై భూ రికార్డులను ట్యాంపరింగ్ చేయడం ఎవరి తరమూ కాదన్నారు. 2027 నాటికి రాష్ట్రంలో భూ సమస్య అనేదే లేకుండా చేయడమే ముందున్న అతి పెద్ద బాధ్యత అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా సొంతూరు నారావారిపల్లెకు వచ్చిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమం, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.
ఏడాదిలో ఆ సమస్యలన్నీ తీరిపోవాలి: భూ సమస్యల పరిష్కారం ఒక రోజుతో అయ్యేది కాదని, అందుకే వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నామన్నారు. ఇందుకోసమే కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు పని చేయాలన్నారు. ప్రతి నెలా 9వ తేదీన నేనే స్వయంగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందిస్తాన్నారు. ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే కఠిన చర్యలుంటాయన్నారు. భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు. సంపద సృష్టించడం ఎంత ముఖ్యమో ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడం అంతే ముఖ్యని, సంపన్నులు తమ గ్రామాలపై మమకారం పెంచుకున్నప్పుడే సమసమాజం సాధ్యమవుతుందన్నారు. హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు, ప్రజల భాగస్వామ్యం (పీ-4) విధానం ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపిస్తున్నామన్నారు. పేదరికం నుంచి బయటపడి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లిన వారు తమ ఊళ్లను, పేద కుటుంబాలను దత్తత తీసుకోవాలని ఇప్పటికే 10 లక్షల కుటుంబాలను పీ-4 ద్వారా దత్తత తీసుకున్నారు. మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ నేర్పించి, వారి ఆదాయం పెంచేలా తీర్చిదిద్దాలన్నారు.
పాడి పరిశ్రమల అభివృద్ధి :టెక్నాలజీ వాడకం వల్ల వ్యవసాయ అనుబంధ రంగమైన పాడి పరిశ్రమలో అద్భుత ఫలితాలు వస్తున్నాయన్నారు. కృత్రిమ గర్భధారణ ప్రక్రియలో సరికొత్త ప్రయోగాలతో పశువుల సంఖ్య వృద్ధి చెందడమే కాకుండా పాల దిగుబడి గణనీయంగా పెరిగిందన్నారు. గతంలో సగటున 5.7 లీటర్లు ఉన్న దిగుబడి, ఇప్పుడు 8.8 లీటర్లకు పెరిగిందని తెలిపారు. అంటే ఉత్పాదకత 33 శాతానికి పైగా పెరిగిందన్నారు. వ్యవసాయంలోనే కాదు, పాడి పరిశ్రమలోనూ డ్రోన్లను వాడుతున్నట్లు వివరించారు. ఇది పనిని సులభతరం చేయడమే కాకుండా కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇస్తోందన్నారు.
వర్షాకాలం ముగిసే సమయానికి రాష్ట్రంలోని భూగర్భ జలమట్టం భూమికి 3 మీటర్ల లోపలే ఉండాలన్నది లక్ష్యమని ఈ జలాలు గరిష్ఠంగా మైనస్ 8 మీటర్ల కంటే తక్కువకు వెళ్లకుండా అధికారులు చూడాలని సూచించారు. కృష్ణా జలాలను రాయలసీమకు తరలించి, హంద్రీనీవా ద్వారా చిత్తూరు జిల్లాలోని చెరువులను నింపుతామన్నారు. హంద్రీనీవా, గండికోట, కండలేరు వంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీటిని తరలించి, చిత్తూరు జిల్లాలోని జలాశయాలను నింపుతామని వెల్లడించారు.
ముఖ్యమైన అంశాలు: సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి, బ్యాటరీ స్టోరేజీ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. రసాయనాల్లేని సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పంటలకు జియో ట్యాగింగ్, సర్టిఫికేషన్ ఇస్తామన్నారు. రూ. పది వేల కోట్లతో రోడ్లను నిర్మిస్తున్నామన్నారు. మన సంస్కృతే మన గుర్తింపు అని పండగ అంటే కేవలం ఆటపాటలే కాదు మనతో పుట్టిన వాళ్లు, ఊర్లో ఉన్న బంధుమిత్రులు ఎలా ఉన్నారో చూసి, తోచిన సాయం చేయడమని హితవు పలికారు. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ మూలాలను ఎప్పుడూ మరవకూడదని, అందుకే 17 ఏళ్ల క్రితం భువనేశ్వరి తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఏటా సంక్రాంతికి మా కుటుంబం అంతా సొంతూరికి వచ్చి పండగ చేసుకుంటున్నామని సీఎం వివరించారు.
స్వర్ణ నారావారిపల్లె లక్ష్యం: పుట్టినగడ్డ రుణం తీర్చుకునేందుకు స్వర్ణ నారావారిపల్లె లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నానన్నారు. గ్రామాల్లో చెత్తను సేకరించడం ఇప్పటికే 100% పూర్తి చేశామన్నారు. తడి చెత్త నుంచి నాణ్యమైన ఎరువు, పొడి చెత్తలో 50 శాతాన్ని పునర్వినియోగం చేస్తామన్నారు. తద్వారా సంపదను తిరిగి సృష్టిచ్చొచ్చన్నారు. మిగిలిన చెత్తను పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా పవర్ జనరేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తమన్నారు. డ్రైనేజీ నుంచి వచ్చే లిక్విడ్ వేస్ట్ను కూడా శాస్త్రీయంగా శుద్ధి చేస్తామన్నారు. ఇంటింటికీ కుళాయి ద్వారా నీరు అందిస్తామని, సిమెంట్ రోడ్లు, హైవే కనెక్టివిటీతో ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం పేర్కొన్నారు.
జనాభా తగ్గుదలపై ఆందోళన : జనాభా తగ్గుదలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో మానవ వనరుల కొరత ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు ‘పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్’పై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిందని వెల్లడించారు. యువ జంటలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏమిటి? సంతానం విషయంలో ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు? అనే అంశాలపై మేం అధ్యయనం చేస్తున్నామన్నారు. యువతను ప్రోత్సహించేలా త్వరలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటామన్నారు. తిరుపతికి వచ్చే భక్తులు హోటళ్లకే పరిమితం కాకుండా, గ్రామీణ వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించేలా ‘హోమ్ స్టే’ విధానాన్ని తీసుకువస్తున్నామన్నారు. స్థానికులు తమ ఇళ్లలో పర్యాటకులకు వసతి కల్పించేలా ప్రోత్సహిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
సంజీవని : రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ‘సంజీవని’ ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చేస్తుంది. బిల్గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామన్నారు. వ్యాధి రాకముందే నివారించడం, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్, తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అనే మూడు సూత్రాల లక్ష్యంతో దీన్ని రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ)తో పనిచేసే డాక్టర్లు, న్యూట్రిషన్ సలహాలు, చికిత్స అన్నీ ఒకే వేదికపైకి వస్తాయన్నారు. సిబిల్ స్కోర్ తరహాలో ప్రతి పౌరుడికీ వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ‘హెల్త్ స్కోర్’ కేటాయిస్తామన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తామని వివరించారు. అనారోగ్య ముప్పు ఉన్నవారికి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి, సాధారణ ప్రజలకు ఏడాదికి ఒకసారి సమగ్ర పరీక్షలు చేస్తామని తెలిపారు. వ్యాధి ముదరకముందే గుర్తించి చికిత్స అందించడమే దీని ఉద్దేశమని అన్నారు. ఇది కుప్పంలో ఇప్పటికే విజయవంతమైంది. ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లాలో అమలు చేస్తున్నాం. 2026 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీన్ని విస్తరించి ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ను సాకారం చేస్తామని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
