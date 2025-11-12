ETV Bharat / state

నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు - అన్నమయ్య జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు

సామూహిక గృహప్రవేశాల కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - ఒకేసారి 3 లక్షల ఇళ్లు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఇళ్లను వర్చువల్​గా ప్రారంభించనున్న సీఎం

CM TO PARTICIPATE IN HOUSE WARMING CEREMONY FOR 3 LAKH BENEFICIARIES
CM TO PARTICIPATE IN HOUSE WARMING CEREMONY FOR 3 LAKH BENEFICIARIES (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
CM Chandrababu in Annamayya District : కూటమి ప్రభుత్వం మరో హామీని అమలుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందరికీ ఇళ్లు పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 లక్షల 192 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఈ ఇళ్లలో ఒకేసారి నేడు లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలు చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 17 నెలల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసింది. ఒకేసారి ఈ ఇళ్లలో గృహప్రవేశాలకు సన్నాహాలు చేసింది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా నేడు ఈ 3 లక్షల ఇళ్లలో గృహ ప్రవేశాలు జరగనున్నాయి. నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఈ ఇళ్లలో ఒకేసారి నేడు లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలు చేయనున్నారు. ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో అందరికీ ఇళ్లు పథకంలో రాష్ట్రంలో సొంతిల్లు లేని పేదలకు ఇళ్లు ఇస్తామని కూటమి పార్టీలు హామీ ఇచ్చాయి. ఈ హామీ అమల్లో భాగంగా తాజా గృహప్రవేశాలకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన-బీఎల్సీ కింద 2,28,034 ఇళ్లు, పీఎంఏవై గ్రామీణ్‌ కింద 65,292 ఇళ్లు, పీఎంఏవై జన్మన్‌ పథకం కింద 6,866, మొత్తం 3,00,192 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తవడంతో ఆయా లబ్ధిదారులు నేడు (బుధవారం) గృహప్రవేశం చేయనున్నారు.

నేడు మరో హామీ అమలుకు శ్రీకారం - 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు - ప్రారంభించనున్న సీఎం (ETV)

అన్నమయ్య జిల్లా దేవగుడిపల్లిలోని షేక్ ముంతాజ్ బేగం, హేమలత అనే లబ్ధిదారులకు చెందిన ఇళ్లలో సీఎం సమక్షంలో గృహప్రవేశాలు జరగనున్నాయి. రాజీవ్ నగర్ కాలనీని అధికారులు సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు గన్నవరం నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో సీఎం బయలుదేరి చిన్నమండెం చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గాన దేవగుడిపల్లికి చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్మాణం పూర్తయిన ఇళ్లను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్నారు. గృహ ప్రవేశాల అనంతరం అక్కడే ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

సోషల్‌ మీడియా ప్రతిభావంతులతో కాసేపు ముచ్చటిస్తారు. అనంతరం గృహనిర్మాణ లబ్ధిదారులతో గంటన్నరపాటు ముఖాముఖి నిర్వహించి, సభలో ప్రసంగిస్తారు. ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరిస్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు చిన్నమండెంలో రాయచోటి నియోజకవర్గ నాయకులు కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఏపీ ప్రభుత్వం దసరా కానుక - 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు

'ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడి ఆధ్వర్యంలో సామూహిక గృహప్రవేశాల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. 2014 తర్వాత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వివిధ విభాగాల్లో 8 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం అధికారంలోకి వచ్చిన 17 నెలల కాలంలోనే 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి అయ్యాయి. మరిన్ని ఇళ్లను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. 3 లక్షల ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయా జిల్లాల నుంచి మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ సామూహిక గృహప్రవేశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.' - మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణా శాఖ మంత్రి

ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు కట్టిన పేదలకు శుభవార్త - LRSతో హక్కులు మీవే!

