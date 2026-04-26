ప్రపంచం చూపు విశాఖ వైపు - ఇంకొన్ని గంటల్లో 'గూగుల్ మెగా డేటా సెంటర్'కు శంకుస్థాపన
విశాఖలో గూగుల్ మెగా డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్ - ఈ నెల 28న శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు -గూగుల్ డేటా సెంటర్ రాకతో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిన విశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 10:12 AM IST
CM Chandrababu to lay foundation stone for Google Mega Data Center : ఉక్కు నగరం విశాఖ ఏఐ స్థావరంగా రూపాంతరం చెందే ఘడియలు సమీపిస్తున్నాయి. ఐటీ స్థావరాలుగా వెలుగొందుతున్న హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి మహానగరాల సరసన మన విశాఖను చేర్చే శుభ ముహూర్తం ఇంకొన్ని గంటల్లోనే సాకారం కానుంది. ప్రతిష్ఠాత్మక గూగుల్ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తున్న అతిపెద్ద, అత్యాధునిక మెగా డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్కు సీఎం చంద్రబాబు మరో రెండ్రోజుల్లో భూమి పూజ చేయనున్నారు. ఈ మెగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్టు ప్రపంచమంతా విశాఖ వైపు చూసేలా చేసింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థలు ఈ సుందర సాగరతీర నగరంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నాయి. ఐటీ, సెమీకండక్టర్ రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాల కల్పతరువుగా విశాఖ మారనుంది.
ఐటీ దిగ్గజం గూగుల్ రూ.లక్షా 35 వేల కోట్లతో విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తున్న మెగా డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ నెల 28న భూమి పూజ చేయనున్నారు. విశాఖలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేసేది కేవలం డేటా సెంటర్ కాదు! అదో ఏఐ మెగా హబ్! ఇక్కడ డేటా సెంటర్తో పాటు వివిధ సంస్థలకు ఏఐ ఆధారిత కంప్యూటింగ్ సేవలు అందించే మౌలిక వసతులు, భారీ ఎత్తున డేటా స్టోరేజీ, అత్యంత వేగవంతమైన కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు వంటివి ఏర్పాటవుతాయి. ఇది ఓ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాజెక్టు. సముద్ర గర్భంలో వేసే కేబుళ్లతో అభివద్ధి చేసే ఇంటర్నేషనల్ సబ్సీ గేట్వేతో వివిధ దేశాలతో అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. గూగుల్ క్లౌడ్ ఏఐకి సంబంధించి మొత్తం ఆసియాకే విశాఖ గేట్వేగా మారనుంది.
ఒక గిగావాట్కుపైగా సామర్థ్యంతో : విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్ సంస్థ ఒక గిగావాట్కుపైగా సామర్థ్యంతో మూడు చోట్ల డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడతో 266.6 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి వద్ద 174.80 ఎకరాలు కేటాయించింది. 2028 నాటికి ఈ మూడు డేటా సెంటర్లను పూర్తిచేయాలన్నది గూగుల్ లక్ష్యం. తొలిదశలో తర్లువాడలో ఏర్పాటు చేస్తున్న డేటా సెంటర్కు ఈ నెల 28న శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. వైజాగ్ మెగా డేటా పార్క్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు అదానీ సంస్థ మౌలిక వసతుల భాగస్వామిగా ఉంది.
గూగుల్ మెగా డేటా సెంటర్ ప్రకటనతో యావత్ ప్రపంచం దృష్టిని విశాఖ ఆకర్షించింది. డేటా సెంటర్తో విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతాయని స్వయంగా గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ 2025 అక్టోబర్లో అమెరికాలోని సిలికాన్ వ్యాలీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పేర్కొన్నారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగంలో విశాఖకు పెట్టుబడులు తరలిరావడానికి, ఆ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడేందుకు, పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం పెంచేందుకు పటిష్ఠమైన దారులు పరచనుంది.
విశాఖకు రిలయన్స్, బ్రూక్ఫీల్డ్ సంస్థలు : గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు ప్రకటన తర్వాత రిలయన్స్, బ్రూక్ఫీల్డ్ సంస్థలు కూడా విశాఖలో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చాయి. మరిన్ని ఐటీ ,ఏఐ, క్లౌడ్, సెమీకండక్టర్ కంపెనీలు విశాఖకు తరలివచ్చేందుకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ దోహదం చేస్తుందన్నది నిపుణుల అభిప్రాయం. ఏఐ మోడల్ డెవలప్మెంట్కు కావాల్సిన కంప్యూటింగ్ అవసరాల కోసం అనేక స్టార్టప్లు, ఏఐ ల్యాబ్లు, రీసెర్చ్ సెంటర్లు, ఇంక్యుబేటర్లు, టెస్టింగ్ సెంటర్లు, R &D ల్యాబ్లు కూడా విశాఖలో ఏర్పాటవుతాయని వారు చెబుతున్న మాట.
కేవలం డేటా సెంటర్తో వేలల్లో ఉద్యోగాలు రావు. కానీ విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ సేవలు అందించే మెగా హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీనికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, డేటా సెంటిస్ట్లు, ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్ నిపుణులతో పాటు, విద్యుత్ సరఫరా, కూలింగ్, నెట్వర్కింగ్ వ్యవస్థల నిర్వహణకు అవసరమైన హార్డ్వేర్ నిపుణులూ పెద్ద సంఖ్యలో అవసరమవుతారు. డేటా సెంటర్కు సమీపంలో ఉంటే కలిగే ప్రయోజనాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు ఏఐ ఆధారిత కంపెనీలన్నీ విశాఖకు తరలివస్తాయి. దానికి అవసరమైన ఏకోసిస్టమ్ ఏర్పాటవుతుంది.
లక్షా 88 వేల ఉద్యోగావకాశాలు : గూగుల్తో పాటు దాని ఆధారంగా ఏర్పాటయ్యే కంపెనీల్లో కలిపి లక్షా 88 వేల దాకా ఉద్యోగావకాశాలు వస్తాయని అంచనా. అటు డేటా సెంటర్ల నిర్మాణ సమయంలో మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ వంటి రంగాలకు చెందిన నిపుణులు, నిర్మాణరంగ కార్మికులకు అందరికీ కలిపి సుమారు 60 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్విచ్గేర్లు, కూలింగ్ సిస్టమ్లు, బిల్డింగ్ మెటీరియల్, యూపీఎస్లు, జనరేటర్లు వంటి బ్యాకప్ పవర్ సరఫరాదారులు, వర్కర్లకూ ఉపాధి లభిస్తుంది. వీటికి అవసరమైన పరికరాలు సరఫరా చేసే సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతాయి. స్థిరాస్తి, నిర్మాణ, రవాణా, ఆతిథ్య రంగాలకూ ఊతం దక్కుతుంది. దేశ, విదేశాలకు చెందిన ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుల రాకపోకలతో ఎయిర్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది.
పెద్ద సంఖ్యలో విద్యాసంస్థలు : ఏఐ, ఎంఐలపై పనిచేసే కంపెనీలకు కావాల్సిన నిపుణుల్ని తయారుచేసేందుకు విశాఖ చుట్టుపక్కలకు విద్యాసంస్థలూ పెద్ద సంఖ్యలో వస్తాయి. ఇప్పటికే ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలూ ఏఐ, ఎంఐ, డేటా ఇంజినీరింగ్ల్లో ప్రత్యేక కోర్సులు ప్రారంభిస్తాయి. విశాఖలో డేటా పార్క్ శంకుస్థాపనకు చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్తో పాటు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. ఈ నెల 27న ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్సవాలకు హాజరవుతున్న సీఎం చంద్రబాబు అదే రోజు సాయంత్రం గూగుల్ ప్రతినిధుల గౌరవార్థం విందు ఇస్తున్నారు. 28న జరిగే శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
2019కి ముందే అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖలో రూ.70 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు అదానీ సంస్థ సిద్ధమైంది. 2019లో కాపులుప్పాడలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ఆ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ ప్రభుత్వం అదానీ గ్రూప్ని ముప్పుతిప్పలు పెట్టింది. ప్రాజెక్టును 30 వేల కోట్లకు కుదించేలా చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ ఉదాసీనత వల్ల ఆ ప్రాజెక్టు కూడా ఆచరణ రూపం దాల్చలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక సీఎం చంద్రబాబు, ఐటీ మంత్రి లోకేశ్, అధికారులు చేసిన కృషి వల్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో దెబ్బతిన్న రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ని కొద్ది కాలంలోనే పునరుద్ధరించింది. దీంతో ఏకంగా గూగుల్ విశాఖకు తరలివస్తోంది.
'గూగుల్' కోసం భూసేకరణ వేగవంతం - ఎకరానికి రూ.40 లక్షలు, 20 సెంట్ల భూమి
ఉత్తరాంధ్రలో మరో చారిత్రక ఘట్టం - ఈనెల 28న గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన