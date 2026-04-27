సాగర నగరం సరికొత్త అధ్యాయం - రేపు విశాఖ 'గూగుల్ డేటా సెంటర్'కు శంకుస్థాపన
రేపు విశాఖ గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన - సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ చేతుల మీదుగా కార్యక్రమం - ఈ ప్రాజెక్టుతో గ్లోబల్ మ్యాప్పై విశాఖకు ప్రత్యేక స్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:07 AM IST
Lay Foundation Stone for Google Data Center in Visakhapatnam : విశాఖపట్నం ఆసియా సాంకేతిక భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ఒక కీలక కేంద్రంగా వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. గూగుల్ (Google) ఏర్పాటు చేస్తున్న భారీ AI డేటా సెంటర్తో ఈ "సాగర నగరం" ప్రపంచ పటంలో ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రూ.లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ ప్రాజెక్టు దేశ సాంకేతిక రంగానికి ఒక సరికొత్త దిశను నిర్దేశించనుంది. రేపు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ చేతుల మీదుగా జరగనున్న శంకుస్థాపన కార్యక్రమంతో విశాఖపట్నం ఒక "AI గేట్వే"గా సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది.
డేటా సిటీగా విశాఖపట్నం : సాంకేతిక దిగ్గజం గూగుల్ విశాఖపట్నంలో 1,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఒక 'హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్' నిర్మాణాన్ని చేపట్టనుంది. దీని కోసం సుమారు రూ.1,35,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడిని వెచ్చించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు తార్లువడ, ఆదివివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉన్న విశాలమైన భూభాగంలో ఏర్పాటు కానుంది. AdaniConneX, Airtel, Nxtra వంటి సంస్థలు ఈ చొరవలో భాగస్వాములుగా పాలుపంచుకుంటున్నాయి.
సముద్ర గర్భ కేబుల్ (Submarine cable) అనుసంధానం సహాయంతో, అంతర్జాతీయ డేటా మార్పిడి ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా, Cloud, AI సేవలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. సాంకేతిక రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సాధించిపెట్టడంలో ఈ చొరవ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. తన తీరప్రాంత భౌగోళిక అనుకూలతలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ విశాఖపట్నం ఒక అగ్రశ్రేణి "డేటా సిటీ"గా పరిణామం చెందుతోంది. ఈ అభివృద్ధి కేవలం మౌలిక సదుపాయాల పెంపుదలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇది వివిధ పరిశ్రమల విస్తరణకు ఒక ఉత్ప్రేరకంగా కూడా పనిచేయనుంది.
AI-ఆధారిత స్టార్టప్లు : అంతేకాకుండా ఈ ప్రాజెక్టు ఉపాధి రంగంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. Artificial Intelligence, Data Science, Cybersecurity, Cloud Architecture వంటి రంగాలలో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఆవిర్భవించనున్నాయి. స్థానిక యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధికి, అధిక వేతనాలు లభించే ఉద్యోగాల సాధనకు మార్గం సుగమం కానుంది. అనుబంధ పరిశ్రమల స్థాపన ద్వారా ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కానుంది. విద్యా సంస్థలు, పరిశోధనా కేంద్రాలు సరికొత్త దిశల్లో పయనించనున్నాయి.
AI-ఆధారిత స్టార్టప్లను సెమీకండక్టర్ కంపెనీలను ఆకర్షించే అవకాశం కూడా ఉంది. హరిత శక్తిని (Green energy) వినియోగించుకోవడం ద్వారా డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలలో సుస్థిరతను సాధించేందుకు ప్రస్తుతం ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయి. ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక నగరాల సరసన నిలవాలనే ఆశయంతో విశాఖపట్నం వేగంగా ముందడుగు వేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం దేశ ఆర్థిక వృద్ధికి ఒక కీలక చోదక శక్తిగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
