ETV Bharat / state

రేపు ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ప్లాంట్​కు భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు

ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్​కు సర్వం సిద్ధం - సోమవారం భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు - 17.8 మి. మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో స్టీల్‌ప్లాంట్‌ - ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షమందికి ఉపాధి అవకాశాలు

CM Chandrababu To Lay Foundation Stone For Arcelor Mittal Steel Plant
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 7:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu To Lay Foundation Stone For Arcelor Mittal Steel Plant : రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో మరో చారిత్రక ఘట్టానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఉక్కు ఉత్పత్తిలో అగ్రగామి సంస్థ ఆర్సెలార్ మిత్తల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా సంస్థ నెలకొల్పనున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌కు అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు భూమిపూజ చేయనున్నారు.

దాదాపు 17.8 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో లక్షా 35 వేల 964 కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడితో ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు లక్ష మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా: ఉత్తరాంధ్రకు తలమానికంగా నిలవనున్న ఆర్సెలార్ మిత్తల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా సంస్థ భారీ ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దమైంది. సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా సోమవారం భూమిపూజ జరగనుంది. మొత్తం 5,465 ఎకరాల్లో 2 దశల్లో ఈ ప్రాజెక్టు సాకారం కానుంది. మొదటి దశలో 7.3 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు, రెండో దశలో 10.5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో ఉక్కు ఉత్పత్తి చేయనుంది.

పరిశ్రమల హబ్‌గా రూపాంతరం: స్టీల్ ప్లాంట్‌కు అనుబంధంగా 50 మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నుల సామర్థ్యంతో అదనంగా 316 ఎకరాల్లో క్యాప్టివ్ పోర్టును కూడా ఏ.ఎం.ఎన్. ​ఎస్. ఇండియా ఏర్పాటు చేయనుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా రూ. 11,198 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీంతో మరో 6,000 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. ఏ.ఎం.ఎన్. ​ఎస్. ఇండియా ప్లాంట్ ఏర్పాటుతో విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ పరిశ్రమల హబ్‌గా రూపుదిద్దుకోనుంది.

త్వరితగతిన నిర్మాణం పూర్తి: గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు ద్వారా దేశంలో భారీగా పెరిగిన ఉక్కు మార్కెట్‌లో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఏ.ఎం.ఎన్. ​ఎస్. ఇండియాకు లభించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు త్వరితగతిన నిర్మాణం పూర్తి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహకరిస్తోంది. స్టీల్ ప్లాంట్‌ను ఎన్​హెచ్-16 తో కలిపేలా నాలుగు వరుసల రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టింది. కనెక్టివిటీ పెంచడంతో పాటు పరిశ్రమకు అవసరమయ్యే నీరు, విద్యుత్ వంటి మౌలిక వసతులు శరవేగంగా కల్పిస్తోంది.

సీఎంతో సహా ప్రముఖులు హాజరు: సోమవారం జరిగే శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రముఖులు, పారిశ్రామికవేత్తలు తరలిరానున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర ఉక్కు, భారీ పరిశ్రమల మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామి, కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరుకానున్నారు. ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ లక్ష్మీ మిత్తల్, ఏ.ఎం.ఎన్. ​ఎస్. ఇండియా ఛైర్మన్‌ ఆదిత్య మిత్తల్ భూమిపూజలో పాల్గొననున్నారు.

2024 ఆగస్టులోనే మంత్రి లోకేశ్‌ ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌ సంస్థతో చర్చించారు. ఆ సమయంలో భూమి, విధానపరమైన మద్దతును సంస్థ కోరింది. ప్రభుత్వం మరో 3 నెలల్లోనే భూమి కేటాయించి, ఏక గవాక్ష విధానంలో పూర్తి సహాయ, సహకారాలను అందించింది. ఇంత భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఉక్కు కర్మాగారానికి 14 నెలల్లో అన్ని అనుమతులూ వచ్చేలా చేసి, శంకుస్థాపనకు సిద్ధం చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ‘స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌’, పారదర్శక, పారిశ్రామిక అనుకూల విధానాలకు నిదర్శనమని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

TAGGED:

ARCELOR STEEL PLANT ANAKAPALLI
MITTAL STEEL PLANT IN NAKKAPALLI
CM CHANDRABABU NAIDU
FOUNDATION STONE FOR ARCELOR MITTAL
MITTAL STEEL PLANT FOUNDATION STONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.