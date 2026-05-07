వివాహాలకు పావలా వడ్డీకే రూ.లక్ష వరకు రుణం - కూటమి సర్కారు నూతన పథకం

డ్వాక్రా మహిళల ఇళ్లలో వివాహానికి రుణం - ఏడాదికి కనీసం 25 వేల మందికి ప్రయోజనం కలిగేలా రూపకల్పన - ఈనెల 23వ తేదీన సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభం

CM Chandrababu to launch Kalyana Lakshmi scheme
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:50 AM IST

CM Chandrababu to launch Kalyana Lakshmi scheme : కూటమి ప్రభుత్వం మరో కొత్త పథకానికి త్వరలో శ్రీకారం చుట్టనుంది. అయితే ఈ పథకం గురించి ఎన్నికల మేనిఫెస్టాలో ప్రస్తావించలేదు. డ్వాక్రా మహిళల కుమార్తెల పెళ్లికి లక్ష రూపాయల వరకు రాయితీ వడ్డీ రేట్లకే రుణాలను అందించనుంది. ఈనెల 23న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. మహిళాసాధికారతే లక్ష్యంగా డ్వాక్రా మహిళల చిరువ్యాపారాలకు రుణాలిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు వారి ఆడబిడ్డల పెళ్లికీ సహకారం అందించబోతోంది. "కల్యాణలక్ష్మి" పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది.

గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ (SERP)పై బుధవారం నిర్వహించిన సమీక్షలో నూతన పథకానికి సీఎం చంద్రబాబు పచ్చజెండా ఊపారు. కల్యాణలక్ష్మి పథకాన్ని సెర్ప్​, స్త్రీనిధి సంస్థలు సంయుక్తంగా అమలు చేయనున్నాయి. డ్వాక్రా సంఘాల ఆడబిడ్డల వివాహనికి ఈ పథకం కింద రూ.10 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకూ పావలా వడ్డీకి రుణంగా ఇవ్వనున్నారు.

డ్వాక్రా మహిళల కుమార్తెలకు లబ్ధి చేకూరేలా: 2026-27 ఏడాది నుంచి కల్యాణలక్ష్మీ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఇందుకుగానూ రూ.250 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. ఈ పథకం ద్వారా ఏడాదికి కనీసం 25 వేల మంది డ్వాక్రా మహిళల కుమార్తెలకు లబ్ధి చేకూరేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించారు. "ఆడబిడ్డ పెళ్లి ఆర్థిక భారం కాదు.. ఆమె గౌరవం" అనే నినాదంతో ఈ పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది.

కల్యాణలక్ష్మి పథకానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ప్రాథమికంగా ఖరారు అయ్యాయి. డ్వాక్రా సంఘంలో నమోదై కనీసం 6 ఏళ్లు దాటిన సభ్యురాలి కుమార్తెల పెళ్లికి మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. వారి అవసరానికి అనుగుణంగా రూ.10,000 నుంచి గరిష్ఠంగా లక్ష వరకూ 4శాతం వడ్డీకి రుణం ఇస్తారు. ఈ పథకం పై అదనపు ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు వంటివి ఏమీ ఉండవు. తీసుకునే రుణానికి అనుగుణంగా మాత్రమే చెల్లింపుల వాయిదాల సంఖ్య అనేది ఉంటుంది. కానీ గరిష్టంగా 48 వాయిదాల్లో తీసుకున్న రుణాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవాలంటే: ఇప్పటికే స్త్రీనిధి, బ్యాంకు లింకేజీ, ఉన్నతి, ఇతర మార్గాల్లో తీసుకున్న అప్పు సక్రమంగా చెల్లించే వారికి మాత్రమే కల్యాణలక్ష్మి పథకం కింద రుణం ఇస్తారు. స్థానిక వెలుగు కార్యాలయం లేదా వీవోఏ, యానిమేటర్ ద్వారా గానీ ఈ పథకానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. లబ్ధిదారు బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఆధారంగా సంబంధిత అధికారులు పథకాన్ని అమలు చేస్తారు.

ఈ పథకానికి ఎవరూ అర్హులు అంటే: డ్వాక్రా సంఘంలో సభ్యురాలిగా నమోదై కనీసం 6 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ఉండాలి. ఇప్పటికే బ్యాంకు లింకేజీ, స్త్రీనిధి, ఉన్నతి, ఇతర మార్గాల్లో తీసుకున్న అప్పును సక్రమంగా చెల్లించే వారికి కల్యాణలక్ష్మి పథకం వర్తిస్తుంది.

ఈ ఆధారాలు ఇవ్వాలి: వివాహ లగ్న పత్రిక, ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్​కు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్, పెళ్లికి అయ్యే ఖర్చు అంచనా వ్యయం వంటి వివరాలను లబ్ధిదారులు సంబంధిత కార్యాలయంలో అందించాల్సి ఉంటుంది. నిర్దేశిత పత్రాలు సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత 48 గంటల్లో కల్యాణలక్ష్మి పథకం కింద రుణం ప్రాసెస్ అవుతుంది. వివాహానికి సంబంధించిన వివరాల పరిశీలన అనంతరం నేరుగా సభ్యురాలి బ్యాంకు అకౌంట్లో నగదు జమ చేస్తారు.

