ప్రజల ప్రాణాలకు ప్రథమ ప్రాధాన్యం - అగ్నిమాపక విభాగం బలోపేతం: సీఎం చంద్రబాబు

అగ్నిమాపకశాఖ నూతన వాహనాలు, పరికరాలు ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - అమరావతి పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో వాహనాలకు జెండా ఊపి ప్రారంభించిన సీఎం - రూ.252.93 కోట్ల వ్యయంతో అగ్నిమాపకశాఖ ఆధునీకరణ

Published : April 8, 2026 at 9:15 AM IST

Cm Chandrababu Start New Fire Vehicles : అగ్నిమాపక శాఖ నూతన వాహనాలు, పరికరాలను అమరావతి పరేడ్ గ్రౌండ్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. రూ.252.93 కోట్లతో అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణ చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా రూ.33.25 కోట్ల విలువైన వాహనాలు, వివిధ పరికరాలు ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

తొలిదశలో రూ.18 కోట్ల వ్యయంతో 25 అధునాతన అగ్నిమాపక శకటాలు కొనుగోలు చేసింది. రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో హై ప్రెషర్ పంప్‌లు కలిగిన 40 క్విక్ రెస్పాన్స్ వాహనాలను, రూ.2.49 కోట్లతో 50 ఇన్​ఫ్లేటబుల్ రబ్బర్ బోట్లు, రూ.2.08 కోట్లతో 30 బీఏ సెట్ కంప్రెసర్లను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. వాహనాల, పరికరాల గురించి అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. కేంద్ర నిధులను సమర్థంగా వాడిన అధికారులను చంద్రబాబు అభినందించారు.

ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవాలి : ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రాజధాని అమరావతితో పాటు ఇప్పుడు ప్రధాన నగరాల్లో హై రైజ్డ్ బిల్డింగ్‌లు నిర్మాణం జరుగుతోందని, వాటికి అనుగుణంగా అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునిక పరికరాలు సమకూర్చుకోవాలని సూచించారు. అగ్నిమాపక విభాగంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవాలన్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ స్థాయికి రావాలని సీఎం తెలిపారు.

విపత్తుల సమయంలో పొరుగు రాష్ట్రాలకు సహాయం చేసిన చరిత్ర ఏపీకి ఉందని చంద్రబాబు గుర్తు చేసారు. అన్ని సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, కేంద్ర పథకాలను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులను సద్వినియోగం చేసుకుని బలోపేతం అవ్వాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత, స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్, అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ పీవీ రమణ, హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్, పలువురు పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఆకర్షణగా ఎత్తయిన టర్న్ టేబుల్ ల్యాడర్ : అత్యంత ఎత్తైన భవనాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తే వాటిని ఆర్పేందుకు అమరావతిలో 54 మీటర్ల ఎత్తైన టర్న టేబుల్ ల్యాడర్ ఉంది. దీంతో జాతీయజెండా, అగ్నిమాపక శాఖ పతకాన్ని ఏర్పాటు చేసి మూడు రంగుల బెలూన్లు ఎగరేసిన దృశ్యం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది.

"ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటానికి ప్రథమ ప్రాధాన్యమివ్వాలి. రాజధాని అమరావతితో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో అత్యంత ఎత్తయిన భవనాల నిర్మాణం జరుగుతోంది. వాటికనుగుణంగా అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునిక పరికరాలు సమకూర్చుకోవాలి. కేంద్ర, రాష్ట్ర నిధులను సద్వినియోగం చేసుకుని శాఖను బలోపేతం చేయాలి" - సీఎం చంద్రబాబు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

