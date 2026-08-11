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తిరుమలకు సరికొత్త హంగులు - రూ.900 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ‘బ్రహ్మోత్సవ ముహూర్తం’

సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు - ఆయా నిర్మాణాలను వేగవంతం చేసిన టీటీడీ - టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు పర్యవేక్షణలో శరవేగంగా సాగుతున్న పనులు

CM Chandrababu to Inaugurate Development Works in Tirumala
CM Chandrababu to Inaugurate Development Works in Tirumala (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:07 AM IST

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CM Chandrababu to Inaugurate Development Works in Tirumala : శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను సెప్టెంబరు 15 నుంచి అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మొదటిరోజు స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సీఎం చంద్రబాబు సమర్పించనున్నారు. తిరుమలలో పలు కీలక ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలను ముఖ్యమంత్రి చేపట్టనున్నారు. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి పర్యవేక్షణలో రూ.900 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టుల పనులు సకాలంలో పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర మ్యూజియం అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఆధునికీకరించారు. ఇందుకుగానూ టీసీఎస్ సంస్థ రూ.145 కోట్ల విరాళం అందించింది. స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ టెక్నాలజీ వినియోగించి 3డీ, 7డీ అత్యాధునిక హంగులతో టీసీఎస్ 14, మ్యాప్‌ సిస్టమ్స్‌ 5 కలిపి మొత్తం 19 గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని ప్రారంభించనున్నారు.

  • టీటీడీ, ఐవోసీఎల్‌ సంయుక్తంగా కాకులమాను తిప్పవద్ద రూ.12.85 కోట్లతో బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్‌ నిర్మించి ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహిస్తున్నాయి. బెంగళూరుకు చెందిన జీపీఎస్‌ రెన్యూవబుల్స్‌ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో దీన్ని నిర్మించారు. ఈ ప్లాంట్‌ నుంచి పైప్​లైన్ ద్వారా వకుళమాత అన్నప్రసాద కేంద్రానికి బయోగ్యాస్‌ పంపుతున్నారు. తిరుమల - పాపవినాశనం నూతన రోడ్డును ప్రారంభించవచ్చు.
  • రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ కుమారుడు అనంత్ అంబానీ భక్తుల సౌకర్యార్థం రూ.27.5 కోట్ల విలువైన 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను సమకూర్చేందుకు అంగీకరించారు. తిరుమలలో ఒక ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రిలయన్స్ సంస్థ 50 మంది డ్రైవర్లను నియమించి, వారికి జీచభత్యాలు చెల్లించనుంది.ఇతర దాతలు అందించిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
  • తిరుమలలోని ప్రస్తుతం ఉన్న మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం కేంద్రం పక్కనే రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ ఆధ్వర్యంలో రూ.120 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఏఐ (AI)-ఇంటిగ్రేటెడ్ హైటెక్ కిచెన్ భవనానికి ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. స్థానిక ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ ప్లాంట్‌ను రింగ్ రోడ్డుకు తరలించే పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి.
  • శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ ప్రారంభించి 310 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యేక బంగారు నాణేన్ని తయారు చేయించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఈ నాణేన్ని విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
  • అలాగే, తిరుపతిలో భక్తుల కోసం నిర్మించిన 'శ్రీపాదం', 'అచ్యుతం' వసతి సముదాయాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభిస్తారు. సుమారు రూ.600 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ సముదాయాలు 10,000 మంది భక్తులకు వసతి కల్పించవచ్చు.

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