అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టం - నేడు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ప్రారంభం
అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధం- ఇ-3 సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ రెండోదశను నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం- ప్రజాప్రతినిధుల కోసం వేగంగా ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ క్వార్టర్ల నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:34 AM IST
Seed Access Road In Capital City : రాజధాని నగరం అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. అమరావతి రవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలవనున్న 'E-3 సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు' (Seed Access Road) రెండవ దశను ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు ప్రారంభించనున్నారు. దీనితో పాటు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మించిన ఎమ్మెల్యే (MLA) ఎమ్మెల్సీ (MLC) నివాస గృహాల తాళాలను CRDA అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి అందజేయనున్నారు.
రెండో దశ రహదారితో రాకపోకలు సులువు : సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు రెండవ దశ నిర్మాణం రాజధానికి రవాణా అనుసంధానాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో గ్రిడ్ పద్ధతిలో నిర్మిస్తున్న అమరావతి రోడ్డు నెట్వర్క్ అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక కీలక ముందడుగు. ఈ E-3 రోడ్డు అమరావతిలోని N-1 నుంచి N-17 వరకు ఉన్న అన్ని 'N-సిరీస్' రోడ్లను అనుసంధానిస్తుంది. ప్రభుత్వం ఉత్తర-దక్షిణ, తూర్పు-పడమర దిశలలో విస్తరించి ఉండేలా గ్రిడ్ విధానంలో రోడ్డు నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. అనవసరమైన మళ్లింపులు లేకుండా రాజధాని ప్రాంతానికి నేరుగా చేరుకునేలా ఈ వ్యవస్థ రూపొందించారు. మొత్తం 350 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉండేలా 'E' 'N' సిరీస్లకు చెందిన మొత్తం 34 ప్రధాన రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో పెరగనున్న రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాజధాని రవాణా మౌలిక సదుపాయాలకు ఈ కార్యక్రమం బలమైన పునాదిని వేస్తోంది.
విజయవాడ–మంగళగిరి హైవేతో అనుసంధానం : దొండపాడు వద్ద ప్రారంభమయ్యే E-3 రోడ్డు రాయపూడి, వెంకటపాలెం, పెనుమాక, ఉండవల్లి, తాడేపల్లి ప్రాంతాల మీదుగా సాగి చివరకు మణిపాల్ ఆసుపత్రుల సమీపంలో NH-16 (జాతీయ రహదారి)ను కలుపుతుంది. 21.77 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.1,519 కోట్ల నిధులు వెచ్చిస్తున్నారు. మూడు దశల్లో నిర్మిస్తున్న ఈ 60 మీటర్ల వెడల్పు గల కారిడార్లో తొమ్మిది లేన్ల రోడ్డు, ప్రత్యేక BRTS కారిడార్ సర్వీస్ రోడ్లు ఉంటాయి. రోడ్డు నిర్మాణంతో పాటే డ్రైనేజీ, తాగునీటి సరఫరా, గ్యాస్, విద్యుత్ వ్యవస్థలకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులు కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయి.
సైకిల్ ట్రాక్లు, ఫుట్పాత్లు,గ్రీన్ బెల్ట్లతో కూడిన ఆధునిక నగర రహదారిగా ప్రభుత్వం E-3 రోడ్డును తీర్చిదిద్దుతోంది. E-3 రహదారిని విజయవాడ-మంగళగిరి హైవేతో అనుసంధానించేందుకు ప్రభుత్వం బకింగ్హామ్ కాలువపై రూ.82 కోట్ల వ్యయంతో 478 మీటర్ల పొడవైన నాలుగు లేన్ల స్టీల్ వంతెనను నిర్మించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు ఈ వంతెనను ప్రారంభించనున్నారు. దీని ప్రారంభంతో విజయవాడ,అమరావతి మధ్య రాకపోకలకు మెరుగైన మార్గం ఏర్పడుతుంది. వాహనాలు 'సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్' (Seed Access Road) ద్వారా నేరుగా అమరావతికి చేరుకునే వీలు కలుగుతుంది. కరకట్ట రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా E-3 రహదారి, స్టీల్ వంతెన ప్రారంభం కావడం అమరావతి పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియలో మరో కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
సీఎంకు తాళాలు సమర్పించనున్న సీఆర్డీఏ : రాష్ట్ర విభజన తర్వాత పరిపాలన అమరావతి కేంద్రంగా సాగుతున్నప్పటికీ సరైన గృహ వసతి లేకపోవడంతో ప్రజాప్రతినిధులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో నిలిచిపోయిన ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసే సవాలును స్వీకరించిన ప్రభుత్వం వాటిని రికార్డు సమయంలో పూర్తి చేసింది. అమరావతిలోని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న తొమ్మిది టవర్లలో 216 క్వార్టర్ల నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఫినిషింగ్, ఇంటీరియర్ పనులతో సహా నిర్మాణానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పూర్తి చేసిన CRDA, ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తాళాలను అప్పగించనుంది. సాధారణ పరిపాలన శాఖ (GAD) తనిఖీ పూర్తి చేసి లాటరీ విధానం ద్వారా యూనిట్ల కేటాయింపు ఖరారు చేసిన తర్వాత దసరా పండుగ సందర్భంగా గృహప్రవేశ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. తదుపరి బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ ఈ కాంప్లెక్స్లలో అధికారిక నివాస వసతి కల్పించనుంది. ప్రజాప్రతినిధులు రాజధానిలో నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజల సమస్యలకు నేరుగా స్పందించేలా చేయడంలో ఈ నివాస సముదాయాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
36x13 చదరపు అడుగుల భారీ లివింగ్ ఏరియా : ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో MLA ,MLC టవర్లు అద్భుతంగా రూపొందించారు. ప్రతి క్వార్టర్లో ప్రజాప్రతినిధి, అధికారిక విధులు, వ్యక్తిగత నివాసం కోసం ప్రత్యేకమైన విశాలమైన ప్రాంతాలు కేటాయించారు. నియోజకవర్గ ప్రజలతో సమావేశాలు నిర్వహించడానికి వారి సమస్యలను వినడానికి వీలుగా 18x16 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో ప్రత్యేక కార్యాలయ స్థలం ఏర్పాటు చేశారు. నివాస విభాగంలో 12x21 చదరపు అడుగుల మాస్టర్ బెడ్రూమ్తో పాటు మరో రెండు విశాలమైన బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి. అదనంగా భారీ లివింగ్ ఏరియా (36x13 చదరపు అడుగులు) డైనింగ్ ఏరియా (23x25 చదరపు అడుగులు) అందంగా తీర్చిదిద్దారు. నిర్మాణం పూర్తయిన ఈ టవర్లు కార్పొరేట్ తరహా సొగసును ఆకర్షణీయమైన ఆధునిక రూపాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ఉదయం తన క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి బయలుదేరి ఉండవల్లి స్టీల్ బ్రిడ్జి వద్దకు చేరుకుని ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. ఆ తర్వాత సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదుగా రాయపూడికి వెళ్లి అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల కోసం నిర్మించిన గృహ సముదాయాలను పరిశీలిస్తారు.
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