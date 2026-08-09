మరో చారిత్రక ఘట్టానికి సిద్ధమైన అమరావతి - సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు, ప్రజాప్రతినిధుల క్వార్టర్స్కు తుదిమెరుగులు
ఈ నెల 13న సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును ప్రారంభించనున్న సీఎం - బకింగ్హాం కెనాల్, గుంటూరు ఛానళ్లపై నిర్మించిన స్టీల్ బ్రిడ్జిలను ప్రారంభించనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 8:36 AM IST
CM Chandrababu to Inaugurate Seed Access Road : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మరో చారిత్రక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు, ప్రజాప్రతినిధుల హైరైజ్ ఆపార్ట్మెంట్ టవర్లను ఈ నెల 13న సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. ప్రస్తుతం వీటికి తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. అమరావతిలోని ప్రజాప్రతినిధుల నివాస సముదాయాలు, ప్రధాన రవాణా రహదారులు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతున్నాయి. ఈ నెల 13న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుతో పాటు ప్రజాప్రతినిధుల టవర్లు ప్రారంభం కానుండటంతో సీఆర్డీఏ అధికారులు ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేశారు.
207 అత్యాధునిక ఫ్లాట్లు సిద్ధం: విజయవాడ – మంగళగిరి రహదారిని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుతో అనుసంధానించేందుకు బకింగ్హాం కెనాల్, గుంటూరు ఛానళ్లపై నిర్మించిన స్టీల్ బ్రిడ్జిలను ముఖ్యమంత్రి మొదట ప్రారంభిస్తారు. అక్కడి నుంచి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మీదుగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల అపార్ట్మెంట్ టవర్ల వద్దకు చేరుకుంటారు. అక్కడ ప్రజాప్రతినిధుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 6 ఎమ్మెల్యే టవర్లు, 3 ఎమ్మెల్సీ టవర్లలో మొత్తం 207 అత్యాధునిక ఫ్లాట్లు సిద్ధం చేశారు. వాటి తాళాలను సీఆర్డీఏ అధికారులు సీఎంకు అందజేస్తారు. ఈ నెల 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాల సమయంలో ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ ఫ్లాట్లను కేటాయించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.
వేగవంతమైన పరిపాలన: ప్రస్తుతం రాజధానిలోని దొండపాడు నుంచి విజయవాడ – మంగళగిరి రోడ్డు వరకు 18.270 కిలోమీటర్ల మేర 9 వరుసల రహదారిగా సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును తీర్చిదిద్దుతున్నారు. రాజధానిలో ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి నిర్మిస్తున్న ప్రతి రహదారి సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డుతో అనుసంధానమవుతాయి. దీన్ని తొమ్మిది వరుసల రహదారిగా నిర్మించారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ రహదారిని మణిపాల్ ఆసుపత్రి వరకు విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడమే కాకుండా రాజధానిలో ఉత్తర – దక్షిణ రహదారులన్నింటినీ దీనికి అనుసంధానిస్తున్నారు. అత్యాధునిక మౌలిక వసతులతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రజలకు వేగవంతమైన పరిపాలనను చేరవేసేందుకు దోహదపడతాయి.
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