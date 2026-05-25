నేడు 'ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్-2026' - కొత్తగా 38 పారిశ్రామిక పార్కులకు శ్రీకారం
ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు - విజయవాడలో నేడు 'ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్-2026'ను ప్రారంభించనున్న సీఎం - ఈమెగా ఈవెంట్ ద్వారా కొత్తగా 38 పారిశ్రామిక పార్కులకు శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:15 AM IST
APMSME Growth Summit-2026 in Vijayawada : రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రూపురేఖలను మారుస్తూ ఎంఎస్ఎంఈ(MSME) రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చరిత్రాత్మక అడుగు వేస్తోంది. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల కలలకు ఊపిరిపోస్తూ విజయవాడ వేదికగా ప్రతిష్టాత్మక 'ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్-2026' ను సీఎం చంద్రబాబు నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈమెగా ఈవెంట్ ద్వారా కొత్తగా 38 పారిశ్రామిక పార్కులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ప్రతి ఇంటా ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పానికి, రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతికి ఈ సదస్సు ఒక బలమైన పునాదిగా నిలవనుంది.
'ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్-2026' కు విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదిక ముస్తాబైంది. 15వందల మందికి పైగా పారిశ్రామికవేత్తలు, పీఎం విశ్వకర్మ లబ్ధిదారులు, ఆర్థిక సంస్థల ప్రతినిధులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి రానున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక ఎంఎస్ఎంఈ పార్కు ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం మొత్తం 175 కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక రచించింది. తొలి 2 దశల్లో 100 ప్రాజెక్టుల పనులు మొదలవ్వగా నేడు మూడో విడత కింద 38 పార్కులకు సీఎం వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో సరికొత్త పెట్టుబడుల వాతావరణాన్ని సృష్టించేలా ఈ పార్కుల్లో అత్యాధునిక 'ప్లగ్-అండ్-ప్లే' మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అంటే ఔత్సాహికులు నేరుగా వచ్చి తమ కార్యకలాపాలను వెనువెంటనే ప్రారంభించుకునేలా ఈ మౌలిక సదుపాయాలు ఉండబోతున్నాయి.
తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ ఎంఎస్ఎంఈలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని 7 నియోజకవర్గాల్లోనూ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల ఏర్పాటుకు స్థలాల ఎంపిక పూర్తైంది. జగ్గయ్యపేట, విజయవాడ మధ్య, మైలవరం, నందిగామల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాల గ్రౌండింగ్ పూర్తిచేసి ప్రస్తుతం పనులు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా మిగతా విజయవాడ తూర్పు, పశ్చిమ, తిరువూరుల్లోనూ స్థలాల ఎంపికను పూర్తిచేశారు. ఈ మూడు నియోజకవర్గాల్లోనూ ప్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్లను నిర్మిస్తారు. తక్కువ స్థలంలో టవర్ల రూపంలో ఈ భవనాలు నిర్మించి ఎక్కువ ఎంఎస్ఎంఈలకు కేటాయిస్తారు.
మిగతా 4 నియోజకవర్గాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లను పెట్టేందుకు స్థలాలను ఇస్తారు. దీనికి తగ్గట్టుగా విజయవాడలో ఖాళీగా ఉండే 2 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని గుర్తించారు. మిగతాచోట్ల 10 నుంచి 50 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని గుర్తించి పారిశ్రామిక పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో భవానీపురంలోని లారీ స్టాండ్లో 2 ఎకరాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ ప్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తూర్పు నియోజకవర్గంలో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఎకరా స్థలాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ పారిశ్రామిక టవర్ను నిర్మించనున్నారు. తిరువూరులో 50 ఎకరాలను గుర్తించారు. ఇక్కడ ఎంఎస్ఎంఈలకు స్థలాలను కేటాయించనున్నారు. ఈ మూడింటిని విజయవాడ నుంచి నేడు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు.
మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం : గ్రామీణ ఆవిష్కర్తలను ప్రోత్సహించే దిశగా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఆధ్వర్యంలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. కుప్పం, మంగళగిరి, పిఠాపురం ప్రాంతాల్లో 'రూట్యాగ్ స్మార్ట్ విలేజ్ సెంటర్' ఎక్స్టెన్షన్ కేంద్రాలను సీఎం ప్రారంభిస్తారు. పరిశ్రమల మనుగడకు అవసరమైన ఉమ్మడి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం భారీగా ఆర్థిక ఊతం ఇవ్వనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 45 పారిశ్రామిక క్లస్టర్లలో కామన్ ఫెసిలిటీస్ కోసం ఏకంగా రూ.200 కోట్ల నిధులను ఈ సమ్మిట్ వేదికగా విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ సదస్సు అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించేలా రూపుదిద్దుకుంది. ఏపీని గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే ప్రయాణంలో ఈ 'గ్రోత్ సమిట్' ఒక గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుందని పారిశ్రామిక వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఎంఎస్ఎంఈ గ్రోత్ సమిట్ - ఏపీ ఆర్థిక ప్రగతికి సరికొత్త మైలురాయి!
