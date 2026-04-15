గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ - నేడు ధరణికోటలో అన్న క్యాంటీన్ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ అందుబాటులోకి అన్న క్యాంటీన్లు - ఇవాళ అందుబాటులోకి రానున్న 62 అన్న క్యాంటీన్లు - పల్నాడు జిల్లా ధరణికోటలో అన్న క్యాంటీన్ను ప్రారంభించనున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:25 AM IST
Anna Canteen Inauguration In Palnadu District : నగరాలు, పట్టణాల్లో రోజుకు లక్షలాది మంది ఆకలి తీరుస్తున్న అన్న క్యాంటీన్లు ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేదల ఆకలిని తీర్చడానికి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూటమి ప్రభుత్వం 62 కొత్త అన్న క్యాంటీన్లను ప్రారంభించనున్నది. సీఎం చంద్రబాబు పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం ధరణికోటలో అన్న క్యాంటీన్ను మధ్యాహ్నం ప్రారంభిస్తారు.
5 రూపాయలకే నాణ్యమైన భోజనం : బతుకుదెరువు కోసం మారుమూల ప్రాంతాలు, పల్లెల నుంచి నిత్యం ఎంతోమంది ఉపాధి కార్మికులు, కూలీలు నగరాలు, పట్టణాలకు వస్తుంటారు. వీరిలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో బాధపడకూడదనే సంకల్పంతో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 207 అన్న క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేసింది. 5 రూపాయలకే నాణ్యమైన భోజనాన్నిఅందిస్తూ పేదల కడుపునింపుతోంది. ఈ సేవలను గ్రామీణ ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తామనే హామీని చంద్రబాబు సర్కార్ ఆచరణలో పెడుతోంది. మొదటి విడతలో 204 అన్న క్యాంటీన్లను కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో ఏర్పాటు చేశారు. 3 క్యాంటీన్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదల ఆకలి తీరుస్తున్నాయి.
రెండో విడత ధరణికోటలో ప్రారంభం : ఇప్పుడు రెండో విడతగా 62 క్యాంటీన్లను గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. వీటిని ఇవాళ సీఎం చంద్రబాబు పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలోని ధరణికోటలో ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 40 నిమిషాలకు ఉండవల్లి నుంచి బయలుదేరి ఒంటిగంటకు ధరణికోటకు చేరుకుంటారు. ఒకటిన్నర గంటలకు అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం లబ్ధిదారులతో కలిసి భోజనం చేస్తారు. అమరావతి ప్రాంతం నుంచి అన్న క్యాంటీన్ల ప్రారంభోత్సవం జరగడంపై పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"టెంపుల్ టౌన్ అమరావతిలో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించడానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇక్కడకు రానున్నారు. దాదాపు రాష్ట్రంలోనే 62 అన్న క్యాంటీన్లను ఓపెన్ చేయడానికి అమరావతిని ఎంచుకున్నందుకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. అందరికి అన్నం పెట్టే ఈ అన్న క్యాంటీన్లను ప్రతి ఒక్క మండలం కేంద్రంలోనూ ప్రారంభించాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాను". - భాష్యం ప్రవీణ్, పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే
క్యాంటీన్ల ద్వారా రోజుకు 2 లక్షల 10వేల మందికి భోజనాలు : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కక్షగట్టి మూసివేసిన అన్నక్యాంటీన్లను కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పునః ప్రారంభించింది. నేడు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించబోయే 62 క్యాంటీన్లతో ఈ సంఖ్య 269కు పెరగనుంది. రుచి, శుచికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పేదలకు కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. క్యాంటీన్ల పునఃప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకూ 8 కోట్ల 80 లక్షల మంది భోజనాలు చేశారు. ఒక్కో అన్న క్యాంటీన్లో సగటున రోజుకు 1,013 మంది చేసే భోజనాలకు 26 వేల 250 రూపాయలను ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోంది.
207 అన్న క్యాంటీన్ల ద్వారా రోజుకు 2 లక్షల 10 వేల మంది భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఇందుకు రోజుకు 54 లక్షలకు పైగా వ్యయం అవుతుండగా సబ్సిడీ కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకూ రూ. 243 కోట్లు వెచ్చించింది. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే గ్రామీణ అన్న కాంటీన్ల సబ్సీడీకి ఏడాదికి రూ.58 కోట్లు వ్యయం కానుంది. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ధరణికోటతో పాటు భట్టిప్రోలు, ప్రత్తిపాడులో అన్న క్యాంటీన్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంత వాసులు కూటమి ప్రభుత్వంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
