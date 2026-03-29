నెరవేరనున్న పేదల సొంతింటి కల - రేపు లక్ష మందికి టిడ్కో గృహాలు

టిడ్కో ఇళ్లను రేపు లబ్ధిదారులకు అందజేయనున్న ప్రభుత్వం - పూడూరులో రేపు గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం - రేపు బ్యాంకు ఖాత్లో నిధులు జమ చేయనున్న టిడ్కో

CM Chandrababu to Hand Over Tidco Houses to One Lakh People Tomorrow
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 1:01 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 2:33 PM IST

CM Chandrababu to Hand Over Tidco Houses to One Lakh People Tomorrow : రాష్ట్రంలో లక్ష మంది సొంతింటి కల నెరవేరబోతోంది. టిడ్కో ఇళ్లను రేపు లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం అందజేయనుంది. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలం పూడూరులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా లబ్ధిదారులతో గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు.

పేదల సొంతింటి కల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. ఏపీ టౌన్‌షిప్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పోరేషన్​ (ఏపీ టిడ్కో) నిర్మించిన లక్ష ఇళ్లను రేపు లబ్ధిదారులకు అందించనున్నారు. 2016లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4 లక్షల 52 వేల ఇళ్లను మంజూరు చేసి, వాటి నిర్మాణ బాధ్యతలను టిడ్కోకు అప్పగించింది.

జగన్ సర్కారు పక్కన పెట్టిన : టిడ్కో టెండర్లు పిలిచి కాంట్రాక్టులు కూడా అప్పగించింది. 300, 365, 430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇళ్ల కోసం ప్రజలు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. సుమారు 4 లక్షల 52 వేల మంది దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ దరఖాస్తుదారులను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేశారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన ఇళ్లల్లో కోత విధించి 2 లక్షల 62 వేలు గృహాలు మాత్రమే నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు. అప్పటికే దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించిన లక్షా 90 వేల మందికి వారి డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదు.

టిడ్కో ఇళ్లలో కదలిక : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే టిడ్కో ఇళ్లలో కదలిక వచ్చింది. పెండింగ్‌ ఇళ్లు నిర్మించడంతో పాటు గతంలో డబ్బులు చెల్లించిన వారికి రిఫండ్ చేసే కసరత్తు పూర్తి చేసింది. 65,136 మందికి రూ.105 కోట్ల 56 లక్షలు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రేపటిలోగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయనుంది.

"300, 365, 430 చదరపు అడుగుల ఇళ్ల కోసం ప్రజలు దరఖాస్తు చేసేందుకు డబ్బులు కట్టారు. వాళ్లకు ఆ డబ్బులను వెనక్కి ఇవ్వలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సమస్యను సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి మంత్రి నారాయణ ద్వారా తీసుకెళ్లాం. ఈ ప్రభుత్వం మంచి నిర్ణయ తీసుకుంది. మార్చి 31వ తేదీ లోపల 65 వేల మందికి పైగా వారి బ్యాంకు ఖాతాలో వారి కట్టిన డబ్బులను జమ చేయనున్నారు." - అజయ్ కుమార్ వేములపాటి, టిడ్కో ఛైర్మన్

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 88 పట్టణాల్లో 3 వేలకు పైగా ఎకరాల్లో రూ.21,472 కోట్లతో 2,61,640 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టింది. వాటిలో లక్ష ఇళ్లు పూర్తై గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధమయ్యాయి. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలం పూడూరులో సీఎం చంద్రబాబు ఇళ్లను రేపు లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేస్తారు. తర్వాత గృహ ప్రవేశ శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇళ్లల్లో చేరబోతున్న లబ్ధిదారుల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మిగిలిన ఇళ్లను ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పూర్తి చేస్తామని టిడ్కో ఛైర్మన్ అజయ్ కుమార్ వేములపాటి తెలిపారు.

ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త - ఉగాదికి లక్ష టిడ్కో ఇళ్లు పంపిణీ

టిడ్కో ఇళ్లకు తుది మెరుగులు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న లబ్ధిదారులు

