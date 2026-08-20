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నేడు సదరన్ జోనల్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం - హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు

తమిళనాడులోని మహాబలిపురం వేదికగా సదస్సు - హాజరుకానున్న దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు - రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించనున్న సీఎం చంద్రబాబు - విభజన చట్టంలోని అపరిష్కృత సమస్యల ప్రస్తావన

Southern Zonal Council Meeting
Southern Zonal Council Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:31 AM IST

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Southern Zonal Council Meeting : తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలో నేడు జరిగే సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్‌ సమావేశానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజరుకానున్నారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా అధ్యక్షతన జరిగే ఈ భేటీలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొంటారు. విభజన సమస్యల వల్ల రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు రూ.52,474 కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని కోరనున్నారు. అలాగే ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేయనున్నారు.

పరిష్కారం కాని అంశాలపై చర్చ : ఏపీ పునర్విభజన చట్టంలోని పెండింగ్ అంశాలను పరిష్కరించేందుకు కేంద్రం చొరవ తీసుకోవాలని సదరన్‌ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశం వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు కోరనున్నారు. షెడ్యూల్ 9, 10లోని సంస్థల విభజనకు సంబంధించిన సమస్యలను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. ఆస్తులు, అప్పుల పంపకం విషయంలో ఇప్పటికీ పరిష్కారం కాని అంశాలపై చర్చించనున్నారు. పెండింగులో ఉన్న ఆర్థిక అంశాలతో పాటు రెవెన్యూ గ్యాప్ సమస్యనూ ప్రస్తావించనున్నారు. పన్ను సంబంధిత అంశాల పరిష్కారానికి కేంద్ర సహకారం కోరనున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం, అంతర్రాష్ట్ర సమస్యల పరిష్కారంపై సమావేశం వేదికగా చర్చ జరగనుంది.

నేడు సదరన్ జోనల్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం - హజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

పలు ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చ : రాష్ట్రానికి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులనూ సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు. దుగరాజపట్నం పోర్టు, విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావించనున్నారు. రైల్వే కనెక్టివిటీ, విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి మరంత కేంద్ర సహకారం కోరనున్నారు. పారిశ్రామిక కారిడార్ల అభివృద్ధికి అవసరమైన అనుమతులు, నిధులపై చర్చించనున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం అందిస్తున్న సహకారానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మిగతా ప్రాజెక్టులను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన సహకారం అందించాలని కోరనున్నారు.

సదరన్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం సీఎం చంద్రబాబు కీలకంగా వినియోగించుకోనున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పెండింగ్ అంశాలకు ఈ సమావేశం ద్వారా పరిష్కార మార్గం చూపాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.

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