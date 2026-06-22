బసవతారకం ఆసుపత్రి @ 25 ఇయర్స్ - రజతోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
రజతోత్సవ సంబరాలకు సిద్ధమైన బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి - నిరుపేదలకు వైద్యాన్ని అందిస్తూ లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు - నేడు సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 11:40 AM IST
Basavatarakam Marks 25 Years Service : క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటంలో పేదవారికి కొండంత అండగా నిలిచిన బసవతారకం ఇండో -అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రజతోత్సవ సంబరాలకు సిద్ధమైంది. నిరుపేదలకు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందిస్తూ గత పాతికేళ్లుగా లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ఈ వైద్యాలయం నేడు దేశంలోనే అత్యుత్తమ 650 పడకల సమగ్ర క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్గా అవతరించింది. ఏడాదికి మూడు లక్షల మంది అవుట్ పేషెంట్లు, తొంభై వేల మంది ఇన్ పేషెంట్లకు పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తోంది. ఇవాళ సాయంత్రం హైదరాబాద్లో వైభవంగా జరగనున్న సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు సీఎం చంద్రబాబు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ వైద్య సేవలను తక్కువ ఖర్చుతో, లాభాపేక్ష లేకుండా అందించాలన్న సంకల్పంతో నందమూరి తారక రామారావు 1988లో దీనికి అంకురార్పణ చేశారు. వైద్యరంగ నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రవాస భారతీయులు, దాతల సహకారంతో ట్రస్ట్ ఏర్పాటుకు పునాదులు పడగా 2000ల సంవత్సరంలో అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చేతుల మీదుగా 100 పడకలతో ఆసుపత్రి ప్రారంభమైంది.
అనంతరం సేవల విస్తరణకు అనుగుణంగా దశలవారీగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రస్తుతం 650 పడకల సామర్థ్యంతో దేశంలోనే ప్రముఖ సమగ్ర క్యాన్సర్ చికిత్స, పరిశోధనా కేంద్రంగా బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎదిగింది. సేవాభావం, మానవతా దృక్పథంతో పాతికేళ్లుగా వైద్యసేవలు అందిస్తున్న బసవతారకం ఆసుపత్రి దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది రోగులు ఇక్కడ చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రతి ఏటా 3 లక్షల మందికి పైగా అవుట్ పేషెంట్లు, సుమారు 90 వేల మంది ఇన్ పేషెంట్లకు ఆసుపత్రి సేవలందిస్తోంది.
Basavatarakam Hospital Silver Jubilee Celebrations : ఇప్పటివరకు 8 వేలకుపైగా క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంగా నిర్వహించగా 86 బోన్ మ్యారో మార్పిడి చికిత్సలు చేశారు. క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించే వారిలో 65 శాతం మందికిపైగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన వారే. తక్కువ వ్యయంతో ప్రపంచ స్థాయి వైద్యసేవలు అందించడం వల్ల పేదల ఆసుపత్రిగా బసవతారకం పేరు పొందింది. ఆరోగ్యశ్రీ, ఆయుష్మాన్ భారత్–పీఎం జేఏవైతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల పరిధిలోని లబ్ధిదారులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందిస్తోంది.
అత్యాధునిక క్యాన్సర్ చికిత్సలను అందుబాటులోకి తేవడంపై ఆసుపత్రి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది. ప్రస్తుతం సర్జికల్, మెడికల్, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగాలతో పాటు రేడియాలజీ, పాథాలజీ, న్యూక్లియర్ మెడిసిన్, మెడికల్ ఫిజిక్స్, పరిశోధన, అభివృద్ధి విభాగాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన వైద్యులు, సాంకేతిక నిపుణులు సేవలందిస్తున్నారు. సర్జికల్, మెడికల్, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ రంగాల్లో 250 మంది నిపుణులైన వైద్యులు రోగులకు సేవచేస్తున్నారు.
తల, మెడ, రొమ్ము, సర్వికల్, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్లతో పాటు వివిధ అవయవాలకు సంబంధించిన క్యాన్సర్లకు సమగ్ర చికిత్సలను ఆసుపత్రిలో అందిస్తున్నారు. నొప్పి నివారణ, సంపూర్ణ సంరక్షణకు ప్రత్యేక పాలియేటివ్ కేర్ యూనిట్ను నిర్వహిస్తోంది. క్యాన్సర్ ముందస్తు గుర్తింపు, విస్తృత స్థాయి స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాలు జాతీయ ప్రాధాన్యతగా మారాలన్న లక్ష్యంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలను నిర్వహిస్తోంది. సతీమణి బసవతారకం చివరి కోరిక మేరకు ఈ ఆసుపత్రిని నందమూరి తారక రామారావు మొదలు పెట్టగా ఆయన వారసుడు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ఆసుపత్రి నిర్వహణను పవిత్ర యజ్ఞంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
దాతల సహకారంతో బసవతారకం ఆసుపత్రి నడుస్తోంది : బాలకృష్ణ
అమరావతిలో బసవతారకం హాస్పిటల్ - నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన బాలకృష్ణ