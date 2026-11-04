"94 శాతం స్ట్రైక్రేట్ను మించి స్థానాలు గెలవాలి" - MPTC, ZPTC ఎన్నికలపై చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
CM Teleconference with TDP Leaders: జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకూ కూటమి సిద్ధం కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. పట్టణ ఎన్నికల్లో సాధించిన 94 శాతం స్ట్రైక్రేట్ను మించి స్థానాలు గెలవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:43 PM IST
పట్టణ ఎన్నికల విజయోత్సాహంతో జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకూ కూటమి సిద్ధం కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. పట్టణ ఎన్నికల్లో సాధించిన 94 శాతం స్ట్రైక్రేట్ను మించి స్థానాలు గెలవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అన్ని జెడ్పీలు, ఎంపీపీ స్థానాలూ కూటమి ఖాతాలో పడేలా సమష్టిగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. పొత్తు ధర్మం పాటించని వారికి పార్టీలో స్థానం లేదని తేల్చిచెప్పారు.
కూటమి పార్టీల ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పాల్గొన్నారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేసిన నేతలు, కార్యకర్తలకు ముఖ్యమంత్రి అభినందనలు తెలిపారు. రెండున్నరేళ్ల సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనకు ప్రజల తీర్పు నిదర్శనమన్నారు.
ప్రజలకు మంచి చేస్తే అన్ని స్థాయుల్లోనూ అండగా ఉంటారని ఎన్నికల ఫలితాలు నిరూపించాయన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూ మరోవైపు అభివృద్ధి కొనసాగిస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. డీఎస్సీతో పాటు జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా ఉద్యోగాల భర్తీ చేపడుతున్నామని వివరించారు. కొన్ని చోట్ల స్థానిక సమన్వయ లోపాల వల్లే సీట్లు కోల్పోయామని, ఓడిపోయిన స్థానాల్లోనూ కూటమి రెబల్స్ గెలిచారని వివరించారు. మిత్రపక్షాల మధ్య ఐక్యత చెడిపోకూడదని, ఏ పార్టీ అభ్యర్థి అయినా కూటమి అభ్యర్థిగానే భావించి పనిచేయాలని సూచించారు.
నామినేటెడ్ పదవుల్లో న్యాయం చేస్తాం : స్థానిక ఎన్నికల్లో సీట్లు ఆశించి దక్కించుకోలేని కూటమి నేతలకు నామినేటెడ్ పదవుల్లో న్యాయం చేస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. పొత్తు ధర్మాన్ని ఉల్లంఘించే వారిని ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు. సుపరిపాలనతో పాటు రాజకీయ సమన్వయానికీ ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ హింసను ప్రేరేపిస్తూ ప్రభుత్వంపై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తోందని విమర్శించారు. ఓటమి తప్పదనే భయంతోనే ఇలాంటి చర్యలకు దిగుతోందని, స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు మరోసారి ఆ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పారని చంద్రబాబు అన్నారు.
రేపు యథావిధిగా పోలింగ్ : మరోవైపు రాష్ట్రంలో భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్పై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎస్ఈసీ వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కలెక్టర్లతో చర్చించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోని పరిస్థితులపై ఆరా తీసింది. రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యుల ఎన్నికకు పోలింగ్ యథావిధిగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.
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