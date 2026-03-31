అమరావతిపై కేంద్రం చట్టం చేస్తోంది - దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి - నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్ధేశం

టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్‌ఛార్జులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - అమరావతిపై కేంద్రం చట్టం చేస్తోందని దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఆదేశం- గత పాలకులు మూడు ముక్కలాట ఆడి రాజధాని లేకుండా చేశారని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:22 PM IST

CM Teleconference with TDP Leaders and Activists: అమరావతిని రాజధానిగా కేంద్రం చట్టం చేస్తోందని, దీన్ని సగర్వంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సీఎం చంద్రబాబు శ్రేణులకు సూచించారు. గత పాలకులు 3 రాజధానులతో మూడు ముక్కలాట ఆడి రాజధాని లేకుండా చేసారని, పెట్టుబడులు పెట్టేవారు కూడా వెనుకంజ వేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు రాజధానికి చట్టంతో మంచి అవకాశం కదురుతుందని వెల్లడించారు. 2019లో మనం మళ్లీ గెలిచి ఉంటే ఆదర్శ నగరంగా అమరావతి నిర్మాణం అయ్యేదని వివరించారు. టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇంఛార్జ్‌లు, గ్రామస్థాయి కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తోన్న అనవసర విమర్శలను తిప్పికొట్టాలని నీచులు నేర చరిత్ర ఉన్నవాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. అమరావతికి రైతులు ఇచ్చిన భూములతోనే రాజధానిని నిర్మిస్తున్నామని వెల్లడించారు. అలానే రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ ఎంపవర్​మెంట్ తీసుకొస్తామని, సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని రాష్ట్రానికి అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. జనాభా దామాషా ప్రకారం అన్ని కులాలకు పదవుల కేటాయించి నాయకత్వాన్ని పెంచుతామని వెల్లడించారు. రేపటి నుంచి మగ్గాలున్న చేనేతలకు 200 యూనిట్లు, మరమగ్గాలున్న చేనేతలకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అమలుకు శ్రీకారం చుడుతున్నామని తెలిపారు.

త్వరలోనే కడప స్టీల్‌ప్లాంట్ పనులు: 80 వేల మంది ప్రజలు టిడ్కో ఇళ్ల కోసం అడ్వాన్స్‌గా డబ్బులు చెల్లించారని కానీ గత ప్రభుత్వం నిర్మించకుండా విస్మరించిందని సీఎం మండిపడ్డారు. కానీ వారికి అడ్వాన్స్ సొమ్ము రూ.174 కోట్లు తిరిగి చెల్లిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కార్యకర్తల పట్ల సత్ప్రవర్తనతో ప్రజాప్రతినిధులు మెలగాలని, వారిని ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకోవాలని సూచించారు. విశాఖ స్టీల్​ప్లాంట్‌ను నష్టాల నుంచి గట్టెక్కిస్తున్నామని వివరించారు. నక్కపల్లిలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్​ప్లాంట్‌ ఏడాదికి 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు అవుతోందని వివరించారు. ఇప్పటికే క్లస్టర్ స్థాయి వరకూ శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని త్వరలో జోనల్ స్థాయిలోనూ నిర్వహిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు.

నాడు పట్టిసీమను వ్యతిరేకించారని కానీ నేడు పట్టిసీమ ద్వారా కృష్టా డెల్టాకు నీరు అందించి మిగులు నీళ్లను సీమకు అందిస్తున్నామని సీఎం గుర్తు చేసారు. దేశంలోకెల్లా రాయలసీమ నుంచే ఎక్కువ హార్టికల్చర్ ఉత్పత్తులు పండుతున్నాయని పూర్వోదయ పథకం ద్వారా సీమ దశ మారుతుందని వెల్లడించారు. అలానే తుంగభద్ర గేట్ల మరమ్మతులు చేస్తున్నామని, శ్రీశైలం డ్యామ్ ఫ్లంజ్ పూల్‌ పూడ్చే పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. సీమను గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్‌గా మార్చేందుకు అనేక ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చామని సీఎం వెల్లడించారు.

ఇంకా త్వరలోనే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ చేస్తోన్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎక్కడికక్కడ ఖండించాలని సూచించారు. రాయలసీమకు మన ప్రభుత్వం చేస్తోన్న మంచి కార్యక్రమాలతో వైఎస్సార్సీపీ ఆటలు సాగవనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ నీతి మాలిన చర్యలకు పాల్పతున్నారని సీఎం చంద్రబాబు దుయ్యబట్టారు.

