రెబెల్స్గా పోటీ చేయడం తప్పు - పార్టీ ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తే చర్యలు తప్పవు: చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలక అంశంపై పార్టీ నాయకులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రెబల్స్గా నామినేషన్లు వేసిన వారితో ఉపసంహరింపజేయాలని కూటమి విజయానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:33 PM IST
CM Chandrababu Teleconference with Party Leaders : స్థానిక ఎన్నికల్లో రెబల్స్కు టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పార్టీ నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించి బరిలో నిలిస్తే చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని, స్వతంత్రంగా నామినేషన్లు వేసిన వారితో ఉపసంహరింపజేయాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. 3 పార్టీల మధ్య సమన్వయంతో ముందుకెళ్లాలని, సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సాధించిన 57 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ను మించి స్థానిక ఎన్నికల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు.
పట్టణ, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో అభ్యర్థుల ఎంపిక, నామినేషన్ల దాఖలు కీలక దశకు చేరడంతో టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ నేతలకు స్పష్టమైన కార్యాచరణను నిర్దేశించారు. ఎంపీలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్య నేతలతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లో ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్షించారు. పార్టీ అధికారికంగా ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థులకు త్వరగా బీ-ఫారాలు అందించాలని ఆదేశించారు. కూటమి తరఫున సీట్లు కేటాయించిన అభ్యర్థులనే గెలిపించేలా సమష్టిగా పనిచేయాలని సూచించారు.
మూడు పార్టీలు కూటమిగా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికి వారు స్వతంత్రంగా అభ్యర్థులను నిలబెట్టడం సరికాదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మిత్రపక్షాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ స్థానికంగా ఉన్న బలాబలాలను అంచనా వేయాలని సూచించారు. తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, గెలుపు అవకాశాలతోపాటు ప్రజల్లో గుర్తింపు ఉన్న సమర్థులైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కూటమి కేటాయించిన స్థానాల్లో అభ్యర్థుల విజయానికి అన్ని పార్టీల నేతలు బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
సేవ చేస్తేనే నాయకులుగా ఎదగగలం : ఎన్నికల్లో ప్రజల మద్దతు పొందేందుకు ఇంటింటి ప్రచారాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టాలని చంద్రబాబు సూచించారు. బూత్ స్థాయి వరకు ప్రభుత్వం అమలు చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించాలని చెప్పారు. నిరంతరం ప్రజలకు సేవ చేస్తూ ఉంటేనే నాయకులుగా ఎదగగలరని స్పష్టం చేశారు. ఈ నెలలో జరిగే ఎన్నికలు నేతల పనితీరుకు పరీక్ష వంటివని వ్యాఖ్యానించారు. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్ల ఎన్నికల్లో పార్టీ శ్రేణులంతా సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరగని మున్సిపాలిటీలకు కూడా త్వరలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు.
స్థానిక ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు తాను ముఖ్యమంత్రిగానే కాకుండా పార్టీ అధ్యక్షుడిగానూ వ్యవహరిస్తానని చంద్రబాబు తెలిపారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం పార్టీ కార్యకర్తలుగా పనిచేయాలని సూచించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సాధించిన 57 శాతం ఓట్ల స్ట్రైక్ రేట్ కంటే స్థానిక ఎన్నికల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలన్నదే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. విలువలు లేని రాజకీయం, రౌడీయిజం, అధికార దుర్వినియోగంతో సాగించే రాజకీయాలు ఎన్నటికీ నిలబడవని వ్యాఖ్యానించారు.
అన్ని కులాలకూ రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం : సామాజిక న్యాయానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ 11 కార్పొరేషన్లను 11 సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించినట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. అన్ని కులాలకూ రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఈ ఎన్నికల ద్వారా వేలాది మందికి ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం లభిస్తుందని తెలిపారు. గ్రామాల్లో సమర్థులైన నాయకులు లేకపోతే అక్కడ పార్టీ బలహీనపడుతుందని, మంచి నాయకులను ఎంపిక చేసుకుంటే పార్టీ మరింత పటిష్ఠంగా ఉంటుందన్నారు.
పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేసిన కార్యకర్తలకు పదవులు కల్పించేందుకు స్థానిక ఎన్నికలు మంచి అవకాశమని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. వేలాది మంది పార్టీ శ్రేణులకు ఈ ఎన్నికల్లో సీట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. పొత్తులు, సామాజిక సమీకరణాల కారణంగా కొందరికి ఎన్నికల్లో అవకాశం కల్పించలేకపోతే, వారికి నామినేటెడ్ పదవుల్లో స్థానం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రజలు ఆమోదించిన, క్షేత్రస్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్న నాయకులను ముందుకు తీసుకురావాలని పార్టీ నేతలకు సీఎం సూచించారు.
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