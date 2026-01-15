ప్రతి పల్లె కళకళలాడుతోంది - అందరూ ఆనందంగా ఉండాలనేది లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లె పండుగ శోభతో కళకళలాడుతోందన్న సీఎం చంద్రబాబు - నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి - మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 3:04 PM IST
CM Chandrababu Teleconference With Party Leaders : రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలు తీర్చామని, ఆకాంక్షలు నెరవేరుద్దామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లె పండుగ శోభతో కళకళలాడుతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అక్కడి నుంచి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో సుపరిపాలనకు నాంది పలికామని ఆయన అన్నారు. ఉద్యోగులకు 60 నెలల పెండింగ్ డీఏలు ఇచ్చామని, నీరు-చెట్టు బిల్లులు చెల్లించామన్నారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు చేపట్టినట్లు చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అన్ని వర్గాలు ఆనందంగా ఉండాలనేది కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
గ్రామానికి రాగానే చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకు వస్తాయని సీఎం అన్నారు. మన ఆచారాలను, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మర్చిపోతే జాతి ఉనికి ఉండదని తెలిపారు. ప్రకృతిని ప్రేమించడం, పశు సంపదను పూజించే పండుగ సంక్రాంతి అని గుర్తు చేశారు. ఇచ్చాపురం నుంచి కుప్పం వరకు పండుగ వాతావరణం కనబడుతోందని సీఎం హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
అభివృద్ధి దిశగా పని: కేరళలో పడవ పోటీల తరహాలో ఆత్రేయపురంలో పడవల పోటీలు జరిగాయన్నారు. జగ్గన్నతోట ప్రభల ఉత్సవం అద్భుతంగా జరుగుతోందని దీన్ని రాష్ట్ర పండుగగా చేపడుతున్నామన్నారు. కడప జిల్లా గండికోటలో ఉత్సవాలు, సూళ్లూరుపేటలో ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ఇలా ప్రతి పర్యాటక కేంద్రం అభివృద్ధి దిశగా పని చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. ఇప్పుడు పల్లెల్లోకి వెళ్లిన వారికి గుంతల రోడ్లు కన్పించడంలేదన్న సీఎం, గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికాబద్దంగా పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ తెచ్చామని, గ్రామాల్లోని ప్రతి ఇంటిపైనా సోలార్ రూఫ్టాప్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
48 గంటల్లోనే రైతులకు డబ్బులు : 2025లో ప్రజల అవసరాలను తీర్చామని 2026లో వారి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేలా పని చేయాలని నేతలు, కార్యకర్తలకు సీఎం సూచించారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో సుపరిపాలనకు నాంది పలికామన్నారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో పాటు స్పీడ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ డెలివరింగ్ విధానం వైపు వెళ్తున్నామని తెలిపారు. అధికారంలోకి రాగానే మెగా డీఎస్సీ, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్, తల్లికి వందనం, అన్నదాత సుఖీభవ, స్త్రీ శక్తి, ఎన్టీఆర్ భరోసా, అన్న క్యాంటీన్ వంటి పథకాల అమలు చేశామని తెలిపారు. ధాన్యం సేకరణ చేసిన 48 గంటల్లోనే రైతులకు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నామని, ఈ ఏడాది 42 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసి 10 వేల కోట్లు రైతులకు చెల్లించామని వెల్లడించారు.
అధికారంలోకి వచ్చాక విద్యుత్ ఛార్జీల భారం తగ్గిస్తున్నామని ఈ ఏడాది మరింత తగ్గించేలా కృషి చేస్తున్నామన్నారు. రాజముద్రతో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలను రైతులకు అందిస్తున్నామని, ఏడాదిలో రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారిస్తామని స్పష్టం చేశారు. 13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సీఐఐ సమ్మిట్ ద్వారా సాధించామన్నారు. దేశంలోకి వచ్చిన పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం మన రాష్ట్రానికి వచ్చాయని తెలిపారు. 30 శాతం మేర పీపీపీ ప్రాజెక్టులను కేంద్రం మన రాష్ట్రానికే కేటాయించిందన్నారు. అమరావతి, పోలవరం వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయని, వెలుగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలకు నీళ్లిస్తామన్నారు.
కూటమి ఉంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది : ఉద్యోగులకు 1,100 కోట్లతో డీఏ ఎరియర్స్, సరెండర్ లీవ్ చెల్లించామన్నారు. 60 నెలలుగా చెల్లించని డీఏ ఎరియర్స్ CPS ఉద్యోగులకు చెల్లించామన్నారు. 2019కి ముందు పనులు చేసిన నీరు చెట్టు బిల్లులు కూడా క్లియర్ చేశామన్నారు. పార్టీ పరంగా పార్లమెంట్ స్థాయి వరకు పదవులు భర్తీ చేశామని త్వరలోనే రాష్ట్ర కమిటీ నియామకం చేపడతామన్నారు. కూటమి ఉంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుందని రాబోయే అన్ని ఎన్నికల్లో కూటమి విజయం సాధించేలా పని చేయాలన్నారు.
ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు రూ.40వేల ఆదాయమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
6 సంవత్సరాల తర్వాత 60 నెలల బకాయిలు - లక్షల మంది ఉద్యోగుల ఇళ్లలో సంక్రాంతి సంబరాలు