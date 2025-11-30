ETV Bharat / state

'పేదల సేవలో' నేతలందరూ పాల్గొనాలి - నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటేనే రాణింపు: చంద్రబాబు

పార్టీ నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో నేతలందరూ పాల్గొనాలని ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 12:28 PM IST

CM Chandrababu Teleconference with Party Leaders: 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో ప్రతీ నేతా పాల్గొనాలని సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీ నేతలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన ప్రజల్లో నిరంతరం ఉంటేనే మంచి రాజకీయ నేతలుగా రాణించగలరని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల కష్ట నష్టాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని ఆదేశించారు. పింఛన్ల పంపిణీని అన్ని స్థాయిల్లో నేతలు పేదల సేవగా భావించాలని స్పష్టం చేశారు. పింఛన్ల పంపిణీలో నేతల భాగస్వామ్యం 16 వేల నుంచి 25 వేలకు పెరిగిందన్న చంద్రబాబు దీనిని 35 వేలకు తీసుకెళ్లాలని లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించారు.

