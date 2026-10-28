ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. తుపానుపై రాష్ట్ర స్థాయి యంత్రాంగం మొదలుకొని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వరకు అందరితో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:27 AM IST
CM Chandrababu Teleconference on Impact of Cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. తుపానుపై రాష్ట్ర స్థాయి యంత్రాంగం మొదలుకొని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది వరకు అందరితో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం జిల్లాల్లో పరిస్థితిని, సహాయక చర్యలను సమీక్షించారు. తుపాను కారణంగా ఎక్కడైనా ప్రాణనష్టం సంభవించిందా అని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని నివేదికలు వచ్చినట్లు అధికారులు వివరించారు. వివిధ జిల్లాల్లో వర్షం తగ్గుముఖం పట్టినా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయని కలెక్టర్లు తెలిపారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ముఖ్యంగా చిన్న నీటిపారుదల చెరువుల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని, చెరువులు పొంగిపొర్లకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సాగునీటి సంఘాలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని, చెరువులకు వస్తున్న నీటి ప్రవాహాలను గమనిస్తూ స్థానిక ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని కలెక్టర్లకు సూచించారు. చెరువులు, కాల్వలకు గండ్లు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు కార్యాలయాలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించాలని, చెట్లు కూలిన ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. తుపాను షెల్టర్లలో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారిని పరిస్థితులు పూర్తిగా కుదుటపడ్డాకే ఇళ్లకు పంపించాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
సహాయక చర్యల్లో అధికారులు, సిబ్బంది అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి, పునరుద్ధరణ చర్యలపై సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు (బుధ, గురువారాలు) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, ప్రచండ గాలులు వీస్తున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడా ప్రాణనష్టం కూడా జరగకుండా ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. జిల్లాల్లో చేపట్టాల్సిన సహాయక చర్యలపై అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రభుత్వ ముందస్తు చర్యల వల్ల ఇప్పటివరకు ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం నమోదు కాలేదని అధికారులు సీఎంకు నివేదించారు.
ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాను ముంచెత్తిన వర్షాలు : తుపాను ల్యాండ్ఫాల్ సమయం లోనూ, ఆ తర్వాతా కోస్తా, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వానలు బీభత్సం సృష్టించాయని అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నంలో అత్యధికంగా 12 సెంటీమీటర్లు, అనకాపల్లి, విజయనగరం జిల్లాల్లో 9 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైందని తెలిపారు. పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు 5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం రికార్డయిందని కాకినాడలో గంటకు 120 నుంచి 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ ఈదురుగాలులు వీచగా అమలాపురంలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని చెప్పారు. వర్షం కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టినా తీర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలుల తీవ్రత ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉందని వివరించారు.
తుపాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వందలాది చెట్లు రహదారులపై విరిగిపడ్డాయని కోనసీమ జిల్లాలో సుమారు 6 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను ముందే నిలిపివేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురం ప్రాంతంలో రహదారులపై పడిన చెట్లను సిబ్బంది యుద్ధప్రాతిపదికన తొలగిస్తున్నారని చెప్పారు.
యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టండి : రహదారులపై కూలిన చెట్లను వెంటనే తొలగించి ఎక్కడా రవాణాకు ఆటంకం కలగకుండా చూడాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తుపాను తీవ్రత, గాలుల వేగం తగ్గిన వెంటనే ప్రాధాన్యతా క్రమంలో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని వర్షాల వల్ల చెరువులు, కాల్వలు పొంగిపొర్లకుండా నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
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