క్షేత్రస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేంత వరకు ఎవరూ విశ్రమించొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu on Cyclone Arnab : తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, పునరుద్ధరణ పనులపై వివిధ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమీక్షించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 12:18 PM IST
CM Chandrababu Teleconference on Cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాన్ నష్టాల నుంచి ప్రజలను త్వరగా గట్టెక్కించడంతో పాటు రేపటిలోగా అన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, పునరుద్ధరణ పనులపై వివిధ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమీక్షించారు. కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా మిగిలిన చోట్ల సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. తుపాన్ నష్టంపై ప్రాథమిక నివేదికను ఇవాళ అందిస్తామని తెలిపారు.
ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ప్రజలకు అండగా నిలవాలని, అర్నబ్ తుపాన్ సమయంలో అధికారులు సమర్థంగా పనిచేశారని చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఒకవైపు ఎల్నినో ప్రభావంతో రాయలసీమలో పంటలు వేసుకునే పరిస్థితి లేకపోగా ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, గోదావరి జిల్లాల్లో తుపాన్ వల్ల వేసిన పంటలు, కొబ్బరి చెట్లు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. పక్కా ప్రణాళికతో ఈ విపత్తుల నుంచి ప్రజలను బయటపడేయాలని సూచించారు. రహదారులపై పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించడంతోపాటు తుపాన్ కారణంగా పేరుకుపోయిన చెత్తను కూడా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
నష్టపరిహారానికి సంబంధించి జీవో జారీ : నష్టపరిహారానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని, పంట నష్టం మినహా మిగిలిన బాధితులకు పరిహారం అందించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పంట నష్టాన్ని త్వరితగతిన అంచనా వేసేందుకు సాంకేతికతను వినియోగించాలని, రైతుల వారీగా వివరాలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. నీట మునిగిన పంటలను ఎంతవరకు కాపాడవచ్చో వ్యవసాయ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, విద్యార్థులు అధ్యయనం చేయాలని తెలిపారు.
పంటలు దెబ్బతినకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలతోపాటు కొబ్బరి సహా ఉద్యాన పంటల చెట్లు, మొక్కలను తిరిగి నాటే అవకాశాలను పరిశీలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన రైతుల నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ పథకాలను వర్తింపజేయాలని సూచించారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పూర్తిస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేంత వరకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రజలకు అండగా ఉండాలని, చేపడుతున్న సహాయక చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు తెలియజేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
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