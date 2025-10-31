నీట మునిగిన పంట పొలాలను యుద్ధ ప్రాతిపదికన కాపాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు
తుపాను తదనంతర చర్యలపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ - నీటమునిగిన పంటను యుద్ధప్రాతిపదికన కాపాడాలని ఆదేసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 7:16 PM IST
CM Teleconference with Officials on Post Cyclone Measures: మొంథా తుపానుతో రైతులు నష్టపోకుండా రాష్ట్రంలో నీట మునిగిన పంట పొలాలను యుద్ధప్రాతిపదికన కాపాడాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. శాటిలైట్ చిత్రాల ఆధారంగా ఎక్కడెక్కడ పొలాలు నీట మునిగాయో గుర్తించి 24 గంటల్లో మొత్తం నీటిని మళ్లించాలని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తి నష్టంపై కేంద్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక త్వరితగతిన సమర్పించాలని దిశానిర్థేశం చేశారు. తుపాను సాయంపై తాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో మట్లాడతానని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తుపాను తదనంతర చర్యలపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
నియోజకవర్గం వారీగా శాటిలైట్ చిత్రాలను విడుదల చేసి ఎక్కడైతే నీళ్లు నిలిచిపోయాయో అక్కడకి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు వెళ్లి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అందరూ కలిసి సమన్వయంతో పని చేయడం ద్వారా క్షేత్ర స్థాయిలో ఫలితాలు రాబట్టాలని సూచించారు. శాస్త్రవేత్తల సూచనలు తీసుకుని పంటలు నీట మునగడం వల్ల దిగుబడి తగ్గకుండా తగు విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కన్నా ఎక్కువగా 60 శాతం మేర బాపట్ల జిల్లాలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో నీరు నిలిచిపోయిందని అధికారులు సీఎంకి తెలిపారు.
అత్యుత్తమంగా పనిచేసిన వారిని సన్మానించాలి: బాపట్ల జిల్లాలో మాత్రం ఆదివారం నాటికి నీటి నిల్వలు లేకుండా చేస్తామని విన్నవించారు. మొంథా తుపానుతో రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టంపై కేంద్రానికి వెనువెంటనే ప్రాథమిక నివేదిక అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలనకు కేంద్ర బృందాన్ని ఆహ్వానించాలని అన్నారు. తుది నివేదిక సమర్పించేలోగా తక్షణ సాయం అందించేలా కేంద్రాన్ని కోరాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. ఈ విషయమై తాను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో మాట్లాడతానని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.
కృష్ణా నదిలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న నీటి నిల్వల వివరాల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కృష్ణాలో వరద ఉద్ధృతి తగ్గిందని అధికారులు వెల్లడించారు. మొంథా తుపాను రక్షణ చర్యల్లో అత్యుత్తమంగా పనిచేసిన వారిని సన్మానించాలని అధికారులకు నిర్దేశించారు. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు సుమారు 100 మందిని గౌరవించుకునేలా సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
87 వేలహెక్టార్లలో పంటకు నష్టం: మొంథా తుపాను వల్ల రాష్ట్రంలోని 304 మండలాల్లోని 1,825 గ్రామాల్లో 87 వేలహెక్టార్లలో పంటకు నష్టం వాటిల్లిందని ఇటీవల అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదించారు. 59 వేలకుపైగా హెక్టార్లలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము పంటలకు నష్టం కలిగిందని ఇంకా భారీ వర్షాలతో 78,796 మంది రైతులు నష్టపోయారని తెలిపారు. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు, 14 బ్రిడ్జిలు, కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయని వివరించారు. దెబ్బతిన్న 2294 కి.మీ పొడవున ఆర్అండ్బీ రహదారుల వల్ల ఆర్అండ్బీ శాఖకు రూ.1,424 కోట్లు నష్టం కలిగిందని తెలిపారు. రూరల్ వాటర్ సప్లయ్కు సంబంధించి రూ.36 కోట్లు వరకు, ఇరిగేషన్ పనుల్లో రూ.16.45 కోట్ల మేర నష్టం వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు.
