రానున్న 5 గంటలు కీలకం - ప్రజలు బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: సీఎం
CM Chandrababu Teleconference : మురసు తుపాను ప్రభావం, ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడటమే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:40 PM IST
CM Chandrababu Teleconference on Cyclone Murasu : అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసానికి వారం గడవక ముందే మరో ముప్పు మురసు రూపంలో ముంచుకొచ్చింది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. ఒంగోలు సమీపంలోని కొత్తపట్నం వద్ద తీరాన్ని దాటిన తుపాను ఈదురుగాలులు, జోరువానతో తీర ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడింది. గాలిదుమారానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగపడటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచి అధకారం ఏర్పడింది.
రాష్ట్రంలో మురసు తుపాను ప్రభావంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా తుపాను ప్రభావం, ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మురసు తుపాను వేళ ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడటమే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావం తగ్గే వరకు ప్రజలు ప్రభుత్వ సూచనలు పాటించాలని, చివరి బాధితుడికి సహాయం అందే వరకు యంత్రాంగం విశ్రమించవద్దని ఆదేశించారు. అలాగే తుపాను తదనంతర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరా, రహదారుల కనెక్టివిటీపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా ఒంగోలు–బాపట్ల సమీపంలో గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను పయనిస్తోందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో వర్షపాతం పెరిగిందని, రానున్న 4 నుంచి 5 గంటలు కీలకమని చంద్రబాబు తెలిపారు. బాపట్ల, గుంటూరు, ప్రకాశం, పల్నాడు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతాయని, ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ప్రజలు బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్ అంతరాయం ఉన్న ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ చేపట్టాలని, చెరువులు, రిజర్వాయర్లు, వాగుల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. తుపాను సమయంలో అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది సమర్థంగా పనిచేశారని సీఎం అభినందించారు.
విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలి : మురసు తుపాను వేళ విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉండాలని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆదేశించారు. అమరావతి నుంచి విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో తుపాను ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. అత్యవసర విభాగాల వద్ద బ్యాకప్ సేవలు అందుబాటులో ఉంచాలని, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను సాధ్యమైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని సూచించారు.
ప్రతి డివిజన్ స్థాయిలో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేయాలని, తుపాను ప్రభావం తగ్గిన వెంటనే సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పనులు ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఉద్యోగులు వాట్సాప్ స్టేటస్లతో పాటు సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో సమాచారాన్ని పంచుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ, తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన విద్యుత్ సిబ్బందికి నాణ్యమైన ఆహారం, వసతి కల్పించాలని సూచించారు. ప్రజారోగ్యం, రెవెన్యూ, విద్యుత్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తే మురసు విపత్తును సమర్థంగా ఎదుర్కోగలమని మంత్రి తెలిపారు.
ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మురసు తుపాను వేళ డ్రైన్లు, వాగులు పొంగి పంటలు, ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. అమరావతి సచివాలయం నుంచి ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, పల్నాడు, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, కృష్ణా, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
రేపల్లె, భట్టిప్రోలు మెయిన్ డ్రైన్లు, గుంటూరు నల్ల డ్రైన్, కొలిమెర్ల, నల్లమడ, పర్చూరు వాగు, రొంపేరు కుడి, ఎడమ, బుడమేరు, లాజబండ, చంద్రయ్య డ్రైన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. డ్రైన్లు, కాలువల్లో నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు లేకుండా గుర్రపుడెక్కను తొలగించాలని, ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. గుండ్లకమ్మ, బుడమేరు, రామవరం వంటి డ్రైన్లు, వాగులు ఆకస్మిక వరదలతో పొంగే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సూచించారు.
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