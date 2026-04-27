'ఇవాళ్టికి ఎక్కడా నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపించకూడదు' - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
చమురు సమస్యపై అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీలతో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ - పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత సమస్యకు గల కారణాలపై సీఎం ఆరా - ఇవాళ్టిలోగా పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చేలా చూడాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:07 AM IST
CM Chandrababu Teleconference with officials and Oil Companies : రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ సమస్యకు సంబంధించి ఇవాళ్టిలోగా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులను ఆదేశించారు. డిమాండ్కు తగిన సప్లయ్ ఉండేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. సమస్యను చక్కదిద్దేందుకు టాస్క్ఫోర్స్, కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఆయిల్ కంపెనీలు ఉన్నపళంగా పాలసీలు మార్చి ఇబ్బంది పెడితే ఎలా అని నిలదీశారు. వరికోత యంత్రాలకు డీజిల్ కొరత రానివ్వొద్దని సీఎం సూచించారు.
అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో కాన్ఫరెన్స్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండవల్లి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత తలెత్తడానికి గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కంపెనీలు రిటైల్ ఔట్ లెట్లకు ఇంతకు మందులా క్రెడిట్ ఇవ్వట్లేదని అధికారులు తెలిపారు. క్రెడిట్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదని HCL, IOCL, BPCL ప్రతినిధులను సీఎం ప్రశ్నించారు. కంపెనీలు, రిటైల్ ఔట్లెట్ల మధ్య గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు.
ప్రజల్ని, ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే అనుమతుల విషయంలో పునరాలోచన చేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. అయిల్ కంపెనీల అసంబద్ద నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందిపడితే సహించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. ప్రజల నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన అంశంలో బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. గురువారమే సమస్య గుర్తించామని అధికారులు చెప్పగా 3 రోజుల క్రితమే సమస్య గుర్తించినప్పుడు పరిస్థితిని ఎందుకు చక్కదిద్దలేదని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమస్య తలెత్తిన తర్వాత ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో తనకు నివేదికలు ఇవ్వడం కాదని ఫలితాలు చూపించాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు బంకులకు సప్లయ్ నిలిపివేత వల్ల సమస్య : రిటైల్ ఔట్లెట్ల దగ్గర వాణిజ్య వియోగదారులు కొనుగోళ్లు జరపడం వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. రాష్ట్రంలో రోజుకు 6,330 KL పెట్రోల్ అమ్మకాలు జరిగేవని, శనివారం ఒక్కసారిగా 34 శాతం డిమాండ్ పెరిగి అమ్మకాలు 8,489 KLకు చేరాయని వివరించారు. ఆదివారం కూడా సాధారణ డిమాండ్ కన్నా 22 శాతం అధికంగా 7 వేల 750 KL వినియోగం ఉందన్నారు. డీజిల్ విషయంలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు.
సాధారణంగా డీజిల్ రోజుకు9,048 KL అమ్మకాలు జరిగేవని, శనివారం ఒక్కసారిగా 16 శాతం డిమాండ్ పెరిగి 10,556 KL కు అమ్మకాలు చేరాయని తెలిపారు. ఆదివారం కూడా సాధారణ డిమాండ్ కన్నా 3 శాతం అధికంగా 9,392 KL వినియోగం ఉందని అధికారులు చెప్పారు. దీనికి తోడు నయారా, రిలయన్స్, జియో లాంటి ప్రైవేటు ఆపరేటర్లు తమ కంపెనీ బంకులకు సప్లయ్ నిలిపివేయడం కూడా సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేశాయని జిల్లా కలెక్టర్లు వివరించారు.
వరికోత యంత్రాలకు డీజిల్ కొరత రానివ్వొద్దని స్పష్టీకరణ : మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు రెవెన్యూ, పోలీస్, లీగల్ మెట్రాలజీ విభాగాలతో ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్, కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్లకు సీఎం ఆదేశించారు. ఒక్కసారిగా సమస్య తలెత్తడంపై విచారణ జరపాలన్నారు. అగ్రి, ఆక్వా సాగు అవసరాలు కూడా పెరిగాయని వరికోత యంత్రాలకు డీజిల్ కొరత రానివ్వొద్దని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు కూపన్ విధానం ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన చేయాలని కలెక్టర్లు, వ్యవసాయశాఖ అధికారులకు సీఎం సూచించారు. ప్రతీ బంక్ దగ్గర రెవెన్యూ, పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా సీసీ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. ఎక్కడా బ్లాక్ అమ్మకాలు జరగడానికి వీల్లేదన్నారు. ఇవాళ్టికి ఎక్కడా నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపించకూడదని సీఎం చంద్రబాబు నిర్దేశించారు.
