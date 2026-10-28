స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి నేతలు ఒకే జట్టుగా పనిచేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu on Local Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సత్తా చాటాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 2024 ఎన్నికల కంటే ఎక్కువ ఓట్లతో పాటు స్ట్రైక్రేట్ పెంచాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:45 PM IST
CM Chandrababu on Local Elections : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి సత్తా చాటాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 2024 ఎన్నికల కంటే ఎక్కువ ఓట్లతో పాటు స్ట్రైక్రేట్ పెంచాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలకు చెందిన 45 వేల మంది నేతలు, కార్యకర్తలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో మూడు పార్టీల శ్రేణులు ఒకే జట్టుగా పనిచేసి కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
కూటమి ధర్మానికి విరుద్ధం: సీట్ల కేటాయింపుపై మూడు పార్టీల అధినేతలు స్పష్టత ఇచ్చినందున, అధికారిక అభ్యర్థుల గెలుపునకు అందరూ సహకరించాలని సూచించారు. రెబల్స్గా, స్వతంత్రులుగా పోటీ చేయడం కూటమి ధర్మానికి విరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు. సీట్లు రాని వారికి నామినేటెడ్, ఛైర్మన్ పదవుల్లో అవకాశాలు కల్పిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రజల నమ్మకానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యమిస్తోందని చంద్రబాబు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ బటన్లు నొక్కేందుకే పరిమితం: డీఎస్సీ నిర్వహణ, పేదలకు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ, రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు, గుంతలు లేని రహదారుల నిర్మాణం వంటి కార్యక్రమాలను వివరించారు. గత ప్రభుత్వం అభివృద్ధిని పక్కనపెట్టి బటన్లు నొక్కేందుకే పరిమితమైందని విమర్శించారు. స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ 62 పిటిషన్లు వేసి సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లిందని ఆరోపించారు.
మరోవైపు అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు వివరించినట్లు సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో భారీగా పంటలు, ఆస్తులు దెబ్బతినడంతో నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు వెంటనే కేంద్ర బృందాలను పంపించాలని అమిత్ షాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని 28 వేల మందికిపైగా ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించామని వెల్లడించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 180 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని, రహదారులపై 220కి పైగా చెట్లు కూలిపోయాయన్నారు. తీర ప్రాంతాల్లో చాలా చోట్ల రహదారులు ధ్వంసం అయ్యాయని విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగిందని లేఖలో వివరించారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టామన్నారు.
ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కారుగా మారాలి: తుపాను పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూనే పార్టీకి సమయం కేటాయిస్తున్నామని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలను ప్రజలకు వివరించాలని, నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర, రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీఏ మరింత బలోపేతం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయంతో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కారుగా మారాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు రీషెడ్యూల్ - కొత్త తేదీలు ప్రకటన
అర్నబ్ తుపాన్ విధ్వంసం - ఏపీకి అండగా నిలిచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం