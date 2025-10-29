అంతా టీమ్ వర్క్ చేశాం - మరో రెండు రోజులు ఇలానే పని చేద్దాం: చంద్రబాబు
మొంథా తుపానుపై కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - పునరావాస కేంద్రాల్లో సకల సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆదేశం
October 29, 2025
CM Chandrababu Teleconference on Cyclone Montha: గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి మొంథా తుఫాన్ విషయంలో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించి నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. సీఎం నుంచి సచివాలయం సిబ్బంది వరకు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్తో సహా అంతా కలిసి బృందంగా పని చేశామని సీఎం అన్నారు. కష్టకాలంలో బాధితుల కోసం పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ సీఎం అభినందనలు తెలిపారు.
మరో రెండు రోజులు ఇదే విధంగా పని చేస్తే బాధిత ప్రజలకు మరింత ఊరట ఇవ్వగలమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, అధికారులు, మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని బాధితులకు నిత్యావసర సరుకులు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తుఫాన్ నష్టం అంచనాలను త్వరితగతిన సిద్దం చేయాలని సూచించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులు, మంత్రులకు సీఎం పలు సూచనలు చేశారు.
ముందస్తు చర్యలతోనే నివారణ: తుఫాన్ రావడంతో వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొల్పేలా అధికారులు సమర్థవంతంగా పని చేయాలని తెలిపారు. మంత్రులు, అధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చెప్పాలని వివరించారు. వారికేమైనా సమస్యలు ఉంటే అడిగి తెలుసుకోవాలన్నారు. మొంథా తుఫాను వల్ల వివిధ విభాగాల్లో కలిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయాలి. కేంద్రానికి నివేదిక అందివ్వాలని సీఎం సూచించారు.
తుపాను బాధితులకు నిత్యావసర సరుకులు వెంటనే అందించి నిర్వాసితులను ఆదుకోవాలని అన్నారు. ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టాన్ని చాలా వరకు నివారించగలిగామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సచివాలయాలపై మైక్ అనౌన్స్మెంట్ సిస్టంను ఏర్పాటు చేసి కింది స్థాయి వరకూ ప్రభుత్వ ఇచ్చే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అందించామని, ఇదొక నూతన విధానం ద్వారా తీసుకొచ్చామని స్పష్టం చేశారు. తుఫాన్ను ఎవరూ నివారించలేరు. అయితే ముందు జాగ్రత్తలతో నష్టాలను నివారించగలుగతామని అన్నారు.
మన చర్యలతో ప్రభుత్వంపై భరోసా: ప్రధానంగా కలెక్టర్లు, అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్లో కూర్చుని రియల్ టైం సమాచారం తెప్పించుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, పోలీస్, ఫైర్ సిబ్బంది బాగా పని చేశారన్నారని ప్రశంసించారు. చెట్లు కూలినా, విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడినా యుద్ధప్రాతిపదికన తొలగించారని గుర్తు చేశారు. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో డ్రెయిన్లు క్లీన్ చేయడం వల్ల కాలనీలను ముంపుబారిన పడకుండా చేయగలిగామని వివరించారు. దెబ్బతిన్న విద్యుత్ వ్యవస్థను సైతం పునరుద్ధరించేందుకు 10,000 మందిని అందుబాటులో పెట్టుకున్నామని స్పష్టం చేశారు.
నేడు సాధారణ స్థితి ఏర్పడుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తుపాన్ కారణంగా ఇద్దరు చనిపోయారని ఆవేదవ వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అందుబాటులో ఉంటే ప్రభుత్వంపై మరింత నమ్మకం కలుగుతుంది. మన చర్యలతో ప్రభుత్వంపై భరోసా పెరిగిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో వ్యాఖ్యానించారు.
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటన: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు బయలుదేరారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా ఏరియల్ విజిట్ చేయనున్నారు. బాపట్ల, పల్నాడు, కృష్ణా, కోనసీమ, ఏలూరు జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఏరియల్ విజిట్ కొనసాగనుంది. చిలకలూరిపేట, పర్చూరు, చీరాల, బాపట్ల, కోడూరు, నాగాయలంక, కాట్రేనికోన, అంబాజీపేట, రాయవరం, ముదినేపల్లిలో ఫీల్డ్ విజిట్ చేసి పంటలను పరిశీలించనున్నారు. అదే విధంగా ఓడలరేవు - కోనసీమ, అల్లవరం మండలంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు.
