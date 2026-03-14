'గృహ వినియోగానికి కొరత లేదు' - గ్యాస్ సరఫరాపై మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్
గ్యాస్ సరఫరాపై కేబినెట్ సబ్కమిటీ భేటీ - ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రులకు చంద్రబాబు సూచన - గ్యాస్ కృత్రిమ కొరత సృష్టించే వారిపై చర్యలపై చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 1:37 PM IST
CM Chandrababu Teleconference with Ministers About Gas Cylinder Problems: గ్యాస్ సరఫరా విషయంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కేబినెట్ సబ్ కమిటీలో మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, పయ్యావుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడు సివిల్ సప్లై భవన్లో భేటీ అయ్యారు. పలువురు మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్పరెన్స్ నిర్వహించారు. గ్యాస్ సరఫరా అంశంపై మంత్రులతో మాట్లాడారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితిని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. గ్యాస్ సరఫరా అంశంపై ఏర్పాటైన మంత్రుల సబ్ కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరంగా ఏం చేయాలో, ఎంత చేయాలో అంతా చేయాలని సీఎం సూచించారు. కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుని అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి సమస్య లేకుండా ప్రయత్నం ఏర్పాటు చెయ్యాలని ఆదేశించారు. హోటళ్లు సహా భాగస్వామ్య పక్షాలతో మాట్లాడి, వాస్తవ పరిస్థితికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక రూపొందించాలని మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
సరఫరా అంతరాయం లేదు: గ్యాస్ సరఫరా అంశంపై మంత్రులు పయ్యావుల, అచ్చెన్న చర్చించారు. దీనిలో పౌరసరఫరాల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మంత్రులు దిశానిర్దేశం చేశారు. కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్చించారు. వాస్తవ పరిస్థితికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక రూపకల్పనపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. గ్యాస్ కృత్రిమ కొరత సృష్టించి ప్రజల్ని ఆందోళనకు గురిచేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అంశంపైనా ప్రధానంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో ఈనెల 12 నాటికి ఎల్పీజీ నిల్వలు 17,962 మెట్రిక్ టన్నులు ఉంది. ఎల్పీజీ బాట్లింగ్ ప్లాంట్లలో ఎక్కడా సరఫరా అంతరాయం లేదని అధికారులు వివరించారు.
గ్యాస్ కొరత తలెత్తదు: గ్యాస్ సిలిండర్ల విషయంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ స్పష్టం చేశారు. గృహ వినియోగానికి గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత లేదని ఆయన తెలిపారు. బ్లాక్ మార్కెట్లో గ్యాస్ సిలిండర్లు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కేశినేని హెచ్చరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ విషయాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారన్నారు. దేశంలో గృహ వినియోగానికి ఎక్కడా కూడా గ్యాస్ కొరత తలెత్తదని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ స్పష్టం చేశారు.
'ప్రస్తుతం కమర్షియల్ గ్యాస్కి కొంత మేర ఇబ్బంది ఉంది. గృహ అవసరాలకు ఎలాంటి కొరత లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. అసత్య ప్రచారాలను నమ్మి ప్రజలు అనవసరంగా గ్యాస్ బుకింగ్లు చెయ్యొద్దు. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా తీసుకుని బ్లాక్లో సిలిండర్లు అమ్మే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయి.' -కేశినేని శివనాథ్, ఎంపీ
