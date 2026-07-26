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రేపటి నుంచి 'ఇంటింటికి తెలుగుదేశం' - 45 రోజుల పాటు ప్రభుత్వ విజయాలు ప్రజల్లోకి

పార్టీ ముఖ్య నేతలు, ఎంపీలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ - రెండేళ్ల పాలనపై ఇంటింటి ప్రచారం, ఇతర అంశాలపై నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం- రేపటి నుంచి డోర్ టు డోర్ కార్యక్రమం చేపట్టనున్న టీడీపీ

CM Chandrababu Teleconference with TDP Leaders
CM Chandrababu Teleconference with TDP Leaders (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 5:52 PM IST

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CM Chandrababu Teleconference with Leaders : గొడ్డలి పార్టీ నేతలతో వేదికలు పంచుకోవద్దని తెలుగుదేశం నేతలకు ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గత ప్రభుత్వ విధ్వంసకర విధానాలను ప్రజల్లో ఎండగట్టడమే లక్ష్యంగా రేపటి(సోమవారం) నుంచి 45 రోజుల పాటు "ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం" కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలిపారు. కేవలం డబ్బుతోనే ఎన్నికల్లో గెలవలేరనే విషయాన్ని 2024 ఫలితాలు నిరూపించాయన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ క్లీన్ స్వీప్ చేయడమే లక్ష్యంగా శ్రేణులంతా కదలాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమ నిర్వహణపై మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు, కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో వేదిక పంచుకోవద్దు: కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలన విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లటమే లక్ష్యంగా రేపటి నుంచి చేపడుతున్న "ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం" కార్యక్రమంపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీని 'గొడ్డలి పార్టీ'గా అభివర్ణించారు. ఆ పార్టీ నేతలు ట్రాప్‌లో ఎవరూ పడొద్దన్నారు. వారితో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేదికలను పంచుకోవద్దని హితవు పలికారు.

కులసంఘాల సమావేశాలు, సంతాప సభల పేరిట జరిగే కార్యక్రమాల్లో ఇటీవల కొందరు నేతలు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతో కలిసి వేదిక పంచుకోవటాన్ని తప్పుబడుతూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ ఒక విష వృక్షమని, నిత్యం కులాలు, మతాల అడ్డం పెట్టుకుని సమాజంలో విద్వేషాలు రగిలించడమే ఆ పార్టీ నైజమని మండిపడ్డారు. ఘోర ఓటమి చవిచూసినా ఆ పార్టీ విధానాల్లో మార్పు రాలేదన్నారు. ఇప్పటికీ సమాజంలో చిచ్చు పెట్టేందుకే ప్రయత్నిస్తోందని చంద్రబాబు అన్నారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయకేతనం ఎగరాలి: రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి విజయకేతనం ఎగరేయడమే ఏకైక లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి పనిచేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా బూత్ కన్వీనర్ల నుంచి అగ్రస్థాయి నేతల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. తనకు కేవలం తన వెనక నడిచే అనుచరులు అవసరం లేదన్నారు. సమస్యలకు పరిష్కారం చూపగలిగే సమర్థవంతమైన నాయకులు పార్టీకి కావాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

నేతల్లో లీడర్ షిప్ క్వాలిటీస్ పెరగాలని, కేవలం డబ్బులు ఉన్నాయనే ధీమాతో ప్రజాభిమానాన్ని పొందలేమనే నిజాన్ని గ్రహించాలన్నారు. ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని హితవు పలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్న ధీమా ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడా ఏమరుపాటు పనికిరాదన్నారు. ప్రజలకు నచ్చని పనులను అసలు చేయవద్దని హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కచ్చితంగా కొనసాగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క ఓటరుకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని హితబోధ చేశారు.

45 రోజుల పాటు 'డోర్ టు డోర్' కార్యక్రమం: కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యాచరణను అధినేత చంద్రబాబు ప్రకటించారు. రేపటి నుంచి 45 రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికి వెళ్లేలా 'డోర్ టు డోర్' అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఓట్లు అడగడానికి ఏ విధంగా ప్రతి ఇంటికి వెళ్లామో, ఇప్పుడు అదే ఉత్సాహంతో వెళ్లాలన్నారు. హామీలను ఎలా అమలు చేస్తున్నామో ప్రజలకు వివరించాలని స్పష్టం చేశారు.

క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు ప్రభుత్వంపై ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే వాటిని ఓపికగా నివృత్తి చేయాలన్నారు. పాలనలోని పారదర్శకతను వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని సూచించారు. గొడ్డలి పార్టీ యువత భవితను ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేసిందో వివరించాలన్నారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం యువత సంక్షేమానికి, వారి ఆలోచనలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు. నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటూ వారితో కనెక్ట్ కావడం ద్వారా మాత్రమే విపక్షాల కుట్రలను, తప్పుడు ప్రచారాలను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టగలమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

గడిచిన ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూటమికి చారిత్రాత్మకమైన విజయాన్ని అందించారని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ఏకంగా 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌తో పాటు 57 శాతం ఓట్లు సాధించడం కూటమి విజయ తీరాలకు నిదర్శనమని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన ఘోర తప్పిదాలు, విచ్చలవిడి విధ్వంసం వల్లే ఆ పార్టీ 151 స్థానాల నుంచి కేవలం 11 సీట్లకు పడిపోయిందని విమర్శించారు.

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TAGGED:

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