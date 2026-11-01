ప్రత్యర్థులు రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తారు - సంయమనం పాటించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులపై కూటమి పార్టీల ముఖ్యనేతలు, కేడర్తో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పోలీంగ్ వేళ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో మరింత చురుగ్గా పనిచేయాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 3:29 PM IST
CM Chandrababu Teleconference with Leaders of Alliance Parties : పోలింగ్ శాతం పెంచడమే లక్ష్యంగా కూటమి శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో మరింత చురుగ్గా పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులపై కూటమి పార్టీల ముఖ్యనేతలు, కేడర్తో సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయని గతంలో జరిగిన ఏ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ ఇంతటి స్ఫూర్తి కనిపించలేదని సీఎం తెలిపారు. కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఓటు వేసేందుకు ప్రజలు బారులు తీరుతున్నారని, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ శాతం తక్కువగా ఉందని చెప్పారు.
ఓటర్లందరూ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా చూడాలని, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకునేందుకు సమన్వయం చేసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఎన్నికల నిబంధనలు పాటిస్తూనే పోలింగ్ శాతం పెరిగేలా కృషి చేయాలని అన్నారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటే వెంటనే ఎన్నికల అధికారులు, పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు. ప్రత్యర్థులు రెచ్చగొట్టేలా కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉందని కూటమి శ్రేణులు సంయమనం పాటించాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.